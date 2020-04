Piekarnie nie chcą obsługiwać lekarzy. Interwencja Rzecznika Praw Obywatelskich

Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich wystąpiło do Komendanta Miejskiego Policji w Poznaniu z prośbą o informacje na temat działań (i ich wyników) prowadzonych w sprawie odmowy obsługiwania personelu medycznego, osób spoza Poznania oraz osób, które przebywały za granicą w ciągu ostatnich trzech miesięcy przez jedną z poznańskich piekarni. Wiadomość o sytuacji przekazał Rzecznikowi Praw Obywatelskich prezesa Wielkopolskiej Izby Lekarskiej.

- Jest to kolejny już punkt handlowy odmawiający obsługi pracowników służby zdrowia, o którym poinformowano Rzecznika – czytamy w piśmie Biura RPO. Jak podkreślono, sytuacja ta budzi zaniepokojenie w związku „z brakiem podstaw prawnych do opisanego działania i potencjalną dyskryminacją w dostępie do usług konkretnych osób i całych grup społecznych”.

- Wskazany zakaz może ponadto znacząco wpłynąć na możliwość zaspokojenia podstawowych potrzeb poszczególnych osób i ich rodzin – zaznaczono.

Sprawa została zgłoszona policji w związku z naruszeniem art. 135 Kodeksu wykroczeń. Mówi on, że kto, zajmując się sprzedażą towarów w przedsiębiorstwie handlu detalicznego lub w przedsiębiorstwie gastronomicznym, ukrywa przed nabywcą towar przeznaczony do sprzedaży lub umyślnie bez uzasadnionej przyczyny odmawia sprzedaży takiego towaru, podlega karze grzywny.

Warto zaznaczyć, iż Rzecznik Praw Lekarza Wielkopolskiej Izby Lekarskiej przyjmuje zgłoszenia wszelkich działań naruszających dobre imię lekarza, przejawów agresji, czy hejtu. Jego zadaniem jest występowanie w obronie godności zawodu lekarza i obrona zbiorowych interesów lekarzy. W uzasadnionych przypadkach podejmuje też interwencje na rzecz indywidualnego lekarza, szczególnie, gdy naruszenie jego praw może mieć konsekwencje dla całego środowiska.