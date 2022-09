Nowy poradnik ZUS zachętą dla pobierających lewe L4? Kontrowersji jest sporo

30 sierpnia 2022 weszła w życie kontrowersyjnie oceniana zmiana w poradniku ZUS. Zgodnie z jej zapisami jeśli kontrola pracownika przebywającego na L4 była przeprowadzona w miejscu zamieszkania lub pobytu ubezpieczonego i osoby kontrolujące go nie zastały, kontrolę należy w miarę możliwości ponowić. Eksperci apelują: ta zmiana może doprowadzić do ogromnych strat finansowych przedsiębiorców i państwa.

Dotychczas sprawa była prosta. Jeżeli pracownik nie przekazał lekarzowi informacji o swoim miejscu pobytu w czasie zwolnienia lekarskiego, które jest inne niż adres zamieszkania lub nie poinformował pracodawcy i ZUS o zmianie miejsca pobytu w trakcie niezdolności do pracy w terminie 3 dni od tej zmiany i w związku z tym osoby kontrolujące nie zastały go pod adresem wskazanym w zwolnieniu lekarskim, uznawano że niewłaściwie wykorzystywał zwolnienie lekarskie.

Od 30 sierpnia sprawa wygląda inaczej. Tego dnia Zakład Ubezpieczeń Społecznych opublikował na swojej stronie internetowej najnowszy poradnik "Kontrola prawidłowości wykorzystywania zwolnień lekarskich od pracy". Jego treść zaskoczyła ekspertów. ZUS bowiem napisał w nim m.in., że jeśli kontrola była przeprowadzona w miejscu zamieszkania lub pobytu ubezpieczonego i osoby kontrolujące nie zastały ubezpieczonego, kontrolę należy w miarę możliwości ponowić.

Interesują Cię biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe i biura serwisowane? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

Zobacz: Można łatwo stracić pieniądze na zwolnieniu lekarskim. Wiele osób robi ten błąd

Dodatkowo trzeba zwrócić się do pracownika, by wyjaśnił przyczyny tej nieobecności. Nieobecność w miejscu zamieszkania lub pobytu w czasie przeprowadzania kontroli nie musi bowiem oznaczać niewłaściwego wykorzystywania zwolnienia lekarskiego od pracy. Jeżeli pracownik poda uzasadniony powód swojej nieobecności, np. wizyta u lekarza, odbywanie rehabilitacji itp., nie można uznać, że zwolnienie lekarskie było wykorzystywane nieprawidłowo.

- W naszej ocenie nie ma żadnych przesłanek, żeby wprowadzić tak daleko idącą zmianę, na którą wskazuje ZUS w nowym poradniku. Jak wynika z przepisów, pracodawca zatrudniający powyżej 20 pracowników ma prawo i obowiązek kontrolować osoby przebywające na L4, co do których zachodzi podejrzenie niewłaściwego wykorzystywania zwolnienia chorobowego. Wskazanie prawidłowego adresu pobytu w okresie orzeczonej niezdolności jest kluczowe do umożliwienia przeprowadzenia kontroli prawidłowości wykorzystywania zwolnień lekarskich – mówi Mikołaj Zając, ekspert rynku pracy, prezes Conperio, firmy doradczej specjalizującej się w problematyce absencji chorobowych.

Nieobecność w miejscu zamieszkania lub pobytu w czasie przeprowadzania kontroli nie musi bowiem oznaczać niewłaściwego wykorzystywania L4 (fot. Shutterstock)

Zmiana to szersze pole do nadużyć

Jak wyjaśniają eksperci, nowy zapis daje lawirującym pracownikom jeszcze szersze pole do nadużyć i naraża przedsiębiorców na wymierne straty finansowe spowodowane utrudnieniem kontroli pobierania lewych L4.

Ze statystyk Conperio wynika, że przy ponad 30 000 kontroli L4 przeprowadzanych rocznie nieobecność pod adresem wskazanym na druku zwolnienia lekarskiego stanowi powyżej 30 proc. wszystkich nadużyć.

- Ta nagła zmiana może być spowodowana właśnie wysoką skalą nadużyć. ZUS od dawna nie stawia się na rozprawach przy tego typu nadużyciach pracowniczych, choć wielokrotnie wysyłaliśmy monity do państwowej jednostki w latach 2020 oraz 2021 z prośbą, by zajęła stanowisko w tej kwestii – dodaje Mikołaj Zając.

Zobacz: Groźne zjawisko w firmach. Ponad 1/4 Polaków już to czuje

Jak dodaje, istotny problem dla przedsiębiorstw zaczyna się wtedy, gdy wynagrodzenie pracownika przebywającego na wątpliwym zwolnieniu lekarskim wynosi kilkadziesiąt tysięcy złotych. Całość dopełnia łatwość pobierania L4 w 5 minut bez wychodzenia z domu za sprawą teleporad.

- W przypadku nieobecności ubezpieczonego we wskazanym wcześniej miejscu w czasie kontroli, nadal, pomimo zmiany treści poradnika ZUS, zasadnym wydaje się uznanie przez pracodawcę, że zwolnienie lekarskie jest wykorzystywane niezgodnie z jego celem, co umożliwi mu zastosowanie przewidywanych przez prawo sankcji włącznie z utratą przez ubezpieczonego prawa do wynagrodzenia lub zasiłku chorobowego za cały okres niezdolności do pracy – tłumaczy Zając.

Potrzebne doprecyzowanie przepisów

Czy jest wyjście z sytuacji? Mikołaj Zając podkreśla, że należy jasno sprecyzować skalę możliwości firm, jeśli chodzi o rozliczanie kontroli pracowników przyłapanych na wątpliwych L4 i wsparcie ZUS w tej kwestii. Jego zdaniem obecna formuła nie działa i naraża zarówno firmy, jak i ZUS na wymierne straty.

Nie tylko błędne adresy na drukach ZLA stanowią problem. Także przepis dotyczący informowania pracodawcy o przyczynie nieobecności w pracy w ciągu 48 godzin w bardzo wielu przypadkach nie jest respektowany przez pracowników.

- Dostrzegam tu analogię do kredytów bankowych. Trudno sobie wyobrazić, by nie weryfikowano poprawności wypełnionych dokumentów dotyczących np. zdolności kredytowej danej osoby ubiegającej się o kredyt. Być może ZUS powinien umożliwić pracodawcom zawieszenie wypłaty środków lub udzielenie kary finansowej pracownikom, którzy w ciągu 48 godzin nie poinformują, jaki jest powód ich nieobecności. Może także przepisy prawa pracy powinny zawierać zapis dotyczący możliwości ukarania finansowego pracownika, który wyłudza w ten sposób pieniądze. Bo tak wprost trzeba to określić – podsumowuje.

Problemem jest także łatwość pobierania „L4” w 5 minut, bez wychodzenia z domu za sprawą teleporad (fot. Shutterstock)

Przeczytaj: Jeśli nie możesz przyjść do pracy, zrób jedną rzecz. Inaczej możesz mieć kłopoty

W 2021 roku lekarze wystawili osobom ubezpieczonym w ZUS 20,5 mln zaświadczeń lekarskich. Łączna liczba dni absencji chorobowej w pracy wyniosła 239,9 mln. Jak wynika z danych państwowej jednostki w 2021 r. przeprowadziła ona 353,2 tys. kontroli osób posiadających zaświadczenie o czasowej niezdolności do pracy. To niecałe 2 proc.