O tym się dużo nie mówi, a cierpią miliony Polaków. Jest coraz gorzej

Na problemy zdrowotne związane z pracą skarży się 10,5 mln spośród 27,3 mln osób, które kiedykolwiek pracowały. Bóle w obrębie pleców, szyi, barku lub ręki, a także w okolicy bioder, kolan, nóg lub stóp to najczęstsze dolegliwości.

Jak podaje GUS, spośród 16,3 mln pracujących w II kwartale 2020 r., aż 10,7 mln osób wskazało na występowanie w miejscu pracy czynników, które mogą mieć niekorzystny wpływ na zdrowie fizyczne. To wzrost o 7 punktów proc. w porównaniu z wynikami badania realizowanego w 2013 r.

Badani najczęściej wskazywali na męczącą (wymuszoną, niewygodną) pozycję ciała lub pozycję sprawiającą ból (32,4 proc. pracujących w II kwartale 2020 r.). Drugim najczęściej wskazywanym czynnikiem były powtarzalne ruchy dłoni lub ramion (24,5 proc.).

Nowymi czynnikami, które mogą mieć niekorzystny wpływ na zdrowie fizyczne zbadanymi po raz pierwszy w 2020 r. było użytkowanie maszyn lub narzędzi ręcznych (z wyłączeniem pojazdów) oraz użytkowanie pojazdów (w trakcie pracy, z wyłączeniem drogi do lub z pracy). Narażenie na te czynniki wskazało odpowiednio 15,5 proc. oraz 9,4 proc. pracujących w II kwartale 2020 r.

Analizując wyniki badania GUS według płci osób pracujących można stwierdzić, że na czynniki, które mogą mieć niekorzystny wpływ na zdrowie fizyczne, częściej narażeni byli mężczyźni – 70 proc. pracujących panów wskazywało na występowanie w miejscu pracy przynajmniej jednego czynnika niekorzystnego dla zdrowia - dla kobiet udział ten wyniósł 60,2 proc.

Na czynniki w miejscu pracy, które mogą mieć niekorzystny wpływ na zdrowie fizyczne, narażeni są częściej ludzie w wieku 55-59 lat (70,3 proc. wskazań). Osoby te najczęściej wskazały męczącą (wymuszoną, niewygodną) pozycję ciała lub pozycję sprawiającą ból (37,2 proc.) oraz powtarzalne ruchy dłoni lub ramion (25,8 proc.).

W tych branżach pracownicy bardziej narażeni

Najwięcej pracujących, którzy wskazali występowanie w miejscu pracy przynajmniej jednego czynnika niekorzystnego, odnotowano w sekcjach: górnictwo i wydobywanie (81,9 proc. pracujących), rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo (80,4 proc.) oraz budownictwo (78,8 proc.).

Źródło: GUS

Męcząca (wymuszona, niewygodna) pozycja ciała lub pozycja sprawiająca ból najczęściej wskazywana była przez pracujących w transporcie i gospodarce magazynowej (43,6 proc.), przy czym dla 30,6 proc. pracujących w tej sekcji był to główny czynnik.

Jak informuje GUS, wysiłek fizyczny związany z przemieszczaniem ciężkich ładunków najczęściej wskazywali pracujący w sekcji rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo (odpowiednio 52,4 proc., a dla 31,4 proc. był to główny czynnik), a narażenie na hałas – pracujący w górnictwie i wydobywaniu (53,4 proc., dla 9,5 proc. był to główny czynnik).

Gdzie jest najciężej?

Biorąc pod uwagę podział terytorialny, najwięcej pracujących w II kwartale 2020 r. narażonych na czynniki w miejscu pracy, które mogą mieć niekorzystny wpływ na zdrowie fizyczne odnotowano w województwie łódzkim (75,9 proc.) oraz podlaskim (73,2 proc.), a najmniej w województwie opolskim (57,3 proc.) i kujawsko-pomorskim (57,5 proc.).

Najbardziej narażeni

Jeśli chodzi o podział na zawody, to na warunki pracy najczęściej narzekają operatorzy i monterzy maszyn i urządzeń (85,3 proc.), robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy (82 proc.) oraz rolnicy, ogrodnicy, leśnicy i rybacy (81,2 proc.).

Natomiast najrzadziej występowanie narażenia w miejscu pracy wskazywali pracujący jako przedstawiciele władz publicznych, wyżsi urzędnicy i kierownicy (52,5 proc.).

Ponad połowa pracujących jako rolnicy, ogrodnicy, leśnicy i rybacy narażona była na niekorzystny wpływ wysiłku fizycznego związanego z przemieszczaniem ciężkich ładunków (55,3 proc.). Wśród pracowników przy pracach prostych dominowały czynniki związane z powtarzalnymi ruchami dłoni lub ramion (41,3 proc.), natomiast pracujący jako specjaliści oraz przedstawiciele władz publicznych, wyżsi urzędnicy i kierownicy najczęściej wskazywali na niekorzystny wpływ czynności wymagających dużej koncentracji wzroku (odpowiednio 29,4 proc. oraz 26,7 proc.).

Problemy zdrowotne pracowników

Na problemy zdrowotne związane z pracą skarży się 10,5 mln spośród 27,3 mln osób, które kiedykolwiek pracowały. Z badania GUS wynika, że blisko połowa osób odczuwających dolegliwości zdrowotne (49,6 proc.) zgłosiła występowanie więcej niż jednego problemu zdrowotnego - częściej kobiety niż mężczyźni.

Pracownicy najczęściej skarżyli się na problemy w obrębie pleców (21,2 proc. ogólnej liczby osób, które kiedykolwiek pracowały), problemy w obrębie szyi, barku lub ręki (odpowiednio 13,9 proc.) oraz problemy w obrębie bioder, kolan, nóg lub stóp (12,8 proc.).

GUS podaje również, że kobiety częściej niż mężczyźni zgłaszały dolegliwości związane z bólem głowy i przemęczeniem oczu (odpowiednio 11,2 proc. wobec 7,6 proc.) oraz problemy w obrębie szyi, barku lub ręki (14,7 proc. wobec 13,1 proc.). Natomiast mężczyźni częściej wskazywali bóle w obrębie pleców (22,4 proc. wobec 20,1 proc.).

Biorąc pod uwagę zawód wykonywany przez badanych, praca najbardziej odbijała się na zdrowiu rolników, ogrodników, leśników i rybaków (46,2 proc.), górników (42,1 proc.) oraz pracowników branży transportowej i magazynowej (41,9 proc.).

Niezdolność do pracy

GUS sprawdził również, w jaki sposób problemy zdrowotne wpłynęły na nieobecności w pracy. Okazuje się, że w większości przypadków najpoważniejsza dolegliwość zdrowotna związana z pracą skutkowała jedynie niepełnym dniem lub brakiem dni niezdolności do pracy (71 proc.). Niemal co dziesiąta osoba (9,3 proc.) musiała wziąć co najmniej jeden dzień niezdolności do pracy, ale mniej niż cztery. Z kolei 7,7 proc. badanych zmuszonych było wziąć co najmniej cztery dni wolnego, ale mniej niż dwa tygodnie.