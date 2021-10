Polska najgorsza w całej Europie. Tu obcokrajowcy nam nie pomogą

Jak wynika z danych Naczelnej Izby Lekarskiej, pod koniec lutego 2021 roku w Polsce mieliśmy 4340 specjalistów w obszarze psychiatrii dla dorosłych i 482 specjalistów dedykowanych psychiatrii dziecięcej. By móc zapewnić prawidłową opiekę, liczby te muszą zwiększyć się minimum dwukrotnie.

Jak wynika z danych Naczelnej Izby Lekarskiej, pod koniec lutego 2021 roku w Polsce mieliśmy 4340 specjalistów w obszarze psychiatrii dla dorosłych i 482 specjalistów dedykowanych psychiatrii dziecięcej. By móc zapewnić prawidłową opiekę, liczby te musiałyby zwiększyć się dwukrotnie w psychiatrii dorosłych i trzykrotnie w psychiatrii dziecięcej. To pierwszy problem, z jakim zmagać musi się sektor opieki psychiatrycznej w Polsce.

Drugim są kwestie nierówności w dostępie geograficznym do opieki psychiatrycznej w Polsce. O ile w dużych miastach pacjenci mogą liczyć na pomoc i terapię (mimo że na wizytę czeka się kilka miesięcy), o tyle w mniejszych miejscowościach i na obszarach wiejskich takiej opieki psychiatrycznej nie ma w ogóle.

Gdy porównamy sytuację polskiej opieki psychiatrycznej z innymi krajami Unii Europejskiej, Polska jest na ostatnim miejscu, jeśli chodzi o liczbę psychiatrów na 100 tys. mieszkańców (9,2). Zgodnie z raportem NIK brakuje także psychologów specjalizujących się w pracy z dziećmi i młodzieżą; brakuje ich nawet w 44 proc. polskich szkół.

- Trzeba sobie zdać sprawę z tego, że to, że „system działa”, jest możliwe tylko dlatego, że większość lekarzy pracuje w więcej niż w jednym miejscu - wyjaśnia w rozmowie z redakcją portalu PulsHR.pl Alicja, rezydentka psychiatrii z Wrocławia.

Z międzynarodowych badań opublikowanych na początku 2021 roku wynika, że ponad połowa osób, u których wcześniej odnotowano zaburzenia depresyjne czy lękowe, odczuła pogorszenie stanu zdrowia psychicznego na skutek pandemii.

Na podstawie drobiazgowych ankiet z tej grupy wyodrębniono mniejszą, liczącą ponad 2,7 tys. osób, które już przed pandemią koronawirusa wykazywały oznaki depresji, zaburzeń lękowych czy zespołu stresu pourazowego. Następnie sprawdzono, ile z nich odczuło pogorszenie stanu zdrowia psychicznego na skutek epidemii. Wśród polskich respondentów było to 54 proc.

Z badań, na które powołuje się Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN wynika, że na zaburzenia psychiczne może cierpieć nawet 8 milionów Polaków. Pandemia tylko uwypukliła problem, z którym polska psychiatria zmaga się od lat.

- Problemy, z którymi zmaga się psychiatria w Polsce, nie dotyczą jedynie okresu pandemii. Od wielu lat jest to jeden z najbardziej niedofinansowanych sektorów medycznych w naszym kraju. Brak odpowiednich środków, pozwalających na optymalne i efektywne funkcjonowanie publicznej opieki psychiatrycznej, przekłada się również na deficyt wykwalifikowanego personelu, który jest niezbędnym czynnikiem w kwestii sprawnego zapobiegania i leczenia objawów oraz chorób o podłożu psychicznym. Dodatkowo, problem niedofinansowania wpływa także na nierówny dostęp do różnego rodzaju świadczeń, bez których sytuacja materialna wielu rodzin ulega poważnemu pogorszeniu - wyjaśnia dyrektor Klinik Terapii Allenort Małgorzata Jarzębska.

Wydatki z budżetu NFZ uwzględnione w planie finansowym na opiekę psychiatryczną i leczenie uzależnień na 2020 rok to 2 756 778 zł, po uwzględnieniu rezerwy migracyjnej jest to kwota 3 153 602 zł. To oznacza wzrost wydatków na psychiatrię w stosunku do 2019 roku o około 9 procent.

