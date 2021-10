Pandemia nasiliła poważny problem. Już jest źle, a będzie jeszcze gorzej

Dziś (10 października) Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego. Tymczasem według doniesień Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), pandemia COVID-19 wywarła duży wpływ na zdrowie psychiczne pracowników, ponieważ sytuacja może być postrzegana jako traumatyczna. Wiele osób odczuwa lęk, obniżenie nastroju czy przewlekle napięcie, które w dłuższej perspektywie stanowią znaczne obciążenie dla zdrowia psychicznego.

Światowa Organizacja Zdrowia definiuje zdrowie psychiczne jako stan dobrego samopoczucia, w którym możliwe jest pełne wykorzystanie posiadanych zdolności. Zdrowy psychicznie człowiek lepiej radzi sobie ze stresem, rozwiązuje problemy i jest w stanie podejmować słuszne działania, co czyni z niego produktywnego pracownika. W obliczu tej definicji, dbałość o zdrowie psychiczne kadr jest korzystna zarówno dla organizacji, jak i ludzi w niej zatrudnionych.

Tymczasem w europejskim badaniu przeprowadzonym na zlecenie Parlamentu Europejskiego wiosną 2021 r. wskazano, że 45 proc. osób czuje niepewność, co trzeci badany (34 proc.) frustrację i bezradność (30 proc.), zaś niemal co 4. osoba przyznawała się do poczucia strachu (22 proc.). Często wymieniana jest również samotność, o której mówi 16 proc. respondentów.

Interesują Cię biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe i biura serwisowane? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

Polacy w kolejnym roku pandemii także potwierdzają stale towarzyszące im uczucia zmartwienia, przygnębienia i bezsilności (ok. 30 proc. osób biorących udział w "Badaniu zdrowia psychicznego Polaków po roku pandemii COVID-19" - SW Research), a poziom przeżywania tych trudnych emocji niezmiennie pozostaje na podwyższonym poziomie względem poprzedniego roku. Dodatkowo raportują wzrost objawów somatycznych, takich jak ból w klatce piersiowej czy zawroty głowy, co może być skutkiem długotrwałego stresu.

Warto także przytoczyć dane ZUS, z których wynika, że w 2020 roku 1,5 mln zwolnień lekarskich wystawiono z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania. To 7 proc. wszystkich elektronicznych zaświadczeń o niezdolności do pracy wystawionych osobom ubezpieczonym.

Światowa Organizacja Zdrowia definiuje zdrowie psychiczne jako stan dobrego samopoczucia, w którym możliwe jest pełne wykorzystanie posiadanych zdolności (Fot. engin akyurt/Unsplash)

Ciche cierpienie

Jest kilka grup społecznych obciążonych psychicznie w czasie pandemii w znaczący i bezpośredni sposób. To przede wszystkim pracownicy służby zdrowia a także osoby mieszkające samotnie czy wcześniej obarczone problemami psychologicznymi. Są także grupy, które z różnych względów mogą cierpieć w samotności nie informując o swoich problemach i będąc pozostawionym samym sobie.

Dużą grupą potrzebującą wsparcia, która znacznie powiększyła się w okresie pandemii, jest grono opiekunów osób z problemami.

- Większość uwagi skierowana jest na osoby bezpośrednio dotknięte chorobą lub obciążeniem psychicznym, natomiast nie zauważa się tego, jak bardzo potrzebują wsparcia bliscy obcujący na co dzień z taką osobą, np. rodziny pracowników ochrony zdrowia, bliscy osób z depresją lub rodzice dzieci niepełnosprawnych - mówi Kuba Kielczyk, psychoterapeuta, założyciel Pracowni Psychorozwoju Kielczyk. - Oni nie mówią o swoich trudnościach, a wymagają specjalnego wsparcia - dodaje.

Przepracowani zdalnie

W ostatnim czasie zauważalny jest także wyraźny wzrost problemów psychologicznych związanych z pracą.

- Przede wszystkim jest to znaczące przepracowanie. Walka o utrzymanie stanowiska i zatrudnienia, praca z domu przy zacierających się granicach życia służbowego i prywatnego, niebezpiecznie wydłużone godziny pracy i permanentny stres związany z poczuciem osamotnienia w związku z pracą zdalną skutkują totalnym wyczerpaniem, kłopotami ze snem, jedzeniem. Bez kontaktów społecznych i ograniczonej możliwości wymiany doświadczeń w miejscu pracy, często pracownicy cierpią w samotności przekonani, że problem ten dotyczy tylko ich - tłumaczy Izabela Kielczyk, psycholog biznesu, psychoterapeuta, współzałożyciel Pracowni Psychorozwoju Kielczyk.

- Nie wszyscy pracodawcy zdają sobie sprawę z tego, że praca zdalna jest dużo bardziej wydajna, intensywna i z reguły zdecydowanie za długa. Pojawia się syndrom wypalenia zawodowego i depresja związana z nadmiarem pracy. Często doprowadza to do ogromnej determinacji w potrzebie zmiany stylu życia związanego z pracą. W ten sposób łatwo stracić bardzo wartościowych pracowników. – przestrzega.

Kluczem do odporności psychicznej i dobrostanu pracowników czy menedżerów może być rezyliencja, czyli w tym przypadku umiejętność skutecznego

Potwierdzają to badania. Według danych z raportu firmy ADP „People at Work 2021: A Global Workforce View”, prawie co drugi polski pracownik (46 proc.) przyznaje, że wypracowuje nadgodziny. Aż 1/5 Polaków twierdzi, że każdego tygodnia zdarza im się pracować od 6 do 10 godzin całkowicie za darmo.

- Pandemia istotnie zaburzyła równowagę pomiędzy pracą i życiem prywatnym wielu pracowników. Odpisywanie na maile czy odbieranie telefonów poza wyznaczonymi godzinami, a także konieczność bycia w trybie online wpłynęły na wzrost wypracowywanych nadgodzin. Ciekawym rozwiązaniem, które może ukrócić takie praktyki, może stać się proponowana przez Parlament Europejski ustawa, która gwarantuje pracownikowi prawo do bycia offline po zakończonych godzinach pracy – twierdzi Anna Barbachowska, HR Business Partner w ADP Polska.

Podobne wnioski płyną z badania Akademii Leona Koźmińskiego i Uniwersytetu SWPS. Niemal 45 proc. badanych podzieliło się odczuciem, że w okresie pandemii ich dzień pracy był wydłużony – czasami nawet do 10-12 godzin dziennie. Z kolei co druga osoba zauważyła, że pracuje znacznie więcej niż przed pandemią.

Liderzy na skraju wytrzymania

Rozmawiając o negatywnych dla naszej głowy skutkach pandemii, najczęściej badamy pracowników. Liderów wskazuje się jako tych, którzy w szczególny sposób powinni zwrócić uwagę na to, co dzieje się w zespołach. A jak pokazuje badanie, to właśnie oni płacą wysoką cenę za wyzwania, jakie postawił 2020 rok.

- Czasy, w jakich przyszło nam funkcjonować są trudne dla wszystkich. Faktycznie na grupie menedżerów spoczywa podwójny obowiązek. Nie tylko za siebie, za swój stan emocjonalny i pełnej gotowości do pracy, ale przede wszystkim za zespoły. Szczególnie dziś, kiedy nie można pominąć sytuacji niepokoju i niepewności, nie możemy zapominać, że to czas trudny dla wszystkich. Dla znacznej części pracowników liderzy stali się dziś pewnego rodzaju opiekunami - wyjaśnia w rozmowie z PulsHR.pl Anna Oleksy, psycholog z Uniwersytetu SWPS.

Niemal 55 proc. liderów biorących udział w badaniu „Stresoodporni” ma problemy ze snem, dla porównania wśród pozostałych pracowników zgłosiło to 45 proc. Częściej zmagają się oni również z negatywnymi emocjami – 40 proc. doświadcza irytacji, złości i gniewu (przy 25 proc. pozostałych pracowników), 38 proc. deklaruje, że odczuwa lęk i strach, a 30 proc. smutek i przygnębienie.

- Wymagający tryb pracy, duża presja i nastawienie na wysokie wyniki to tylko niektóre z czynników wpływających na tak złą kondycję psychiczną liderów. Zdalny tryb pracy zwiększył ich dostępność dla pracowników, przez co mają oni mniej czasu na własne zadania. Zwiększona odpowiedzialność i ilość spotkań w ciągu dnia sprawiają, że często pracują oni wieczorami lub w weekendy – mówi Małgorzata Czernecka, psycholożka, ekspertka ds. wellbeing i zarządzania energią, CEO Human Power.

Czas zadbać o odporność psychiczną

Kluczem do odporności psychicznej i dobrostanu pracowników czy menedżerów może być rezyliencja, czyli w tym przypadku umiejętność skutecznego "zwalczania" czy uśmierzania stresu o dużym nasileniu. Pozwala ona na elastyczne radzenie sobie z problemami, przeciwnościami losu, konfliktami i porażkami, a także na powracanie do stanu równowagi psychicznej po okresach, w których człowiek doświadczał silnego stresu (ang. bounce back).

- Umożliwia ona również poprawę sprawności umysłowej i funkcjonowania w różnych obszarach życia, w tym w pracy zawodowej. Ponadto rezyliencja sprzyja szybkiemu i skutecznemu adaptowaniu się do ciągłych zmian będących nieodłącznym elementem funkcjonowania w świecie VUCA (ang. VUCA World), który - poza dużą zmiennością - charakteryzuje się też wysokim nasileniem niepewności, złożoności oraz niejednoznaczności – mówi Agnieszka Zawadzka-Jabłonowska, p.o. dyrektora Centrum Coachingu i Mentoringu Akademii Leona Koźmińskiego. - Praca w takich warunkach wiąże się z koniecznością nieustannego mierzenia się z wyzwaniami, turbulencjami, trudnościami, kryzysami oraz innymi sytuacjami będącymi źródłem silnego stresu.

Jak akcentuje Agnieszka Zawadzka-Jabłonowska, rozwój rezyliencji wymaga czasu, regularnych ćwiczeń oraz wkładania w nie odpowiedniego wysiłku. Niezbędna jest tutaj wewnętrzna motywacja i samoświadomość.

- Aby wyzwolić ją w sobie, warto zadać sobie pytanie: jak często w czasie codziennych obowiązków zawodowych doświadczam ograniczeń wynikających z deficytów rezyliencji? Pomocne może okazać się również wykonanie analizy korzyści i kosztów związanych z podjęciem treningu rezyliencji – wskazuje Zawadzka-Jabłonowska.

Rezyliencja wiąże się z prawidłowym działaniem mózgu, dlatego należy regularnie o niego dbać i utrzymywać go w dobrej formie - pomóc może m.in. regularna aktywność fizyczna, zdrowa dieta, regularny sen odpowiedniej długości i jakości czy redukcja spożycia używek. Korzystny wpływ na samopoczucie, zdolność radzenia sobie z trudnościami, a także zdrowie psychiczne i fizyczne ma m.in. wsparcie społeczne, wdzięczność i humor. Więcej szczegółów na ten temat znajdziesz tutaj.