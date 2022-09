Podwyżki są, ale ich nie ma. O co naprawdę chodzi pielęgniarkom

Warszawski Instytut Onkologii, Świętokrzyskie Centrum Onkologii czy Powiatowy Szpital Specjalistyczny w Stalowej Woli - w tych placówkach w ostatnich kilkunastu tygodniach pielęgniarki powiedziały "dość". Część z nich bez zapowiedzi poszła na zwolnienia lekarskie lub też odeszła od łóżek pacjentów.

Zarzewiem każdego z tych sporów są wynagrodzenia. Te, zgodnie z założeniami obowiązującej od 1 lipca nowelizacji ustawy o najniższych wynagrodzeniach w ochronie zdrowia, miały pójść w górę. Po zmianach pensje pielęgniarek powinny prezentować się następująco:

- mgr pielęgniarstwa ze specjalizacją: z 5 478 zł do 7 304,66 zł brutto – wzrost o 1 827 zł,

- mgr pielęgniarstwa bez specjalizacji: z 4 186 zł do 5 775,78 zł brutto – wzrost o 1 590 zł,

- pielęgniarka ze średnim wykształceniem: z 3 772 zł do 5 322,78 zł brutto – wzrost o 1 550 zł.

Przy czym jest to najniższe wynagrodzenie - co znaczy, że pielęgniarki nie mogą zarabiać mniej niż ustalono.

Tak się jednak w wielu placówkach medycznych nie stało. Po zmianie wynagrodzenia pielęgniarek uzależnione są m.in. od ich wykształcenia i kwalifikacji, jednak wiele placówek nie chce uznać tych kwalifikacji, a tym samym nie podnosi pensji, mimo że zgodnie z nowymi przepisami powinno to zrobić.

Pielęgniarki - jak twierdzą - w ten sposób zostały zmuszone do walki o przysługujące im pieniądze.

Kwalifikacje pielęgniarek deprecjonowane

W tej sprawie oświadczenie wydała Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych. Podkreśliła w nim, że pracodawca nie jest uprawniony do samodzielnej, arbitralnej odmowy uznania kwalifikacji w celu uniknięcia zaszeregowania pracowników do grupy zawodowej o wyższym współczynniku pracy. Apeluje też o zgłaszanie każdego takiego przypadku do Państwowej Inspekcji Pracy.

- Nieprawidłowości jest dużo. Dociekamy przyczyny, dlaczego tak się stało, że mimo iż bardzo duże środki zostały przewidziane na nowelizację ustawy, nie spowodowały jej realizacji tak, jak stanowi prawo. Dlaczego specjalizacje posiadane przez pielęgniarki i położne, które przez pracodawców były uznane przed 1 lipca, już po 1 lipca zostały przez nich zdeprecjonowane? W efekcie pielęgniarki zostały nieprawidłowo zaszeregowane - komentuje całe zamieszanie Zofia Małas, prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych.

Podkreśla też, iż walka tocząca się o uznanie kwalifikacji jest bardzo istotna dla przyszłości zawodu.

- Nie możemy dopuścić do deprecjonowania naszych kwalifikacji, to niekorzystnie odbije się na zainteresowaniu wykonywaniem zawodu pielęgniarki i położnej. To może być ogromny problem, kiedy weźmiemy pod uwagę, że w Polsce ich liczba w systemie jest dwa razy mniejsza niż wynosi średnia unijna (w Polsce jest to 5 pielęgniarek na 1000 mieszkańców, a średnia UE wynosi 8,8 - przyp. red.). Nie chcielibyśmy, żeby znów wzrósł exodus emigracji naszej dobrze wykształconej kadry pielęgniarskiej do innych krajów. U nas nadal są braki, do tego obowiązują minimalne normy zatrudnienia, a wydaje się, że pracodawcy o tym zapomnieli - podkreśla Małas.

Grafika: NIPiP

Warto podkreślić, że od kilku lat sytuacja w tym zawodzie stabilizuje się, co nie znaczy, że jest dobra. Jednak liczba zarejestrowanych pielęgniarek i położnych systematycznie rośnie. Na koniec ubiegłego roku było ich 348 421, rok wcześniej 343 003, a na koniec 2019 roku 338 645.