Wydatki na psychiatrię stanowią zaledwie 3,04 procenta wszystkich wydatków NFZ na świadczenia opieki zdrowotnej (w krajach Europy Zachodniej jest to 6-8 procent). Wymagany poziom finansowania to minimum 5 procent, czyli powinny być to wydatki na poziomie około 4,5 mln zł.

Krzywdzące stereotypy

Z badań wynika, że zawód lekarza psychiatry wiąże się z mało poważnym traktowaniem społecznym. Społeczeństwo nie docenia ogromu wiedzy, jaki muszą zdobyć lekarze tej specjalizacji, nadal funkcjonują krzywdzące stereotypy.

Z drugiej strony, jak pokazuje raport "Psychiatrzy o psychiatrii”, wielu lekarzy uważa, że prestiż psychiatrii w opinii lekarzy innych specjalności jest niski (48,7 proc.) lub bardzo niski (8,2 proc.).

- Myślę, że na aktualne braki kadrowe wpływ mają tak naprawdę całe lata, w których nie kształcono wystarczającej ilości lekarzy psychiatrów. Była to bardzo niedoceniana dziedzina medycyny z przekonaniem, że „psychiatra to właściwie nie lekarz”. Ilość miejsc specjalizacyjnych była też kiedyś bardzo ograniczona, były to pojedyncze miejsca w obrębie województwa. Aktualnie myślę, że jednak bardzo się zmienia podejście do psychiatrii, zarówno wśród lekarzy innych specjalności, jak i w ogólnym postrzeganiu psychiatrów przez społeczeństwo - podkreśla Alicja.

Brain drain nie taki prosty

Zapotrzebowanie na lekarzy psychiatrów jest duże w całej Europie. To obok lekarzy rodzinnych najczęściej poszukiwana specjalizacja na Zachodzie.

W ciągu ostatnich 20 lat z kraju wyjechało już 23 tysiące medyków. Główne kierunki migracji to Niemcy, Szwajcaria, kraje skandynawskie. Co przekonuje młodych lekarzy psychiatrów do wyjazdu za granicę? Na pewno kwestie finansowe. Najważniejszy jest jednak dobrze zbudowany system opieki nad pacjentami.

- Część moich kolegów rzeczywiście wyjechała, żeby specjalizować się w psychiatrii, np. w Szwajcarii albo w Niemczech. Główny czynnik „za” to zupełnie inny komfort pracy zarówno pod względem obciążenia ilością pacjentów, jak i kwestie finansowe. Dużym plusem jest to, że są to kraje ze stworzonym całym „systemem” opieki nad pacjentami. Czyli z jednej strony szpitale, ale też rozwinięta psychiatria środowiskowa oraz ambulatoryjna - podkreśla Alicja.

Dodaje, że zbudowanie dobrze działającego modelu opieki środowiskowej pozwoliłoby zmniejszyć w naszym kraju ilość hospitalizacji.

- W mniejszych miastach dostęp do psychiatry i różnych możliwości leczenia jest mniejszy niż w dużych miastach. Do stworzenia takiego sprawnie działającego systemu potrzebne są nakłady finansowe większe niż aktualne, ale przede wszystkim kadry. Na pewno praca w kraju, w którym są stworzone pewne rozwiązania systemowe, jest mniej frustrująca i stresująca dla lekarza, a przez to bardziej zachęcająca - dodaje rezydentka.

Wyjazd za granicę nie jest jednak taki prosty. Przede wszystkim decydując się na migrację zawodową, liczy się perfekcyjne opanowanie języka, co w przypadku psychiatrii ma duże znaczenie.

Z tego samego powodu ciężko jest uzupełniać braki kadrowe w Polsce lekarzami zza granicy. Problemem jest też biurokracja.

- Nasza specjalizacja wymaga bardzo dobrej znajomości języka polskiego oraz uwarunkowań kulturowych, niezwykle ważnych w procesie terapeutycznym pacjenta. Stąd też brak większych możliwości posiłkowania się kadrami z zagranicy. Ponadto, polski rynek psychiatrii może być atrakcyjny jedynie dla lekarzy specjalistów z krajów spoza naszej wschodniej granicy. Dla lekarzy z Europy Zachodniej nie jesteśmy atrakcyjni ani pod względem finansowym, ani organizacyjnym. W Polsce bardzo dużo czynności administracyjnych jest po stronie lekarza - podkreśla Małgorzata Jarzębska.

