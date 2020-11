Pielęgniarki mają dość. Szykują się do protestów

Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych (OZZPiP) podjął decyzję o podjęciu przygotowań do wszczęcia sporów zbiorowych. Następnym krokiem może być strajk generalny.

Przewodnicząca OZZPiP Krystyna Ptok (Fot. PTWP)

Zarząd Krajowy OZZPiP na posiedzeniu 9 listopada 2020 r. podjął decyzję o podjęciu przygotowań do wszczęcia sporów zbiorowych w skali ogólnopolskiej.

- Jeśli będzie taka konieczność to zapadną decyzje o strajku generalnym. Uważamy, że jest to konieczne. Ignorowanie środowiska zawodowego pielęgniarek i położnych staje się coraz częstsze - mówi Krystyna Ptok, przewodnicząca OZZPiP.

- Mamy dość ignorowania nas przez kolejny rząd, stąd też decyzja o wszczęciu sporów zbiorowych. Żądamy zagwarantowania bezpiecznych warunków pracy, wypłaty obiecanych dodatkowych wynagrodzeń za walkę z COVID-19. Domagamy się również godziwego traktowania pracowników przez kadrę kierowniczą w podmiotach leczniczych - dodaje.

Związek walczy o dodatki w wysokości 100 proc. wynagrodzenia, które miały trafić do wszystkich pracowników ochrony zdrowia. Przypomnijmy - pod koniec października Sejm przegłosował poprawki Senatu do ustawy dotyczącej przeciwdziałania sytuacjom kryzysowym związanym z wystąpieniem COVID-19. Posłowie poparli - mimo negatywnego stanowiska rządu - poprawkę, zgodnie z którą dodatek w wysokości 100 proc. wynagrodzenia przysługiwać ma wszystkim (a nie tylko tym skierowanym do pracy) pracownikom ochrony zdrowia zaangażowanym w leczenie chorych na Covid-19 lub podejrzanych o zakażenia.

Sejm krótko potem uchwalił kolejną nowelizację tzw. ustawy covidowej. Jej projekt został złożony przez PiS w celu - jak wskazano w uzasadnieniu - "konwalidacji błędu", który miał miejsce podczas rozpatrywania senackich poprawek do poprzedniej noweli covidowej. Nowela ta czeka na rozpatrzenie w Senacie. 4 listopada prezydent podpisał ustawę przesłaną mu już z Sejmu po poprawkach Senatu, ale dotąd nie została ona opublikowana w "Dzienniku Ustaw".

OZZPiP wzywa premiera Mateusza Morawieckiego do natychmiastowego opublikowania dokumentu w Dzienniku Ustaw.

