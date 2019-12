Pielęgniarki mają dość ataków przemocy. Piszą do ministra zdrowia

Wysłane w poniedziałek, 30 grudnia pismo do resortu to ponowienie apelu skierowanego do ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego. Wcześniejsze pisma trafiły do niego w październiku i listopadzie 2019 r. W ostatnim piśmie wnioskodawcy apelują o natychmiastowe spotkanie przedstawicieli: Ministerstwa Zdrowia, organizacji pracodawców reprezentujących podmioty lecznicze, organizacji pracowników ochrony zdrowia w tym Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych i koniecznie policji.

W uzasadnieniu czytamy, że spotkanie jest niezbędne, ponieważ ponownie doszło do napaści na pielęgniarki. Zostały pobite dwie pielęgniarki w Wojewódzkim Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Świeciu. Do zdarzenia doszło w pierwszy dzień świąt Bożego Narodzenia, 25 grudnia.

Pielęgniarki podkreślają, że niezbędne jest podjęcie działań systemowych.

W opinii OZZPiP potrzebna jest szeroka debata i konkretne działania zmierzające do zapewnienia bezpieczeństwa pracy pielęgniarek i położnych. Tylko w maju doszło do dwóch ataków na pielęgniarki z użyciem noża.

Krystyna Ptok, przewodnicząca Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych, zauważa, że do szpitali przenosi się brutalizacja zachowań, która jest obserwowana w społeczeństwie. - Jeszcze kilka lat temu nie do pomyślenia było, by ktoś wniósł do szpitala nóż i zadał nim ciosy pielęgniarce. To jest absolutnie szokujące - mówi przewodnicząca OZZPiP, zaznaczając, że tego rodzaju sytuacje mogą być powodowane m.in. coraz powszechniejszą dostępnością do substancji psychoaktywnych.

