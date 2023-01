Padła nowa propozycja. To w praktyce cztery dni dodatkowego urlopu

Nie ustaje gorąca dyskusja na temat zwolnienia lekarskiego na żądanie. Część medyków widzi w tym pomyśle szansę na zmniejszenie kolejek do lekarzy. Eksperci rynku pracy widzą w tym rozwiązaniu pole do nadużyć. Ich zdaniem byłyby to kosztowny problem dla pracodawców.

Wypowiedź ta spotkała się z reakcją Łukasza Jankowskiego, który podkreślił, że nie wykorzystujemy okazji, by merytorycznie rozmawiać o pomyśle, który sprawdził się już w wielu europejskich krajach.

Część medyków odniosła się do pomysłu z dużą dozą aprobaty - szczególnie lekarze rodzinni. Jak wiemy, sezon grypowy trwa, a zachorowań przybywa. Z danych Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego PZH - Państwowego Instytutu Badawczego wynika, że od 1 do 7 grudnia było 187 067 przypadków grypy i jej podejrzeń; od 8 do 15 grudnia - 266 620; od 16 grudnia do 22 grudnia - 296 964, a od 23 do 31 grudnia 2022 r. - 389 088. Przez cały listopad zanotowano w Polsce ponad 490 tys. przypadków grypy i jej podejrzeń.

Zwolnienie lekarskie na żądanie, będą nadużycia?

Wątpliwości co do tej propozycji ma Mikołaj Zając, prezes Conperio, polskiej firmy doradczej zajmującej się problematyką absencji chorobowych. Jak zauważa, L4 na żądanie nie rozwiązałoby bolączek służby zdrowia, stanowiłoby pole do nadużyć i kosztowny problem dla pracodawców.

- Szanse na realizację tego pomysłu oceniam jako znikome. Trzeba to powiedzieć wprost – ciężko sobie wyobrazić, żeby ktoś nie skorzystał z takiej możliwości, gdyby się ona pojawiła. W praktyce pracownicy zyskaliby zatem dodatkowe 4 dni urlopu - mówi Mikołaj Zając.

- Propozycja przedstawiona przez prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej może dziwić i z pewnością nie rozwiązałaby bolączek służby zdrowia. Oczywiście, to jest trudny czas, mamy szczyt zachorowań na grypę, ale pamiętajmy że dalej znaczny odsetek zwolnień chorobowych stanowią nadużycia. Ponadto nie została poruszona kwestia związana z pokryciem kosztów dodatkowej nieobecności pracowników w zakładzie pracy, pobieraniem przez nich wynagrodzenia za ten okres i choćby tego, czy chory miałby w tym czasie leżeć w łóżku, czy może mógłby się przemieszczać - dodaje.

Zając zwraca także uwagę, że każdemu pracownikowi przysługuje 4 dni urlopu na żądanie. Jak podkreśla, jest to sprawdzony model, który nie budzi dodatkowych wątpliwości. Dodaje też, że odpowiedzialna opieka medyczna polega na badaniu pacjenta.

- Proporcje te i tak zostały w ostatnich miesiącach mocno zaburzone przez popularne teleporady i zwolnienia lekarskie w 5 minut, bez wstawania z kanapy - mówi Mikołaj Zając.

O możliwe nadużycia zapytano także Łukasza Jankowskiego.

- Myślę, że i pracodawcy, i pracodawcy w dzisiejszych czasach świetnie zdają sobie sprawę, że pracownik, który naużywałby tego pomysłu, nie byłby mile widziany przez pracodawcę - skomentował Jankowski w rozmowie z RMF FM.

Jak wynika z danych ZUS, liczba osób poddanych kontroli wykorzystania zwolnień lekarskich zwiększyła się o blisko 200 proc (Fot. Shutterstock)

Nadużywanie zwolnień lekarskich

Tymczasem, jak wynika z danych ZUS, liczba osób poddanych kontroli wykorzystania zwolnień lekarskich zwiększyła się o blisko 200 proc. Wzrost ten nastąpił w pierwszych dziewięciu miesiącach 2022 roku, w porównaniu z analogicznym okresem 2021 roku.

Liczba osób pozbawionych prawa do zasiłku wzrosła o blisko 29 proc., a o prawie 40 proc. wzrosła kwota zasiłków cofniętych w wyniku kontroli. Oznacza to, że 5 352 osób straciło zasiłek chorobowy. Kwota zasiłków cofniętych w wyniku kontroli wyniosła ponad 8,973 mln zł. To o 39,8 proc. więcej niż w analogicznym okresie 2021 roku – 6,417 mln zł.

- Kontrola wykorzystania zwolnień lekarskich w czasie pandemii była trudniejsza. Obecnie ZUS zwiększa liczbę takich działań. I słusznie to robi, ponieważ poczucie bezkarności nieuczciwych osób rozzuchwala i prowadzi do rozpowszechniania się tego patologicznego zjawiska. Nadużywanie zwolnień jest równoznaczne z kradzieżą składek płaconych przez pozostałe osoby ubezpieczone – komentuje Jeremi Mordasewicz, doradca zarządu Konfederacji Lewiatan i były członek rady nadzorczej ZUS-u.

Interesują Cię biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe i biura serwisowane? Zobacz oferty na PropertyStock.pl