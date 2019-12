Obowiązek wystawiania e-recept trochę później. Ale kar nie będzie

Przepisy nie przewidują kar dla lekarzy, którzy pomimo obowiązku ustawowego wystawią po 8 stycznia 2020 receptę w postaci papierowej.

Papierowe recepty będzie można normalnie zrealizować w każdej aptece.

Ministerstwo Zdrowia zachęca lekarzy, żeby przeszli na nowe zasady. W NFZ mogą pozyskać dofinansowanie na zakup niezbędnego sprzętu i oprogramowania.

Po 8 stycznia 2020 dopuszczalne będzie wystawianie papierowych recept: w ramach tzw. importu docelowego, dla osób o nieustalonej tożsamości, transgranicznych (do końca 2020 r.), recept pro auctore i pro familiae (możliwość wypisywania recept dla siebie lub najbliższych - decyzja o wyborze postaci recepty należeć będzie do osoby wystawiającej), braku dostępu do systemu e-zdrowie, co może mieć związek m.in. z awarią ww. systemu lub systemu gabinetowego/HIS czy brakiem dostępu do internetu.

- Recepta wystawiona w postaci papierowej również w innych niż ww. przypadkach będzie mogła być zrealizowana tak jak dotychczas w każdej aptece, w tym lek będzie mógł być objęty refundacją. Tym samym, wdrożenie nowych rozwiązań, nie utrudni pacjentom dostępu do leków - informuje Ministerstwo Zdrowia.

Jaką odpowiedzialność poniosą lekarze, którzy po wspomnianym terminie nadal będą stosować papierowe odpowiedniki? Okazuje się, że żadną.

- Przepisy nie przewidują kar dla lekarzy, którzy pomimo obowiązku ustawowego wystawią po 8 stycznia 2020 r. receptę w postaci papierowej - zaznacza resort zdrowia. - Niezależnie od powyższego zachęcamy wszystkich lekarzy, którzy nadal wystawiają recepty w postaci papierowej, do przejścia na nowe zasady - dodaje.

Wystawianie e-recept wymaga podłączenia się do systemu e-zdrowie (P1), co następuje poprzez wdrożenie modułu e-recepty w systemie gabinetowym/HIS i uzyskanie certyfikatu systemu e-zdrowie lub poprzez założenie konta w bezpłatnej aplikacji gabinet.gov.pl.

- Sam proces wystawienia e-recepty polega na wpisaniu odpowiednich danych oraz podpisaniu ww. dokumentu poprzez użycie podpisu kwalifikowanego, osobistego (zawartego w warstwie elektronicznej e-dowodu osobistego), zaufanego (Profil Zaufany) lub certyfikatu ZUS wykorzystywanego do podpisywania e-ZLA - wyjaśnia MZ.

W NFZ jest możliwość pozyskania dofinansowania na zakup sprzętu i oprogramowania na potrzeby e-recepty. Pula środków przeznaczonych na ten cel wynosi 20 mln zł. Z kolei Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia oferuje w całej Polsce bezpłatne szkolenia dla kadry medycznej w zakresie wystawiania e-recept.