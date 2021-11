"Pielęgniarka idzie na emeryturę i umiera"

Statystyczna pielęgniarka w Polsce ma 53 lata. Położna 51 lat. - Pielęgniarka przechodzi na emeryturę i umiera. Nawet nie zdąży skorzystać ze świadczenia emerytalnego - mówi bez ogródek Zofia Małas, prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych.

Autor: KDS

• 8 lis 2021 16:28





W tej chwili średnia wieku dla pielęgniarek to 53 lata i 51 lat dla położnych. (fot. PAP/Roman Zawistowski)

REKLAMA

Jak podkreśla Zofia Małas, prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych obserwujemy obecnie ogromny kryzys kadrowy.

- W tej chwili średnia wieku dla pielęgniarek to 53 lata i 51 lat dla położnych. Idealna byłaby średnia wieku 38 – 40 lat, wtedy moglibyśmy mówić, że nie mamy luki pokoleniowej. Teraz rok rocznie z systemu wypada, w tym nabiera praw emerytalnych oraz umiera, 10 000 pielęgniarek i położnych. Gdyby do systemu wchodziło 10 000 osób można by powiedzieć, że mamy status quo, czyli ten najniższy w krajach OECD wskaźnik: 5,2 na 1000 mieszkańców. Dla porównania średnia unijna to 9,4 - wylicza.

Interesują Cię biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe i biura serwisowane? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

Jednak rzeczywistość jest daleka od wyliczeń. W 2020 roku wydano 5680 praw wykonywania zawodu, w tym roku będzie podobnie, bo na 30 września to już 5300 PWZ.

- W związku z tym można powiedzieć, że brakuje połowy i to pomimo, że dużo dobrego zadziało się w ostatnim 5-leciu: z 75 uczelni posiadających kierunki pielęgniarstwa i położnictwa, w tej chwili jest już 127 takich uczelni. Chętnej do nauki młodzieży też nie brakuje, ale problem jest jeden: zawieszono minimalne normy zatrudnienia. W efekcie od dwóch lat obserwujemy, że mimo iż wydajemy prawie 6000 PWZ, tylko niespełna połowa absolwentów jest zatrudniana - podkreśla Zofia Małas.

Jak dodaje, źródło tych problemów jest znane.

- Pracodawcy wyczekują, twierdząc że nie mają pieniędzy na etaty pielęgniarskie, a my bardzo się boimy, bo ta nasza młodzież odchodzi. Odchodzi do niepublicznej ochrony zdrowia, odchodzi do administracji, część jest zainteresowana wyjazdem za granicę. Boimy się, że jeżeli raz odejdą i będzie im dobrze – pod względem zarobków gdzie indziej – to już nie wrócą - tłumaczy.

Więcej na ten temat przeczytasz tutaj

Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin.