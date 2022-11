Oto klucz do efektywności pracowników. Dobra pensja nie wystarczy

Choroby układu ruchu, choroby psychiczne, nadciśnienie, cukrzyca i trudności w utrzymaniu zdrowego stylu życia to największe wyzwania zdrowotne polskich pracowników.

Zaobserwowano również, że u tych osób przyrost masy ciała był większy. 37 proc. respondentów deklarujących, że ich waga w okresie pracy zdalnej wzrosła, wskazało przedział między 1 kg a 3 kg. O 2 proc. więcej ankietowanych wskazało przedział między 4 a 6 kg. Dla 11 proc. pracowników deklarujących większą wagę była to wartość powyżej 7 kg, a dla 13 proc. pracowników 10 kg lub więcej.

Odsetek osób z otyłością ​(BMI powyżej 30) systematycznie ​rośnie w ostatnich latach (wzrost o 1,4 proc. od 2019), co stanowi wzrastające istotne ​ryzyko zdrowotne. Z raportu „Wpływ pracy zdalnej na nawyki żywieniowe Polaków”, przygotowanego przez firmę Dailyfruits, wynika, że osoby, które deklarowały gorsze samopoczucie, częściej niż inne miały gorszą jakość diety.

Z kolei dane Medicover z obszaru zwolnień lekarskich pokazują, że w 2021 o 2,8 proc. spadła liczba zwolnień lekarskich wydawanych z powodu ciąży, porodu lub połogu, mimo że jest to najczęstszy powód zwolnień lekarskich (prawie 36 proc.). Sfery z największym wzrostem absencji to choroby układu ruchu i zaburzenia psychiczne.

Z tegorocznej edycji raportu Medicover „Praca. Zdrowie. Ekonomia. Perspektywa 2022” wynika, że najczęstszym powodem wizyty u lekarza jest konsultacja profilaktyczna (w tym wizyty medycyny pracy). Z tej opcji korzysta ponad 50 proc. badanych. Drugie wśród najczęstszych powodów do konsultacji są choroby układu oddechowego, na trzecim miejscu znalazły się choroby oczu.

WHO zaleca wszystkim zdrowym dorosłym ​(18-64 lata) wykonywanie aktywności fizycznej o umiarkowanej intensywności przez 150-300 minut tygodniowo lub 75-150 minut o dużej intensywności (Fot. Caley Vanular/Unsplash)

Zgodnie z wynikami badania oceniającego styl życia, będącego komplementarną częścią tegorocznego raportu Medicover, tylko 32,6 proc. badanych uprawia dziennie co najmniej 30 minut nieprzerwanej aktywności fizycznej zgodnie z rekomendacjami.

Przypomnijmy, WHO zaleca wszystkim zdrowym dorosłym ​(18-64 lata) wykonywanie aktywności fizycznej o umiarkowanej intensywności przez 150-300 minut tygodniowo lub 75-150 minut o dużej intensywności. Aż 67,4 proc. ankietowanych nie spełnia tych norm – zdaniem prawie 30 proc. badanych przyczyną tego jest brak czasu i chęci. Większość pracowników, pomimo dobrego rozumienia znaczenia stylu życia dla zdrowia, nie przestrzega zaleceń w zakresie prawidłowej diety i rekomendowanej aktywności fizycznej.

Zdaniem 57,1 proc. respondentów biorących udział w badaniu Medicover, oceniającym styl życia, w największym stopniu na utrzymanie dobrego ​stanu zdrowia wpływa zbilansowana dieta bogata w owoce i warzywa, a zdaniem 49,2 proc. – wystarczająca ilość snu. Tymczasem, oprócz prawidłowej diety, regularna aktywność fizyczna niesie ze sobą znaczące korzyści dla organizmu.

– Statystyki związane z aktywnością fizyczną są wciąż niezadowalające. Przeważa bierny sposób spędzania wolnego czasu, co przekłada się na znaczny wzrost czynników ryzyka prowadzących do rozwoju chorób cywilizacyjnych. Ruch i zdrowy sport pomagają utrzymać prawidłową masę ciała, a także zmniejszają ryzyko wystąpienia chorób sercowo-naczyniowych, zapobiegają powstawaniu cukrzycy typu 2 czy depresji, obniżają prawdopodobieństwo złamań m.in. kości biodrowej lub kręgosłupa.​ Dodatkowo osoby aktywne fizycznie mają mniejsze ryzyko zachorowania na raka jelita grubego (okrężnicy), macicy czy piersi (zwłaszcza w wieku menopauzalnym). Zdrowy styl życia nie powinien stać się modą, która chwilowo modyfikuje nasze nawyki. Zmiana zachowań zdrowotnych powinna być systematyczna i stała, dlatego ważną rolą jest wspieranie pracowników w tej zmianie – mówi Beata Wojciechowska, kierownik zespołu ds. profilaktyki i promocji zdrowia w Medicover.

Autorzy raportu wskazują ponadto, że korzystanie z wydarzeń kulturalnych i realizacja swoich pasji pozytywnie wpływają na zdrowie społeczne, a także zmniejszają ryzyko wystąpienia poważnych chorób i przedwczesnej śmierci. Co czwarty respondent deklaruje, że ma hobby, jednak na co dzień nie ma na nie czasu.

