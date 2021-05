Pielęgniarki nie stworzymy w fabryce

12 maja w 18 punktach w Warszawie odbędzie się protest pielęgniarek i położnych. Manifestacja rozpocznie się przed Sejmem. Data jest nieprzypadkowa, tego dnia obchodzony jest bowiem Międzynarodowy Dzień Pielęgniarek. - Śmieję się, że niektórym marzyłoby się takie miejsce, gdzie z taśmy produkcyjnej "spadałyby" przygotowane do zawodu osoby. Niestety, to nie jest "Seksmisja", żebyśmy mogli tak działać - mówi Krystyna Ptok, przewodnicząca Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych.

Sytuacja nie jest wesoła. Najnowsze dane OECD pokazują, że w Polsce na 1 tys. mieszkańców przypada nieco ponad 5 pielęgniarek. Średnia unijna to 8,2. W Niemczech ten wskaźnik to 13,2 pielęgniarek, w Finlandii – 14,2, a w Czechach – 8,1.

- Dramatycznie pogarsza się liczbowo grupa pielęgniarek pozostających w zawodzie. Aktualnie mamy sytuację, że prawa emerytalne uzyskuje 10 500 osób. Choć więcej osób decyduje się podjąć naukę w zawodzie, to i tak jest ich zdecydowanie za mało. Mamy 5600 absolwentów rocznie, pracę podejmuje tylko 3600 osób. Pozostali wyjeżdżają, podejmują pracę w innych sektorach. Dziś mamy do czynienia z sytuacją, w której nie mamy zastępowalności - wyjaśnia w rozmowie z PulsHR Krystyna Ptok, przewodnicząca Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych.

Jak dodaje, są szpitale, w których ogłoszenia o naborze nowych pielęgniarek wiszą bez odzewu przez kilka miesięcy. Nie pomagają tu także doświadczenia ostatnich miesięcy. Z najnowszych danych wynika, że w wyniku zakażenia wirusem COVID-19 zmarło 160 pielęgniarek i położnych. - To tak jakby runął jeden samolot na ziemię - podkreśla Krystyna Ptok.

- Duża grupa osób, która przed pandemią deklarowała chęć pracy po uzyskaniu praw emerytalnych, rezygnuje. Pandemia pokazała nie tylko dotkliwie braki w personelu. Przede wszystkim wytłuściła złe zarządzanie systemem ochrony zdrowia od lat i jego niedofinansowanie ze strony państwa. Pracodawcy nie mogą we właściwy sposób wynagradzać lekarzy, personelu pielęgniarskiego, ratowników medycznych. Dodatkowe środki, które uruchomiło ministerstwo, nie doprowadziły do sytuacji, w której ci ludzie zrezygnowaliby z pracy natychmiast. Nie możemy jednak myśleć krótkowzrocznie - dodaje Ptok.

Czarne scenariusze i duch demografii

Krótkowzroczne patrzenie na system finansowania służby zdrowia może mieć fatalne skutki, które odczujemy wszyscy.

- Już w 2014 r. pokazywałam dramatyczne dane statystyczne z wojewódzkich rejestrów, m.in. ile osób przejdzie na emeryturę, ile wyjedzie albo już wyjechało za granicę. Wtedy był boom emigracyjny, staliśmy się kuźnią kadr dla Europy. Udało nam się w 2015 r. zebrać przy okrągłym stole, a mój przekaz - luka kadrowa to nie tylko problem pielęgniarek, ale także pacjenta, którym może stać się każdy z nas - dotarł do włodarzy z województwa i zaczęliśmy współpracować - komentuje Anna Czarnecka, przewodnicząca Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku.

Wówczas z jej wyliczeń wynikało, że w 2025 r. nie będzie można zapewnić ciągłości opieki medycznej. COVID-19 przyspieszył ten proces i jej zdaniem już w tym roku możemy spodziewać się, że ciągłość opieki nie zostanie zapewniona.

Jak wyjaśnia Krystyna Ptok, nie można wymagać, by aktualnie pracujący personel medyczny starał się "łatać" dziurę w zatrudnieniu dłuższą pracą.

- Nie można wymagać, że osoby, które już w tej chwili pracują po 300 godzin, będą pracowały więcej. To się odbije na ich zdrowiu. Nic nie jest za darmo. Taka sytuacja jest niebezpieczna zarówno dla nich, jak i przede wszystkim dla pacjentów, którymi muszą się opiekować - podkreśla przewodnicząca.

Tym bardziej, że jesteśmy jednym z najszybciej starzejących się społeczeństw w Europie.

- Mamy ogromne zapotrzebowanie na usługi opiekuńczo-pielęgnacyjne. Mamy pacjentów, którzy powinni być ulokowani w zakładach długoterminowej opieki, a dziś są na oddziałach internistycznych, neurologicznych. To są osoby w stanie demencji, w pampersach, osoby, które należy właściwie pielęgnować, odwracać. Pracy przy takich osobach jest dużo i do tego potrzebni są ludzie, których niestety nie ma - dodaje Ptok.

Drastycznie wzrasta także średnia wieku w zawodzie. Średnia wieku pielęgniarek w Polsce w 2020 r. wyniosła 53 lata oraz 50 lat w przypadku położnych.

