Obowiązkowe szczepienia i nauka zdalna. Rząd wprowadza nowe obostrzenia

Obowiązkowe szczepienia dla medyków, służb mundurowych i nauczycieli, nauka zdalna od 20 grudnia, limity osób w transporcie zbiorowym i prawo do sprawdzania testów na koronawirusa przez pracodawców. Rząd wprowadził nowe obostrzenia.

Autor: AT

• 7 gru 2021 13:36





MInister zdrowia Adam Niedzielski (fot. PAP/EPA/STEPHANIE LECOCQ)

- Elementem, o którym zdecydowaliśmy w ostatnim czasie są obowiązkowe szczepienia dla wybranych grup pracowniczych. Idąc śladem Niemiec, Austrii, będziemy chcieli od 1 marca wprowadzić obowiązek zaszczepienia dla trzech grup: pierwsza grupa to są medycy, druga grupa to są nauczyciele, trzecia grupa to są służby mundurowe - powiedział na konferencji prasowej Niedzielski.

Wskazał, że perspektywa marca jest tym okresem, w którym szczepienia powinny być wykonane, bo potem oczywiście, jak wejdziemy w okres od 1 marca, będzie to już szczepienie, które jest wymagane jako spełnienie warunków pracy.

- Pracodawca będzie miał prawo oczekiwać okazania wyniku testu przez pracownika, by zapewniać bezpieczne środowisko pracy. Testy będą za darmo. Wprowadzimy rozwiązanie, że przez formularz dostępny na naszych stronach internetowych, będzie można się zapisać na bezpłatny test dla pracowników. Wybranie go nie będzie powodowało kierowania na domyślną kwarantannę, jak ma to miejsce w przypadku skierowania przez lekarza - powiedział Niedzielski.

Minister zdrowia @a_niedzielski: Sytuacja epidemiczna się ustabilizowała. Od półtora tygodnia średnia dzienna liczba zakażeń jest na poziomie 23 tys. Jednak nie widać wyraźnych spadków tych statystyk. Dodatkowo bardzo ryzykownym elementem jest nowy wariant #koronawirus Omikron. pic.twitter.com/pTq29yogJk — Ministerstwo Zdrowia (@MZ_GOV_PL) December 7, 2021

- Tam, gdzie dziś obowiązują limity 50 proc., wejdzie w życie limit 30 proc. Dotyczy to restauracji, hoteli, barów, kin, teatrów. Zasady te wchodzą w życie od 15 grudnia. Zniesienie tego limitu może być wyłącznie dla osób zaszczepionych, zweryfikowanych przez przedsiębiorcę - zaznaczył.

W kinach dodatkowo zakaz konsumpcji. Od 15 grudnia zamknięte są dyskoteki, kluby i obiekty udostępniające miejsca do tańczenia. - Zdecydowaliśmy się, że te kilka dni, które poprzedzają ferie świąteczne, od 20 do 23 grudnia, ale także okres postferyjny, kiedy mamy święto Trzech Króli, będzie z nauką zdalną - poinformował. 10 stycznia uczniowie wrócą do normalnego trybu szkolnego. - Intencją jest wydłużenie okresu, gdy nie dochodzi do interakcji między dziećmi - wyjaśnił szef resortu zdrowia. - Ograniczamy od 15 grudnia limity osób w transporcie zbiorowym do 75 proc. Od 12 grudnia wszyscy przylatujący do Polski spoza strefy Schengen muszą mieć wykonany test na obecność koronawirusa - ogłosił wiceminister zrowia Waldemar Kraska.

