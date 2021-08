Pod tym względem jesteśmy w końcówce rankingu OECD

Polska od lat znajduje się na ostatnim miejscu w Unii Europejskiej pod względem liczby lekarzy oraz pielęgniarek w stosunku do liczby ludności. Dane OECD potwierdzają to.

Jak wynika z danych OECD na 1 tys. mieszkańców przypada w Polsce statystycznie 2,38 lekarza (Fot. Shutterstock)

Jak wynika z danych OECD na 1 tys. mieszkańców przypada w Polsce statystycznie 2,38 lekarza. Gorzej jest w Kolumbii (2,18 lekarza na 1 tys. mieszkańców), i Turcji (1,95 lekarza na 1 tys. mieszkańców). Z kolei w Meksyku wskaźnik ten wynosi 2,44, w Niemczech - 4,47, Norwegii - 5,1, Austrii - 5,36, a na Litwie - 4,57.

Dr n. med. Jerzy Friediger, członek prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej, dyrektor Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego w Krakowie od lat podkreśla, że zabraknie nam lekarzy. W 2000 roku, kiedy zmieniał się wdrożono nowy model specjalizacji podkreślał, że problem będzie widoczny już za 15-18 lat.

- Jak widać, wiele się nie pomyliłem i ten brak wyraźnie już widać. Nie jestem w stanie zrozumieć, że ja byłem w stanie to przewidzieć, a ministrowie zdrowia, otoczeni gronem doradców - nie. Oni twierdzili, że wszystko jest w porządku. Co więcej, zarzucali nam, że mówimy o małej liczbie lekarzy po to, by wzmocnić swą pozycję. Życie to jednak zweryfikowało – komentuje dr Friediger.

Źródło: OECD

Również dane OECD dot. pielęgniarek nie napawają optymizmem. Pokazują, że w Polsce na 1 tys. mieszkańców przypada nieco ponad 5 pielęgniarek (5,1). Dla porównania w Kolumbii wskaźnik ten wynosi 1,3, Turcji - 2,4, Meksyku - 2,85, na Łotwie - 4,39, a w Izraelu - 5,01.

Najwięcej pielęgniarek na 1 tys. mieszkańców jest w Norwegii (18,05), Szwajcarii (17,96), Islandii (15,73), Niemczech (13,95), Irlandii (12,88), Australii (12,22) czy Austrii (10,37).

Warto również przytoczyć dane Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych: liczba zarejestrowanych pielęgniarek i położnych (stan na 31.12.2020 r.) wynosi ponad 343 tys., natomiast 258 595 z nich pracuje w zawodzie. Z kolei średnia wieku pielęgniarek w Polsce w 2020 r. wynosi 53 lata oraz 50 lat w przypadku położnych.

Przyczyn takiego stanu rzeczy jest kilka. Po pierwsze część osób ukończyła studia i uzyskała prawo wykonywania zawodu, ale dotychczas nie podjęła w nim pracy. Inne pielęgniarki i położne zdecydowały się na zmianę branży - są zatrudnione na przykład jako księgowe, specjalistki ds. jakości albo prowadzą własną działalność gospodarczą w innym sektorze.