- Problem z brakiem pielęgniarek występuje od lat. Zapewnienie odpowiednich obsad na dyżurach do opieki nad pacjentami to jedno z najtrudniejszych zadań. Sytuacja odrobinę się poprawia. Mamy pielęgniarki, które decydują się zostać w zawodzie, wynagrodzenia – choć dalekie od ideału – są wyższe. Mimo wszystko jest to nadal za mało, by tę lukę pokoleniową wypełnić - wyjaśnia Urszula Wyszkowska, naczelna pielęgniarka Szpitala Specjalistycznego nr 2 w Bytomiu.

Porozmawiajmy o pieniądzach

Niedofinansowanie służby zdrowia i niskie wynagrodzenia nie są na pewno wabikiem dla przyszłych kadr.

- Mówimy przede wszystkim o decyzji ministra w zakresie nowelizacji ustawy o najniższych wynagrodzenia, której sprzeciwialiśmy się już w 2017 roku. Wówczas włożono zapisy, które powodowały zaliczanie dodatków do puli wynagrodzenia. Czekaliśmy na nowelizację ponad dwa lata i dziś sytuuje ona personel medyczny na tych samych poziomach wynagrodzeń, na jakich są pracownicy nieposiadający kwalifikacji medycznych. Wkładamy dużo pracy w wykształcenie medyczne, w uzyskanie prawa do wykonywania zawodu, wykonujemy zawód, który podlega odpowiedzialności karnej, możemy stracić samo prawo do wykonywania zawodu - wyjaśnia Krystyna Ptok.

I jak dodaje, w ustawie popełniono błąd metodologiczny.

- Sytuuje się na jednakowym poziomie osoby z 30-letnim, 20-letnim doświadczeniem zawodowym z tymi, którzy do systemu dopiero wchodzą. Zawód pielęgniarki i położnej jest zawodem "mistrza i czeladnika". Nie można postawić znaku równości pomiędzy tymi, którzy zaczynają i tymi, którzy są tu już lata. Ustawa spowoduje, że my będziemy domagać się od pracodawców uwzględnienia przy ustalaniu wynagrodzenia naszych kwalifikacji, doświadczenia, odpowiedzialności czy złożoności zadań. Od pracodawców będziemy wymagać odpowiedniego wynagrodzenia. Jeśli odpowiednia wysokość wynagrodzenia nie zostanie ustalona, naszym zdaniem będzie to niesprawiedliwe i otworzy nam to drogę do sądów pracy - dodaje Ptok.

Na wynagrodzenie nieadekwatne do zakresu obowiązków i odpowiedzialności zwraca uwagę także Bogusia, położna z 6-letnim stażem. Jak wyjaśnia w rozmowie z naszym portalem, na brak zainteresowania pracą w polskich szpitalach nakłada się kilka czynników.

- Mamy czasy konsumpcjonizmu i wygodnego trybu życia. To na pewno nie sprzyja wyborowi kierunków medycznych, jak pielęgniarstwo czy położnictwo. Inną kwestią jest też fakt zarobków. Sporo koleżanek i kolegów wyjeżdża za granicę po uzyskaniu kwalifikacji. Dlatego sytuacja w kraju tak wygląda. Mimo podwyżek kwoty zarobku nie są często adekwatne do poziomu stresu i odpowiedzialności w porównaniu z innymi zawodami - wyjaśnia.

Głośne Nie

12 maja, w Międzynarodowy Dzień Pielęgniarek, sprzeciw wobec aktualnej sytuacji wyrazi Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych.

- Na naszej stronie publikujemy posty z obrazkami. One są dwujęzyczne. Chcemy zainteresować świat naszymi problemami. Mamy nadzieję, że przede wszystkim Polacy zrozumieją, o czym mówimy. Dojdzie do sytuacji, w której nie będzie pielęgniarek w szpitalach, będziemy zamykać oddziały szpitalne. Nie może być tak, że ludzie wykonujący ciężką pracę, zagrożoną utratą życia, są lekceważeni przez kolejne ekipy rządzące. Próba usytuowania pielęgniarek na poziomie najniższego wynagrodzenia skutkuje sytuacją niedoborów pracowniczych - podkreśla przewodnicząca związku.

Jak zauważa, na zawód pielęgniarki spojrzeć należy bardzo szeroko. Niedobory wykształconych kadr dotykają bowiem nie tylko szpitali czy przychodni.

- Spójrzmy na coraz prężniej rozwijającą się branżę kosmetologii. Tu także potrzebujemy pielęgniarek bardzo specjalistycznych. 20 lat temu nie mówiliśmy o tym, że zawód pielęgniarki będzie potrzebny poza murami szpitali - zauważa. I dodaje, że dobrze wykształconej pielęgniarki czy położnej nie stworzy się w fabryce.

- Rozmawiając z ministrem zdrowia, powiedziałam, że musimy stworzyć miejsca magnesy – takie, do których będziemy przyciągać kadry. Myślę o systemie emerytalnym, systemie wynagrodzeń. Tymczasem dziś to wygląda tak, że jedna pielęgniarka – przy brakach personalnych – musi wykonywać zadania za dwie inne. Tracimy na jakości, tracą pacjenci, pielęgniarki są sfrustrowane warunkami pracy. To nie służy nikomu - podkreśla Krystyna Ptok.

