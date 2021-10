"Papierkiem lakmusowym była i jest pandemia COVID-19"

Gościem jednego z paneli XVII Forum Rynku Zdrowia jest dr Artur Drobniak, wiceprezes Naczelnej Rady Lekarskiej. - Postulaty, o których mówimy, nie ograniczają się do wynagrodzeń - mówi wiceprezes NRA.

RynekZdrowia.pl

RynekZdrowia.pl • 19 paź 2021 12:31





Artur Drobniak wypowiedział się na temat ustawy o wynagrodzeniach (fot. PTWP)

REKLAMA

Podczas sesji "Wybrane zmiany i decyzje w polskiej opiece zdrowotnej od ubiegłorocznego Forum Rynku Zdrowia" jednym z zaproszonych gości był dr Artur Drobniak, wiceprezes Naczelnej Rady Lekarskiej. Prelegent wypowiedział się m.in. o problemach, z jakimi zmagają się obecnie medycy.

Resort zdrowia nie chce się dogadać

Zdaniem dr. Drobniaka, punktem zapalnym, który doprowadził w ostateczności do wyjścia medyków na ulicę i protest była ustawa o minimalnych wynagrodzeniach pracowników w ochronie zdrowia, ale także pandemia COVID-19. To właśnie pandemia doprowadziła do kompletnego zmęczenia walczących z nią medyków.

Interesują Cię biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe i biura serwisowane? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

- Wydaje się, że papierkiem lakmusowym jest pandemia COVID-19. Ogromne niedobory kadrowe, które są nam znane, dały upust sytuacji, w której ten system został przeciążony. Bodźcem, który pchnął pracowników do tego, aby wspólnie się porozumieć i zwrócić uwagę rządzących, była m.in. ustawa o najniższych wynagrodzeniach w systemie zdrowotnym - stwierdził dr Drobniak.

Jak zaznaczył, podwyżki proponowane przez kolejnych ministrów zdrowia były nie do zaakceptowania, ponieważ były poza średnim wynagrodzeniem na tle europejskim. Oprócz tego Artur Drobniak nawiązał do postulatów, o spełnienie których walczą protestujący.

- Jeżeli po proteście rezydentów minister Szumowski zaproponował podwyżkę o 1,6, a minister Niedzielski 1,31 średniej krajowej, to nie mogliśmy się na to zgodzić. Druga rzecz to pocovidowe wypalenie materiału. Postulaty, o których mówimy, nie ograniczają się tylko do wynagrodzeń. Mówimy o bezpiecznym leczeniu, systemie no fault, żeby to nie były martwe zapisy. My w pracy powinniśmy być chronieni jak funkcjonariusze publiczni i to jest jeden z naszych głównych postulatów - dodał.

Czytaj więcej na rynekzdrowia.pl

Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin.