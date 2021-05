Polacy przestali pojawiać się w pracy. Mamy nową epidemię

Według danych ZUS w 2020 roku wystawiono 1,5 mln zwolnień lekarskich z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania. To niepokojący wzrost.

Autor:jk

• 27 maj 2021 11:53





Niepokoi kondycja psychiczna polskich pracowników (Fot. Shutterstock)

Liczba zaświadczeń chorobowych z tytułu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania urosła o 25 proc. (rok do roku).

Stanowi to dziś większy kłopot zdrowotny i jest częściej spotykane niż np. zwyrodnienia kręgosłupa, zapalenia zatok czy bóle gardła.

Bez względu na branżę, region czy wielkość firmy problem występowania stresu dotyczy nie tylko kadry menedżerskiej, ale również pracowników najniższego szczebla.

Jak wynika z raportu Zakładu Ubezpieczeń Społecznych za 2020 rok, liczba zaświadczeń chorobowych z tytułu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania urosła o 25 proc. (rok do roku), a Polacy nie chodzili z tego powodu do pracy łącznie przez 27,7 mln dni (wzrost o 37 proc. w stosunku do 2019 roku). Co powoduje tak złą kondycję psychiczną polskich pracowników i jakie może mieć to konsekwencje?

- W 2020 roku wystawiono 1,5 mln zwolnień lekarskich z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania. "L4" od lekarza psychiatry pobierane jest przez pracowników zazwyczaj z tytułu depresji, a konkretnie epizodu depresyjnego, choć oczywiście w grupie zaburzeń psychicznych znajduje się więcej chorób. Biorąc pod uwagę fakt, iż jeszcze w 2016 roku z powodu chorób psychicznych nie było nas w pracy łącznie przez ponad 16 milionów dni, to wynik za 2020 rok naprawdę niepokoi. Stanowi to dziś większy kłopot zdrowotny i jest częściej spotykane niż np. zwyrodnienia kręgosłupa, zapalenia zatok czy bóle gardła – mówi Mikołaj Zając, prezes Conperio, firmy doradczej zajmującej się problematyką absencji chorobowej.

Stres w pracy nie pomaga

Badania ankietowe prowadzone przez Conperio w latach 2017-2020 wśród pracowników produkcyjnych wykazało, że jednym z głównych czynników występujących w miejscu pracy, a mających negatywny wpływ na stan zdrowia pracowników (ocena subiektywna) jest stres.

- Bez względu na branżę, region czy wielkość firmy problem występowania stresu dotyczy nie tylko kadry menedżerskiej, ale również pracowników najniższego szczebla. Przyczyn stresu w miejscu pracy można się doszukać głownie na 3 płaszczyznach: brak umiejętności do efektywnego wykonywania zleconych zadań; niskiej jakości relacje z przełożonym oraz nieodpowiednie normy produkcyjne. Ale dane ZUS za ubiegły rok to także wyraźny sygnał, iż epidemia koronawirusa jest dla wielu z nas ogromnym obciążeniem psychicznym. Oprócz troski o zdrowie swoje i najbliższych, dochodziła nadmierna liczba obowiązków wynikających z nieobecności pozostałych, chorujących współpracowników, a także kolejne loockdowny oraz izolacja społeczna spowodowana pracą zdalną – mówi Mikołaj Zając. "L4" nie zawsze uzasadnione Prezes Conperio zwraca uwagę na inny aspekt - niepokojący trend zwolnień psychiatrycznych wykorzystują również zdrowi pracownicy. Jak wyjaśnia, symulowanie depresji jest dosyć proste, a w internecie nie brakuje konkretnych wskazówek dla pracowników jak mogą to zrobić. - Dodatkowo, jeżeli szef przedsiębiorstwa ma wątpliwości, co do zasadności "L4" i zdecyduje się na kontrolę podwładnego przebywającego na zwolnieniu od lekarza psychiatry, to weryfikacja zasadności tegoż zwolnienia jest w praktyce wyjątkowo trudna. To oczywiście za sprawą wysokiej złożoności chorób psychicznych oraz trudność w ocenie zachowania kontrolowanego – ustalenia, co w jego zachowaniu jest normą, a co nie. Otwartym pozostaje zatem pytanie: jaki odsetek zwolnień psychiatrycznych w 2020 roku był nieuzasadniony, a co za tym idzie - wykorzystywany przez pracowników w sposób niewłaściwy – wyjaśnia Zając. Pracodawcy zauważają problem Jak wskazuje Anna Pasławska-Turczyn, psycholog z Poradni Zdrowia Psychicznego Harmonia, pracodawcy po ponad roku nauki nowych realiów coraz częściej doceniają wartość poczucia bezpieczeństwa i komfortu psychicznego u swoich pracowników, osiągając to rozwiązaniami już wcześniej znanymi, ale nierozpowszechnionymi na większą skalę. Chodzi m.in. o pracę hybrydową, skracanie okresu przebywania w biurze w skali dnia na rzecz pracy zdalnej czy benefity w zakresie aktywności fizycznej. - Dbając o dobrostan pracowniczy niektóre korporacje zdecydowały się na zapewnienie pracownikom stałego, regularnego wsparcia psychologicznego i medycznego w postaci dostępu do telekonsultacji i konsultacji stacjonarnych, zarówno medycznych jak i psychoterapeutycznych. Wzrosło zainteresowanie pracodawców platformami internetowymi z planami zdrowego odżywiania, planami treningowymi i dietetycznymi - komentuje Anna Pasławska-Turczyn. Do działań ukierunkowanych na dbałość o zdrowie psychiczne pracowników wprowadza się m.in. zdalne warsztaty dotyczące metod zarządzania emocjami, także tymi pojawiającymi się w kontekście epidemii. - Warto zainteresować się też seminariami i webinariami dedykowanymi stricte obszarom zdrowia psychicznego i tematom takim jak: stres, relaksacja, dietetyka, higiena snu, choroby cywilizacyjne, sprawne funkcjonowanie organizmu w ujęciu holistycznym- psychosomatycznym, profilaktyka onkologiczna, ergonomia pracy przy komputerze, bezpieczeństwo w miejscu pracy, pierwsza pomoc przedmedyczna, bezpieczeństwo na drodze - mówi Anna Pasławska-Turczyn. Jak podkreśla psycholog z Poradni Zdrowia Psychicznego Harmonia, założenie jest takie, by cele biznesowe były bardziej niż do tej pory sprzężone ze zdrowotnymi i to w wymierny, zauważalny sposób. Stąd pomysł na całościowe spojrzenie na pracownika, jego potrzeby mentalne i fizyczne, także poza godzinami pracy. - W zakresie propagowania higieny psychicznej powróciliśmy do niedocenianego wcześniej założenia: work-life balance: 8-godzinny tryb pracy oraz możliwość korzystania z interwencji kryzysowych w firmie. Porady prawne i finansowe, webinary dotyczące motywacji i zarządzania czasem okazały się rozwiązaniem skutecznie i trwale podnoszącym poczucie komfortu i bezpieczeństwa nadszarpniętego przez epidemię - wyjaśnia Pasławska-Turczyn.

