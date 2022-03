Nowe przepisy działają od 15 dni. Niezaszczepieni już słyszą, że stracą pracę

Od 1 marca pracownicy sektora ochrony zdrowia mają obowiązek zaszczepienia się przeciwko COVID-19. Jeśli tego nie zrobią, pracodawcy mają prawo przesunąć ich do innych obowiązków, a nawet rozwiązać umowę o pracę. Sytuacja ta spowodowała, że w ciągu dwóch tygodni do stowarzyszenia Stop Nieuczciwym Pracodawcom trafiło ponad 30 wiadomości ze skargami.

Pod koniec ubiegłego roku Ministerstwo Zdrowia podało dane na temat poziomu zaszczepienia pracowników zawodów medycznych. Wynikało z nich, że w pełni zaszczepionych jest 144 721 lekarzy, czyli 92 proc. Następną grupę pod względem zaszczepienia stanowią dentyści. Tutaj uodpornionych pod koniec roku było 38 691 lekarzy, co stanowi 87 proc. wszystkich.

Na trzecim miejscu znaleźli się diagności laboratoryjni. Na 18 401 przedstawicieli tej grupy zawodowej w pełni zaszczepionych jest 15 694, czyli 85 proc.

Zaszczepionych było również 248 507 pielęgniarek, 32 748 położnych i 31 581 farmaceutów, co daje w tych trzech ostatnich grupach zawodowych zaszczepienie na poziomie 82 proc.

Od 1 marca wszyscy pracownicy sektora ochrony zdrowia, mają obowiązek poddać się szczepieniu. Jeśli tego nie zrobią, mogą stracić pracę. A jak wynika z informacji stowarzyszenia SNP, są zakłady, które by przekonać opornych medyków do szczepień, stawiają wszystko na jedną kartę. Nie dopuszczają ich do pracy, a nawet mówią o zwolnieniu.

- Od 1 marca osoby pracujące w służbach medycznych mają obowiązek zaszczepienia się. Wydaje się, że osób takich jest śladowa ilość, ale to raczej nieprawda. W niecałe dwa tygodnie odebraliśmy około 30 skarg od lekarzy, pielęgniarek, salowych, a nawet osób pracujących w przyszpitalnych aptekach, że szczepienie jest od nich wymagane pod groźbą zwolnienia z pracy lub przesunięcia na stanowisko pracy poza szpitalem, co również w praktyce oznaczałoby zwolnienie - mówi Małgorzata Marczulewska, prezes stowarzyszenia SNP.

- W wielu wiadomościach nie ma podanych powodów odmowy szczepienia, zakładam więc, że jest to kwestia po prostu indywidualnej opinii. Z naszego punktu widzenia osoby pracujące w szpitalach nie powinny mieć wątpliwości, co do konieczności szczepienia, sytuacja jest więc tym bardziej zastanawiająca - dodaje.

Prezes stowarzyszenia informuje też, że dwie zgłoszone sprawy skierowano do prawników. Dotyczą one pracowników, którzy nie mogą się zaszczepić z powodów chorób, które mogą powodować NOP.

- W tym przypadku szefowie szpitali powinni być wyrozumiali. Sugerujemy, by każdy przypadek „antyszczepionkowca” w ochronie zdrowia był rozpatrywany indywidualnie - podkreśla Małgorzata Marczulewska.

Wątpliwości prawne

Kwestię szczepień analizują prawnicy współpracujący ze stowarzyszeniem. Zdaniem mec. Marka Jarosiewicza z kancelarii Wódkiewicz & Sosnowski, wątpliwości budzi m.in. fakt, że zostały one wprowadzone na mocy rozporządzenia, a nie ustawy.

- To pozwala na formułowanie przez niektórych przedstawicieli nauki prawa poglądów o braku skuteczności tak nieprawidłowo ustanowionych przepisów. Nie zapadły jeszcze żadne orzeczenia sądowe w sprawach odwołań od ewentualnych wypowiedzeń umów o pracę w związku z niewypełnieniem przez danego pracownika obowiązku szczepienia, trudno zatem przewidywać w którą stroną pójdzie orzecznictwo - mówi mecenas.

Jak dodaje, biorąc to pod uwagę, w jego ocenie należy spodziewać się, że przynajmniej do czasu ukształtowania się praktyki sądowej, która ewentualnie zakwestionowałaby takie działanie, należy spodziewać się, że pracodawcy będą stosować się do stanowisk Ministerstwa Zdrowia czy Izb Lekarskich. Będzie to dla nich o tyle bezpieczne, że będą mogli odwołać się do poparcia swych decyzji stanowiskiem ministra, czy środowisk medycznych.



- W mojej ocenie, zakładając, że pracodawca chciałby wyciągnąć konsekwencje wobec niezaszczepionych pracowników, opierając się na w/w stanowiskach, w pierwszej kolejności powinien rozważyć możliwości organizacyjne związane z ewentualnym przeniesieniem pracownika na inne stanowisko, a ewentualnie rozwiązać umowę o pracę w sytuacji, gdyby takiej możliwości z przyczyn obiektywnych nie było – dodaje mec. Marek Jarosiewicz z kancelarii Wódkiewicz & Sosnowski, główny prawnik stowarzyszenia SNP.