Zdrowie psychiczne: chorzy ze stresu, zaburzeń depresyjnych i lękowych

W 2021 roku nastąpił znaczny wzrost korzystania z porad u psychologa i psychiatry. Większość problemów psychicznych wpływa na zwiększenie liczby zwolnień z pracy. Wśród najczęstszych problemów związanych ze zdrowiem psychicznym występują: reakcje na stres, zaburzenia lękowe i depresja.

– Bardzo ważna jest wczesna pomoc specjalistyczna i przeciwdziałanie pogłębieniu się problemów mentalnych. To właśnie w obszarze zdrowia psychicznego w Medicover w 2021 wystawiono o blisko 50 proc. więcej zwolnień z pracy z powodu reakcji na ciężki stres, a aż o 100 proc. więcej zwolnień z powodu zaburzeń depresyjnych. Sama pandemia COVID-19 przyniosła wiele niekorzystnych efektów, wpływających bezpośrednio (problemy psychiczne) lub pośrednio (brak ruchu, rosnąca otyłość) na zdrowie pracowników – komentuje dr n. med. Piotr Soszyński, dyrektor ds. strategicznego doradztwa medycznego w Medicover.

W 2021 roku nastąpił znaczny wzrost korzystania z porad u psychologa i psychiatry (Fot. Shutterstock)

W tym obszarze firmy mają sporo do nadrobienia. Jak wynika z badania Hays, zaledwie 31 proc. pracowników w Polsce uważa, że może otwarcie rozmawiać z przełożonym o swoim zdrowiu psychicznym. Również z raportu ADP wynika, że kwestia zdrowia psychicznego wciąż pozostaje obojętna w oczach wielu przełożonych. Prawie co drugi Polak (48,77 proc.) nie czuje się wspierany przez swojego menedżera w kwestii zdrowia psychicznego w pracy. 1/3 ankietowanych (30,33 proc.) twierdzi także, że jego pracodawca nie zrobił nic, by zadbać o jego równowagę psychiczną w czasie pandemii.

Dlaczego jest to tak istotne? Jak zauważa Agnieszka Pietrasik, dyrektor wykonawcza w Hays Poland, to właśnie relacje z bezpośrednim przełożonym mają największy wpływ na samopoczucie pracownika, jego zaangażowanie i poczucie własnej wartości.

- Menedżerowie powinni tworzyć środowisko, w którym członkowie zespołu czują się na tyle swobodnie, aby móc otwarcie mówić o wyzwaniach, z którymi się mierzą. Oczywiście pracownicy nie mają obowiązku zwierzać się szefowi ze swoich problemów, natomiast powinni mieć poczucie, że nie muszą ich ukrywać oraz mogą liczyć na zrozumienie i wsparcie - zauważa Agnieszka Pietrasik.

Bóle pleców, nadciśnienie i cukrzyca

Wzrost liczby zwolnień z pracy utrzymuje się w przypadku bólów pleców, do czego przyczyniać się może siedzący tryb życia, wymuszone pozycje w czasie pracy zdalnej i biurowej oraz niedostateczna aktywność fizyczna.

W 2021 roku nieprawidłowe ciśnienie tętnicze stwierdzono u 28 proc. pracowników; częściej niż w ubiegłych latach.​ Wysoki odsetek nieprawidłowych wartości ciśnienia stanowi ryzyko rozwoju chorób układu krążenia, w tym udaru mózgu i śmierci. Właściwe leczenie znacząco zmniejsza to ryzyko.

Autorzy raportu podkreślają, że ponad połowa pracowników posiada jeden lub więcej

z czynników ryzyka prowadzących do problemów zdrowotnych w przyszłości (nadwaga, cholesterol, cukier, ciśnienie itd.). Warto zaznaczyć, że nieprawidłowy cholesterol ma blisko połowa badanych, a poziom cukru co piąty pracownik. Najistotniejszą rolę w profilaktyce odgrywają zmniejszenie masy ciała, właściwa dieta oraz aktywność fizyczna.

Wyżej wymienione dane wskazują na konieczność wprowadzenia działań w celu profilaktyki chorób. Wiąże to się z m.in. koniecznością poprawy stylu życia. Tylko kompleksowa opieka medyczna w połączeniu z profilaktyką (m.in. prawidłowa dieta, aktywność fizyczna) zapewniają poprawę stanu zdrowia, zmniejszenie absencji ​i sukces zawodowy.

Wzrost liczby zwolnień z pracy utrzymuje się w przypadku bólów pleców (Fot. Shutterstock)

Polacy są gotowi porzucić pracę, jeśli pogorszy im się zdrowie

Warto także przypomnieć wyniki badania Pracuj.pl „Nowe oblicza pracy”, które jasno pokazują, że Polacy - przynajmniej na poziomie deklaracji - wykazują się stosunkowo dużą gotowością na porzucenie pracy, która wpływa na nich negatywnie. Najczęściej wskazywaną motywacją jest pogarszanie się zdrowia fizycznego. Byłoby ono przyczyną porzucenia pracodawcy przez połowę respondentów.

45 proc. podkreśla, że do rezygnacji z obecnego miejsca pracy skłoniłoby go pogarszające się zdrowie psychiczne. Wypalenie zawodowe skłoniłby do porzucenia pracy 27 proc. Polaków badanych przez Pracuj.pl.

Do porzucenia pracy w każdym z przypadków bardziej skłonni są mężczyźni. Pogarszające się zdrowie psychiczne i wypalenie zawodowe są natomiast motywacjami do rezygnacji nieco częściej dla osób w młodszym wieku. Wraz ze stażem pracy taka skłonność maleje.

