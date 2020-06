Polscy inżynierowie zaprojektowali robota, który pomoże medykom w walce z COVID-19

Lekarze i pielęgniarki przez ostatnie miesiące zostali poddani wyjątkowej próbie. Praca po kilkadziesiąt godzin w skafandrach i pełnym ekwipunku, a także kontakt z osobami zarażonymi sprawiła, że ich życie jest zagrożone bardziej niż dotychczas.

Opracowany przez inżynierów robot ogranicza kontakt bezpośredni personelu medycznego z osobą zarażoną, stając się bezpiecznym pośrednikiem między lekarzem a pacjentem. - Tak jak lekarze mają swoją misję, żeby leczyć ludzi, tak inżynierowie mają misję, żeby tworzyć wynalazki, które powodują, że żyje nam się łatwiej - mówi Artur Pollak, prezes APA Group.

Maszyna nie tylko odciąża zapracowany personel medyczny, ale też może wypełniać wyjątkową misję w szpitalach zakaźnych – ograniczyć ryzyko zakażenia ludzi do zera. Dzięki jego funkcjom może on wykonywać wszystkie podstawowe zadania personelu, chroniąc ich przed kontaktem z osobą chorą. Podanie posiłku, zmierzenie temperatury, sprawdzenie samopoczucia czy dostarczenie lekarstw powodowałyby mniejszy stres u personelu, który doglądałby tego procesu z bezpiecznej odległości. Dodatkowo dzięki opcji samodzielnej dezynfekcji oraz reagowania na przedmioty w swoim otoczeniu, maszyna nie stanowi żadnego zagrożenia dla nikogo.

Technologią towarzyszącą maszynie, a także pomagającą w opiece nad pacjentami, są specjalne kamery i czujniki montowane w salach chorych, dzięki którym można na bieżąco monitorować ich temperaturę. Robot posiada ekran i system audio, dzięki któremu daje personelowi medycznemu oraz bliskim możliwość porozumiewania się z pacjentem na odległość, zapewniając mu opiekę i komfort psychiczny.

Jak mówi dr inż. Piotr Wodarski z Katedry Biomechatroniki Politechniki Śląskiej, celem postawionym przy stworzeniu prototypu robota jest skonstruowanie maszyny w pełni asystującej na oddziałach szpitalnych, która wyręczałaby personel narażony na zarażenie, zwłaszcza w okresie tak trudnym jak epidemia. Dodaje też, że obecnie prototyp to tylko wstęp do morza możliwości, jakie stawia technologia, a zespół pracujący przy jego powstaniu rozpoczyna pracę nad urządzeniem, które jest w pełni certyfikowane medycznie i w realny sposób może pomóc tak potrzebnym nam na co dzień lekarzom i pielęgniarkom.

fot. KUKA

- Pandemia spowodowała, że kontakty międzyludzkie, których mieliśmy dużo, zostaną ograniczone, przynajmniej na jakiś czas. Technologii i robotyzacji otwiera to kolejne drzwi do działania. Nasi klienci oczekują od naszej firmy przede wszystkim stabilności. A my chcemy dać im tę stabilność oraz wspierać m.in. właśnie medycynę pokazując, że wsparcie technologiczne człowieka oraz jego umiejętności w obszarze tak delikatnym jak medycyna i ratowanie ludzkiego życia, jest możliwe i na wyciągnięcie ręki - komentuje Tomasz Nowak, dyrektor KUKA Polska.

Podobne rozwiązania znajdziemy również w szpitalu w Rwandzie. Jak czytamy na stronie Word Economic Forum, roboty wykonują tam proste zadania, takie jak sprawdzanie temperatury i monitorowanie pacjentów. W ten sposób również mają zmniejszać ryzyko zakażenia koronawirusem przez personel.

Roboty swoim wyglądem nie przypominają maszyny zaprojektowanej w Polsce. Mają bardziej humanoidalny kształt, zaś na ekranie wyświetla się obrazem dużych, niebieskich oczu. Zostały przekazane przez Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (UNDP).