Od stycznia posypią się zwolnienia lekarskie. Powstanie ogromne pole do nadużyć

Wypalenie zawodowe to kolejna z współczesnych chorób cywilizacyjnych. Według ekspertów ds. rynku pracy wpisanie jej do Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób to dobry pomysł. Przestrzegają jednak, że choroba ta będzie stanowiła ogromne pole do nadużyć dla osób niezainteresowanych podejmowaniem czynności zawodowych.

Światowa Organizacja Zdrowia zaktualizowała Międzynarodową Statystyczną Klasyfikację Chorób (IDC-1), według której wypalenie zawodowe uznano za syndrom zawodowy związany z bezrobociem i zatrudnieniem. W związku z tym od 1 stycznia 2022 roku będzie można otrzymać na nie zwolnienie chorobowe.

Jak podkreśla Dorota Jankowska, business unit manager w HRK Pharma, wypalenie zawodowe to kolejna ze współczesnych chorób cywilizacyjnych, zatem wpisanie jej do Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób jest dobrym pomysłem.

Interesują Cię biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe i biura serwisowane? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

- To dobry pomysł choćby z tego względu, że objawy tej choroby mogą być na tyle silne, że uniemożliwiają normalne wykonywanie obowiązków zawodowych. W takiej sytuacji pracownik może popełniać błędy, nie wykonywać obowiązków z dotychczasowym zaangażowaniem, co w dalszej perspektywie może mieć konsekwencje dla firmy, a co najważniejsze - jego kondycja psychiczna będzie się pogorszała. Zakwalifikowanie wypalenia zawodowego jako choroby daje pracownikowi możliwość skorzystania ze zwolnienia lekarskiego, co w takiej sytuacji jest zdecydowanie wartością dodaną. Kluczowe jest wtedy danie sobie czasu i zadbanie o własną kondycję psychiczną i zdrowie – komentuje Dorota Jankowska.

W podobnym tonie wypowiada się Angelika Blicharz, head of people & culture w firmie uPacjenta. Jak zauważa, z roku na rok rośnie liczba pracowników, których dotyka wypalenie zawodowe, a skutki tej choroby są odczuwalne nie tylko dla osoby nią dotkniętej, ale również dla rodzin, współpracowników i pracodawców. Z badania przeprowadzonego w lipcu 2020 r. przez instytut ARC Rynek i Opinia, we współpracy z Randstad wynika, że jedna trzecia (31 proc.) pracowników umysłowych w Polsce uważa się za wypalonych zawodowo.

- Niechęć do pracy, cynizm, zmęczenie, nerwowość, bezsenność to tylko kilka z objawów wypalenia zawodowego znacząco wpływających na efektywność pracownika. Zakwalifikowanie wypalenia zawodowego do Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób (ICD) to dobry krok i zamiast bać się nadużyć w tym obszarze powinniśmy popatrzeć na temat szerzej. Pracownicy, którzy ignorują bądź nie są świadomi objawów charakterystycznych dla wypalenia zawodowego, a nadal wykonują swoją pracę, nie są w niej wydajni i często wywierają negatywny wpływ na cały zespół. Odgórne uznanie wypalenia zawodowego jako choroby może skłonić pracowników do diagnozowania swojego samopoczucia, przyjrzeć się objawom i zadbać o siebie. Pracodawcy z kolei poczują się zmobilizowani, aby kreować bardziej przyjazne środowisko pracy i edukować swoich pracowników w zakresie zdrowia – ocenia Angelika Blicharz.

Uwaga na nadużycia

Również Mikołaj Zając, prezes Conperio, polskiej firmy zajmującej się problematyką absencji chorobowych, sądzi, że wypalenie zawodowe to kolejna choroba cywilizacyjna, która dotyka współczesne społeczeństwa. Zwraca jednak uwagę na istotną kwestię – możliwość nadużywania zwolnień lekarskich.

- Od nowego roku osoby dotknięte tą chorobą będą mogły otrzymać zwolnienie lekarskie. Objawy wypalenia zawodowego mogą być tak silne, że nie pozwalają na codzienne wykonywanie zawodowych obowiązków, a brak jakichkolwiek działań i reakcji może spowodować, że pracownik popełnia błędy, skutkujące dotkliwymi konsekwencjami dla firmy. Zaburzenia nie wolno bagatelizować, natomiast istnieje ogromne prawdopodobieństwo, iż zapis ten będzie wykorzystywany jako pretekst do korzystania z nieprawidłowych zwolnień lekarskich – tłumaczy Mikołaj Zając.

Prezes Conperio zaznacza, że diagnozowanie wypalenia zawodowego jest bardzo trudne, dlatego też jego zdaniem lekarze orzecznicy muszą liczyć się z tym, że choroba ta będzie stanowiła ogromne pole do nadużyć dla osób niezainteresowanych podejmowaniem czynności zawodowych.

- Tacy pracownicy pozostają maksymalnie długo na zwolnieniach chorobowych generujących tzw. absencję „zawodową”, inaczej „patologiczną”. Według danych Conperio pochodzących z 110 firm na terenie całej Polski, obecnie absencja "zawodowa" stanowi średnio 10 proc. absencji chorobowej. Rozpiętość wskaźnika wynosi od 2 proc. do 15 proc. w zależności od przedsiębiorstwa. Zazwyczaj są to bardzo długie zwolnienia, następujące bezpośrednio po sobie, średni czas trwania pojedynczego druku ZLA to około 24 dni – podkreśla Mikołaj Zając.

Również Dorota Jankowska mówi, że podobnie jak w przypadku każdej innej choroby, tak i przy wypaleniu zawodowym istnieje prawdopodobieństwo, że pracownicy mogą nadużywać zwolnień lekarskich.

- Wszystko zależy od uczciwości lekarza, pracownika i trafnie postawionej diagnozy. Należy pamiętać, że prawidłowe zdiagnozowanie wypalenia zawodowego nie jest łatwe i może dawać różne symptomy, podobne do innych chorób. Wypalenie zawodowe dotyka wielu osób, choć nie u wszystkich jest zdiagnozowane i właściwe nazwane. W mojej opinii jest to właściwe, aby pracownicy mieli szansę skorzystania ze zwolnienia lekarskiego, gdy czują, że dopada ich wypalenie zawodowe. Pozwoli im to na podreperowanie swojego stanu zdrowia, gdy jeszcze jest to możliwe. Dla firmy również daje to szansę odzyskania motywacji i pełnego zaangażowania pracownika – zaznacza Jankowska.

Do tej kwestii wykorzystywania przez pracowników L4 (nie tylko w przypadku wypalenia) odnosi się także Robert Lisicki, dyrektor departamentu pracy Konfederacji Lewiatan. Jak mówi, w Polsce wciąż odnotowujemy dość wysoki udział zwolnień chorobowych, które zostały wydane bez uzasadnienia bądź są niewłaściwe wykorzystywane przez pracowników.

- To „uderza" w nas wszystkich, ponieważ koszty tego ponoszą pracodawcy bądź pokrywane są z systemu ubezpieczeń społecznych, na który wszyscy się składamy – podkreśla Lisicki.

Odrębnej uwagi zdaniem Roberta Lisickiego wymagają zwolnienia od lekarzy psychiatrów.

- Przez długi czas tego rodzaju schorzenia były niestety tematem tabu. Stanowią one pewne wyzwanie dla pracodawców, szczególnie tych większych, którzy - pamiętajmy - są zobowiązani do kontroli wykorzystywania zwolnienia, ale także Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. W tym zakresie na pewno potrzebna jest nam szersza dyskusja pomiędzy środowiskiem medycznym a pracodawcami – dodaje Lisicki.

Wypalenie zawodowe to w uproszczeniu wynik chronicznego stresu związanego z pracą, który powoduje, że czujemy się wyczerpani fizycznie i emocjonalnie (Fot. Shutterstock)

Wypalenie zawodowe podczas pandemii

Wypalenie zawodowe to w uproszczeniu wynik chronicznego stresu związanego z pracą, który powoduje, że czujemy się wyczerpani fizycznie i emocjonalnie. Jak zauważa Angelika Blicharz, pandemia mocno nasiliła stres i narzuciła nadzwyczajne warunki pracy, stawiając menedżerów i pracowników w bardzo wymagającej sytuacji.

- Coraz częściej mówi się o takim zjawisku jak Covid Burnout - jest to jednak nieco inny rodzaj wypalania zawodowego, niż obserwujemy w normalnym środowisku, spowodowany dużym stresem, utratą kontroli, niejasnymi oczekiwaniami i presją szybkiego dostosowywania się do zmian. Pandemia pogłębiła ten stan wypalenia, który miał miejsce jeszcze przed COVID-19, plus dodała swoje żniwo w postaci dodatkowych czynników, które z pewnością wpłynęły na zwiększone wypalenie zawodowe – komentuje Blicharz.

W podobnym tonie wypowiada się Dorota Jankowska, która zauważa, że pandemia miała duży wpływ na kondycję psychiczną pracowników, co m.in. przełożyło się na dużo większe zapotrzebowanie korzystania z usług psychologów.

- Konieczność przestawienia się w wielu przypadkach na pracę zdalną - gdzie nie zawsze mamy przyjazne warunki ku temu, izolacja od reszty współpracowników, obawa o losy i kondycję firmy czy też zachowanie posady, często również konieczność pogodzenia obowiązków domowych z rodzinnymi, a także nadmiar obowiązków sprawiły, że wielu pracowników odczuwało stres i niepokój. Te czynniki zdecydowanie nasiliły lub w wielu przypadkach zapoczątkowały wypalenie zawodowe u pracowników – mówi Dorota Jankowska.

- Rekrutując od wielu lat pracowników do firm, mam szansę zaobserwować to podczas rozmów rekrutacyjnych, gdzie kandydaci często mówią wprost o tym, że potrzebowali sobie zrobić przerwę zawodową w okresie pandemii lub po pandemii właśnie przez wzgląd na przemęczenie i stres – dodaje.

Dlaczego ludzie „wypalają się" w pracy

Wypalenie zawodowe to proces długotrwały - czasami może minąć kilka lat zanim objawy będą na tyle nasilone i jednoznaczne, aby móc postawić trafną diagnozę. Co może być jego przyczyną?

- To, co z całą pewnością przyczynia się do wypalenia zawodowego, to przewlekłe zmęczenie, stres, praca po godzinach, brak satysfakcji z zajmowanego stanowiska czy otrzymywanego wynagrodzenia, trudności w osiąganiu postawionych sobie celów zawodowych. Równie dobrze przyczyną może być brak wyzwań zawodowych i nużąca praca – wyjaśnia Dorota Jankowska.

- Wypalenie zawodowe to wypadkowa różnych i indywidualnych czynników. Ważne jest, aby odpowiedzieć sobie na pytanie, co jest dla mnie ważne w pracy, co mnie motywuje do pracy i zazwyczaj, jeśli przez dłuższy czas brakuje nam tych czynników, które nas motywują, a do tego dochodzi stres i przemęczenie, to może to być początek wypalenia zawodowego – dodaje przedstawicielka HRK.

Również Angelika Blicharz uważa, że wypalenie zawodowe może dotknąć każdego z nas, a przyczyn może być wiele - zarówno te, które spowodowała pandemia, jak inne wynikające z predyspozycji jednostki, jak i ze środowiska, w jakim dana osoba pracuje.

