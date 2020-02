Obowiązkowy staż w szpitalu powiatowym - czyli spór pokoleniowy lekarzy

Opublikowany 9 stycznia 2020 r. na stronie Rządowego Centrum Legislacji projekt nowelizacji ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty wciąż wzbudza dyskusję. Wątpliwości wynikają m.in. z zapisu o wprowadzeniu dla rezydentów obowiązkowego 6-miesięcznego stażu, który ma odbywać się w ramach modułu podstawowego z chorób wewnętrznych, chirurgii ogólnej oraz pediatrii w szpitalu I lub II stopnia zabezpieczenia w sieci szpitali.

W praktyce oznacza to, że młodzi lekarze trafią na staż do szpitali powiatowych, co zdaniem Ministerstwa Zdrowia pozwoli im na zdobycie szerszego doświadczenia, rozwiązując jednocześnie problem braków kadrowych w placówkach powiatowych.

Na takie rozwiązanie optymistycznie zareagowali dyrektorzy placówek, deklarując gotowość przyjęcia rezydentów. A co sądzą lekarze?

O opinię zapytał serwis dla lekarzy Konsylium24.pl, przeprowadzając ankietę, w której udział wzięło prawie 1600 lekarzy. Zdania okazały się być podzielone. Ponad połowa ankietowanych (58 proc.) odpowiedziała, że nie popiera pomysłu MZ wprowadzenia obowiązkowego półrocznego stażu w szpitalach powiatowych.

Zaskakujące rozbieżności opinii pojawiają się jednak po wyodrębnieniu respondentów według stażu pracy.

Wyniki ankiety pokazały bowiem, że z zapisem ustawy zgadza się aż 60 proc.lekarzy ze stażem powyżej 31 lat - w porównaniu do zaledwie 24 proc. młodszych kolegów (poniżej 5 lat pracy), którzy wyrazili taką samą opinię. W grupie ankietowanych, których staż wykonywania zawodu wynosił 6–30 lat, większość osób nie popierała pomysłu MZ, choć wraz ze wzrostem przepracowanych lat malały rozbieżności w zdaniach lekarzy.

Zgodnie z wynikami sondażu starsze pokolenie lekarzy patrzy na staż w szpitalu powiatowym znacznie przychylniej niż młode - w trakcie rezydentury lub niedługo po niej.

Według przedstawicieli Ministerstwa Zdrowia staże rezydentów w szpitalach powiatowych mogłyby być swoistym lekarstwem na braki kadrowe w tego typu placówkach, a także dać rezydentom możliwość częstszego kontaktu z pacjentem i zdobycia szerszego doświadczenia. Rozwiązanie to odpowiada zarówno organom decyzyjnym opieki zdrowotnej, jak i dyrektorom szpitali. Część lekarzy zaznacza jednak, że to pozbawia ich szansy na samodzielny wybór miejsca odbycia stażu, a więc ścieżki rozwoju kariery zawodowej.