Mapa wynagrodzeń pielęgniarek

To, jak duża jest skala nieprawidłowości, dobitnie pokazuje inicjatywa Forum Pielęgniarstwa i Położnictwa. Organizacja 23 sierpnia opublikowała mapę wynagrodzeń pielęgniarek i położnych, na której każdy pracownik służby zdrowia może poinformować, jak wygląda w jego placówce sytuacja z pensjami.

Jak informuje jeden z liderów Forum Gilbert Kolbe, kiedy mapa startowała, zgłoszenia dotyczyły 4500 osób. Obecnie jest na niej naniesione ponad 5300 zgłoszeń. Na mapie podawane są kwoty brutto, a wiele z nich zaczyna się od nieco ponad 4 tys. zł.

Grafika: mapa wynagrodzeń

- Wiele razy słyszeliśmy od polityków, że podwyżki dla pielęgniarek i położnych są „historyczne”. Przedstawiciele środowiska wielokrotnie wskazywali, że ustawa niestety nie gwarantuje tych środków. Z tego względu postanowiliśmy to sprawdzić i w anonimowych ankietach pozwoliliśmy pracownikom napisać, jakie wynagrodzenie otrzymują i jak realizowana jest ustawa w ich placówkach. Prezentujemy te dane, aby pokazać rzeczywisty stan warunków pracy pielęgniarek i położnych w Polsce. Pamiętajcie, że kwoty na mapie są kwotami brutto, a nie „na rękę” - tłumaczyli ideę założenia mapy wynagrodzeń członkowie FPiP.

Jak poinformowało PulsHR.pl Ministerstwo Zdrowia, temat prawidłowego wypłacania pielęgniarkom podwyżek poruszony zostanie na najbliższym posiedzeniu Trójstronnego Zespołu do Spraw Ochrony Zdrowia, które zaplanowano na 12 września. Wtedy też poznamy pierwszą całościową informację o charakterze i liczbie skarg zgłoszonych do Państwowej Inspekcji Pracy w związku z realizacją znowelizowanej ustawy. O pielęgniarskich podwyżkach będą również dyskutować 13 września członkowie Zespołu ds. ochrony zdrowia i polityki społecznej Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.

Problem z pielęgniarkami w innych krajach

Jednak nie tylko w Polsce ochrona zdrowia mierzy się z różnego rodzaju kryzysami. W Portugalii sytuacja z dostępem do pielęgniarek i położnych jest na tyle dramatyczna, że kobiety w ciąży zaczęły wynajmować mieszkania jak najbliżej szpitali, o których wiedzą, że nadal funkcjonują w nich oddziały położnicze.

Jak podała CNN Portugal, kobiety chcą w ten sposób uniknąć podróży podczas porodu do placówek medycznych, które mogą mieć zamknięty oddział położniczy. Od kwietnia w portugalskich szpitalach doszło bowiem do kilkudziesięciu przypadków zamknięcia izby przyjęć na oddziale położniczym, co doprowadziło do chaosu i zmuszania kobiet do pokonywania dystansu kilkuset kilometrów, aby udać się do innego szpitala.

Nie tylko w Polsce ochrona zdrowia mierzy się z różnego rodzaju kryzysami. W Portugalii przez braki kadrowe zamykane są kolejne oddziały położnicze fot. Shutterstock

Trudna sytuacja kadrowa panuje także we Włoszech. Jak na początku września podała Federacja Izb Pielęgniarskich, we Włoszech brakuje 70 tysięcy pielęgniarek i pielęgniarzy, najwięcej na północy kraju.

- Politycy muszą postawić sobie jasne cele, bo bez personelu pielęgniarskiego nie ma zdrowia. Włochy muszą pokazać, że są krajem inwestującym w tę grupę personelu medycznego. Obywatele nie mogą dłużej czekać - głosi odezwa wystosowana przez Izbę już do nowego parlamentu, który zostanie wyłoniony w wyborach 25 września.

