Pielęgniarki znalazły potężnego sojusznika. Oto kto im pomoże

Prezes Najwyższej Izby Kontroli Marian Banaś spotkał się z przedstawicielkami Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych oraz Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych. NIK jest jedyną instytucją, która zareagowała na informacje dotyczące zastępowalności kadr w tych zawodach. Efektem spotkania jest powołanie przez NIK Zespołu Analizy Ryzyka.

km

• 13 lip 2021 17:26





W Polsce na 1 tys. mieszkańców przypada nieco ponad 5 pielęgniarek (fot. Shutterstock)

REKLAMA

Dane OECD pokazują, że w Polsce na 1 tys. mieszkańców przypada nieco ponad 5 pielęgniarek.

Drastycznie wzrasta także średnia wieku w zawodzie. Wyniosła ona w Polsce w 2020 r. 53 lata oraz 50 lat w przypadku położnych.

Prezes NIK podjął decyzję o powołaniu specjalnego Zespołu Analizy Ryzyka, którego celem będzie zaplanowanie, przygotowanie, a następnie prowadzenie systemowej kontroli dotyczącej zagrożeń dla bezpieczeństwa systemu ochrony zdrowia w Polsce.

Jak pokazują statystyki, ponad 27 proc. obecnie pracujących pielęgniarek i położnych uprawnionych jest do przejścia na emeryturę. Z wyliczeń wynika, że gdyby zdecydowały się one zrezygnować z zawodu, 273 szpitale pozostaną bez kadry.

Zgodnie z prognozami zawartymi w raporcie Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych "Katastrofa kadrowa pielęgniarek i położnych" w 2030 r. bez pracowników zostanie 482 szpitali.

Interesują Cię biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe i biura serwisowane? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

- Dramatycznie pogarsza się liczbowo grupa pielęgniarek pozostających w zawodzie. Aktualnie mamy sytuację, że prawa emerytalne uzyskuje 10 500 osób. Choć więcej osób decyduje się podjąć naukę w zawodzie, to i tak jest ich zdecydowanie za mało. Mamy 5600 absolwentów rocznie, pracę podejmuje tylko 3600 osób. Pozostali wyjeżdżają, podejmują pracę w innych sektorach. Dziś mamy do czynienia z sytuacją, w której nie mamy zastępowalności - wyjaśniała w rozmowie z PulsHR Krystyna Ptok, przewodnicząca Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych.

Zobacz: Pielęgniarki nie stworzymy w fabryce

Sytuację pogarsza drastycznie wzrastająca średnia wieku w zawodzie. Średnia wieku pielęgniarek w Polsce w 2020 r. wyniosła 53 lata oraz 50 lat w przypadku położnych.

- Problem z brakiem pielęgniarek występuje od lat. Zapewnienie odpowiednich obsad na dyżurach do opieki nad pacjentami to jedno z najtrudniejszych zadań. Sytuacja odrobinę się poprawia. Mamy pielęgniarki, które decydują się zostać w zawodzie, wynagrodzenia – choć dalekie od ideału – są wyższe. Mimo wszystko jest to nadal za mało, by tę lukę pokoleniową wypełnić - wyjaśnia Urszula Wyszkowska, naczelna pielęgniarka Szpitala Specjalistycznego nr 2 w Bytomiu.

Nie tylko problem wieku

Przedstawicielki pielęgniarek i położnych zgłosiły do NIK również szereg wątpliwości związanych z wydatkowaniem środków publicznych w związku z przeciwdziałaniem pandemii COVID-19 - chodzi m.in. o warunki ubezpieczenia personelu medycznego pracującego w szpitalach jednoimiennych zakaźnych, wykorzystywanie w podmiotach leczniczych środków ochrony indywidualnej, które nie mają atestów i zgodności, a także polecanie pracownikom medycznym pracy w okresie, gdy obowiązywała ich kwarantanna. fot. Shutterstock Podczas spotkania poruszono także temat zaproponowanego przez rząd projektu ustanowienia minimalnego wynagrodzenia dla pracowników medycznych. 19 maja 2021 r. wpłynął do Sejmu rządowy projekt zakładający, że od 2 lipca 2021 r. ich wynagrodzenie zasadnicze nie może być niższe niż przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w 2020 r. przemnożone przez określony ustawowo współczynnik – różny w zależności od wykształcenia i doświadczenia. Senat zgłosił do projektu poprawki, zakładające podwyższenie współczynników, od których ma zależeć wartość minimalnego wynagrodzenia, jednak sejm w trzech głosowaniach odrzucił zaproponowane przez senat zmiany. Prezes NIK podjął decyzję o powołaniu specjalnego Zespołu Analizy Ryzyka, którego celem będzie zaplanowanie, przygotowanie, a następnie prowadzenie systemowej kontroli dotyczącej szerokorozumianych zagrożeń dla bezpieczeństwa systemu ochrony zdrowia w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem kwestii przedstawionych przez pielęgniarki i położne.

Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin.