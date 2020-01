Pieniądze dla stażystów: NRL – nie o to chodziło

Prezydium NRL dodaje, że zaproponowane w projekcie rozporządzenia w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty wynagrodzenie jest wyższe jedynie o 100 zł od płacy minimalnej określonej na 2020 r. Ta w stosunku do roku poprzedniego wzrosła z kwoty 2250 zł brutto czyli jednorazowo o 350 zł.

Porównując natomiast wzrost zasadniczego wynagrodzenia lekarza i lekarza dentysty do lat poprzednich to w 2009 r. wynosiło ono 2007 zł brutto co oznacza, że wynagrodzenie dla tego zawodu zaufania publicznego wzrosło jedynie o 693 zł brutto na przestrzeni …11 lat.