Brak doświadczonych lekarzy problemem dla rezydentów

Jak podkreśla Alicja, dużym problemem jest także mała ilość miejsc specjalizacyjnych. Zgodnie z ogłoszonym przez Ministerstwo Zdrowia jesiennym postępowaniem kwalifikacyjnym na specjalizacje lekarskie i lekarsko-dentystyczne, na psychiatrię przeznaczono 135 miejsc, na psychiatrię dzieci i młodzieży 46.

- Najbardziej podstawową zmianą powinno być zwiększenie ilości miejsc specjalizacyjnych z psychiatrii, uwzględniając aktualne i ciągle rosnące zapotrzebowanie. Aktualnie rzeczywiście jest tak, iż tworzonych jest więcej miejsc specjalizacyjnych, ale patrząc jeszcze kilka lat wstecz to były pojedyncze miejsca w województwach - podkreśla rezydentka.

Efektem braku kadr jest także brak doświadczonych lekarzy-specjalistów, od których rezydenci powinni się uczyć. W ten sposób przechodzą "ekspresowy kurs dojrzewania".

- Lekarz, który skończył studia, odbył staż i zdał lekarski egzamin końcowy, ma bardzo ogólną wiedzę. Właśnie po to są kolejne lata węższego szkolenia specjalizacyjnego, żeby wiedzę szczegółową zdobywać (takie jest założenie). Natomiast braki kadrowe spowodowały, że lekarz rezydent rozpoczynający szkolenie specjalizacyjne jest wrzucany do tego systemu i traktowany jako praktycznie „pełnowartościowy” i „wykształcony” lekarz w danej specjalizacji. W szpitalach zatrudniona jest zbyt mała ilość specjalistów względem realnych potrzeb, młodzi lekarze muszą bardzo szybko stać się samodzielni, żeby te braki uzupełniać. Na pewno sytuacja, w której byłoby więcej lekarzy specjalistów psychiatrii zatrudnionych w szpitalach, byłaby korzystniejsza dla szkolenia młodych lekarzy - mogliby korzystać z pomocy bardziej doświadczonych lekarzy, co na pewno przełożyłoby się na lepsze umiejętności i posiadaną wiedzę - podkreśla Alicja.

Potwierdza to Małgorzata Jarzębska: - Młodzi lekarze, będący na etapie wyboru specjalizacji, poszukują takich kierunków, na jakich będą mieli łatwy dostęp do starszych kolegów, od których będą mogli czerpać wiedzę i doświadczenie. Zdajemy sobie sprawę, że uzupełnienie niedoboru kadr jest kluczowym elementem w aspekcie odpowiedniego dostępu do opieki psychiatrycznej, na który zasługuje każdy pacjent. W naszej sieci klinik oraz w szpitalu jesteśmy otwarci na młodych specjalistów, wiedząc, że z jednej strony dajemy im ogromną szansę na naukę, a z drugiej, że przykładamy się do zwiększenia dobrze wykwalifikowanych kadr w psychiatrii, co jest niezmiernie ważne dla pacjentów.

Jak dodaje, kluczem do poradzenia sobie z problemami jest zrozumienie specyfiki sektora.

- Kluczowe jest tu odpowiednie podejście i zrozumienie potrzeb tego sektora. Filozofią sieci Klinik Terapii Allenort jest zapewnianie kompleksowej opieki psychiatrycznej, zarówno w obszarze dostępności lekarzy i terapeutów na każdym etapie leczenia, jak i w obszarze infrastrukturalnym - możliwość terapii ambulatoryjnej oraz szpitalnej. To stanowi wartość nie tylko dla pacjentów, ale również dla całej kadry. Niezwykle ważnym elementem naszej kultury organizacyjnej jest interdyscyplinarność. Możliwość wymiany doświadczeń zawodowych bardzo skutecznie przyczynia się do rozwoju i sprawnego funkcjonowania zespołu - dodaje Jarzębska.