- Analizując czynniki wewnętrzne, to np. wysokie zaangażowanie emocjonalne w wykonywaną pracę, perfekcjonizm lub stawianie pracy jako nadrzędnej wartości, dla której jesteśmy w stanie zrezygnować z innych sfer życia – dodaje przedstawicielka uPacjenta.

Według badania Kronos Incorporated i Future Workplace na wypalenie zawodowe mają wpływ także zewnętrzne czynniki. Są nimi: nieadekwatne wynagrodzenie (41 proc.), przeciążenie pracą (32 proc.), nadgodziny (32 proc.), nieefektywne zarządzanie w firmie (30 proc.), brak związku między rolą pracownika a strategią firmy (29 proc.), niska kultura pracy (26 proc.).

- Wypalenie może dotknąć każdego z nas, niezależnie od wykonywanego zawodu. I choć uważa się, że częściej narażone są na nie osoby pracujące bezpośrednio z drugim człowiekiem, wspierające go w rozwiązywaniu problemów, ja jednak odeszłabym od takiej klasyfikacji. W dzisiejszym, interdyscyplinarnym świecie, który wymaga od nas umiejętności współpracy z ludźmi na różnych szczeblach organizacji, obserwowana dynamika i złożoność projektów w zasadzie każdej branży powoduje, że wypalenie zawodowe może dotknąć zarówno programistę, managera jak i psychologa. Powoli przestaje być to zależne od wykonywanego zawodu czy branży, a dużo bardziej zaczyna być zależne od środowiska pracy i umiejętności jednostki z radzeniem sobie z wyzwaniami – komentuje Angelika Blicharz.

W przypadku wypalenia zawodowego branża czy stanowisko nie mają znaczenia (Fot. Shutterstock)

Wtóruje jej Dorota Jankowska, która zaznacza, że w przypadku wypalenia zawodowego branża czy stanowisko nie mają znaczenia.

- Mówi się o tym, że problem wypalenia zawodowego częściej dotyka osób, które często wchodzą w interakcje z innymi, np. kontrahentami, klientami lub po prostu mają intensywny kontakt z ludźmi, np. lekarze, pielęgniarki, nauczyciele, pracownicy obsługi, handlowcy, ponieważ tutaj trzeba dbać o relacje, zadowolenie i radzić sobie z trudnymi reakcjami, co generuje stres. Problem wypalenia zawodowego dotyczy także zawodów, gdzie praca jest powtarzalna i praktycznie codziennie wykonujemy te same obowiązki – ocenia Jankowska.

Pracodawcy mogą pomóc

Pracodawca ma duży wpływ na to, jak wysoki jest poziom wypalenia zawodowego w jego organizacji. Według Angeliki Blicharz działania, które może podejmować, powinny być przede wszystkim nakierowane na zminimalizowanie czynników zewnętrznych, wywołujących wypalenie zawodowe.

- Dopasowane rekrutacje, adekwatne wynagrodzenie, proporcjonalne obłożenie pracą i tworzenie wspierającej kultury organizacyjnej to warte wdrożenia elementy, ponieważ mają dużo szerszy pozytywny wpływ niż tylko zmniejszenie poziomu wypalenia zawodowego. Oprócz tego edukacja pracowników. Nie mam tu na myśli szkoleń podnoszących kompetencje zawodowe, ale wszelkiego rodzaju akcje i inicjatywy prozdrowotne, które zwiększają umiejętność radzenia sobie ze stresem czy silnymi emocjami – ocenia Blicharz.

Warto podkreślić, że w tej chwili zdrowie pracowników zyskuje na znaczeniu. Dostęp do opieki psychologa, warsztaty terapeutyczne czy regularne badania profilaktyczne to bardziej cenione benefity niż karnet na siłownię.

- Głęboko wierzę, że pracodawcy, którzy postawią na długoterminową politykę prozdrowotną, w dzisiejszych czasach odniosą znacznie więcej korzyści niż tylko brak L4 z powodu wypalenia zawodowego – dodaje Angelika Blicharz.