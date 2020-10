Nowa specustawa covidowa: wyższe wynagrodzenia dla medyków i ułatwienia w zatrudnianiu obcokrajowców

Wyższe wynagrodzenia dla medyków, 100 proc. zasiłku i "premia dla bohatera" - to tylko niektóre z proponowanych w ramach nowej specustawy covidowej rozwiązań. Znalazły się w niej również regulacje dotyczące delegowania do pracy z chorymi czy ułatwienia w zatrudnianiu w polskim systemie opieki zdrowotnej lekarzy specjalistów spoza Unii Europejskiej.

Pierwotnie Sejm miał zająć się projektami tzw. nowej specustawy we wtorek, ale w głosowaniu przyjęty został wniosek KO, by odroczyć obrady do środy.

Ustawa "o dobrym Samarytaninie" to m. in: ☑️ Bezpieczeństwo prawne dla lekarzy walczących z #COVID19 ☑️ 200% dodatku za walkę z #COVID19 ☑️ 100% wynagrodzenia za czas kwarantanny i izolacji dla medyków ☑️ Możliwość pracy na kwarantannie za zgodą pracodawcy pic.twitter.com/vkD2uZeulY

W projekcie znalazła się m.in. tzw. klauzula "dobrego Samarytanina". Chodzi o zapis, który wyłącza odpowiedzialność karną dla tych lekarzy, którzy w ramach walki z Covidem popełnią nieumyślny błąd. To postulat środowiska lekarzy, zwłaszcza młodych, którzy obawiali się, że nie mając doświadczenia z pacjentami zakażonymi koronawirusem, będą pociągnięci do odpowiedzialności karnej za swoje ewentualne błędy.

Jak podkreślono w uzasadnieniu projektu, w czasie epidemii "powinno następować wyłączenie odpowiedzialności karnej za określone czyny popełniane przez osoby wykonujące zawód medyczny, gdy działania lecznicze są podejmowane w celu zwalczania epidemii COVID-19 (np. w sytuacji realizacji świadczeń przez osoby, które w warunkach nieepidemicznych nie udzielałyby tych świadczeń – vide udzielanie świadczeń przez lekarzy w trakcie specjalizacji, czy lekarzy specjalistów w innych niż posiadana przez nich specjalizacja)".

Jeśli osoba wykonująca zawód medyczny doprowadzi do śmierci pacjenta lub do ciężkiego uszczerbku na jego zdrowiu, "naruszy czynność narządu ciała lub doprowadzi do rozstroju zdrowia lub też narazi człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu" w wyniku rażącego nadużycia uprawnień lub rażącego niedopełniania obowiązków, to będzie podlegała odpowiedzialności karnej.

Wyższe wynagrodzenia

Dodatkowo w specustawie, nad którą pracuje obecnie Sejm, znalazły się zapisy dotyczące wynagrodzeń medyków, skierowanych do walki z koronawirusem.

Zgodnie z zapisami projektu, osobom skierowanym do walki z koronawirusem ma przysługiwać wynagrodzenie w wysokości nie jak dotychczas 150 proc., a 200 proc. przeciętnej pensji zasadniczej na danym stanowisku.

Ponadto wynagrodzenie to nie może być niższe niż wynagrodzenie, które osoba skierowana do pracy przy zwalczaniu epidemii otrzymała w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym wydana została decyzja o skierowaniu jej do pracy przy zwalczaniu epidemii.

Szacunkowe koszty wejścia w życie tej regulacji określono w projekcie na ok. 9 mln zł przy założeniu, że skierowane do pracy zostanie 1% personelu medycznego zatrudnionego na podstawie umów o pracę w podmiotach leczniczych na terenie Polski.

W projekcie posłów PiS znalazły się także zapisy, dotyczące rozwiązania przyznającego medykom zasiłek w wysokości 100 proc. wynagrodzenia za czas kwarantanny i izolacji. Szacunkowe koszty wejścia w życie regulacji zawartej w proponowanym art. 4g w wymiarze miesiąca wynoszą ok. 12 mln zł.

Ratunek na niedobory kadrowe

W związku ze stale rosnącą liczbą przypadków zachorowań na COVID­‑19 i coraz poważniejszymi brakami kadrowymi w służbie zdrowia, w projekcie znalazły się także zapisy umożliwiające skierowanie do pracy przy zwalczaniu epidemii studentów kierunków przygotowujących do wykonywania zawodu medycznego, doktorantów w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinach naukowych, osób kształcących się w zawodzie medycznym oraz osób mających wykształcenie w zawodzie medycznym, które ukończyły kształcenie w tym zawodzie w okresie ostatnich 5 lat.

Na wniosek wojewody lub ministra zdrowia, rektorzy uczelni kształcących na wyżej wymienionych kierunkach, mają przekazywać wykazy studentów i doktorantów wliczających się do wyżej wymienionych grup w terminie 7 dni.

Okres pracy powołanych w ten sposób studentów, doktorantów oraz osób kształcących się w zawodzie medycznym zaliczany będzie na poczet odbycia odpowiedniej części zajęć lub grup zajęć kształtujących umiejętności praktyczne, w tym zajęć praktycznych i praktyk zawodowych.

Ponadto według zapisów projektu samorządy zawodów medycznych mają przekazywać, na wniosek wojewody albo ministra zdrowia, w terminie 7 dni od dnia otrzymania wniosku, wykaz osób wykonujących zawody medyczne, które mogą być skierowane do pracy przy zwalczaniu epidemii, zawierający: imię, nazwisko, adres miejsca zamieszkania i numer prawa wykonywania zawodu medycznego, jeżeli został nadany.

Dotychczas skierowaniu do walki z epidemią nie podlegali rodzice dziecka do lat 14. Według nowych przepisów "w przypadku gdy dziecko w wieku do 18 lat jest wychowywane przez dwoje osób, którym przysługuje władza rodzicielska, do pracy przy zwalczaniu epidemii może zostać skierowana wyłącznie jedna z nich."

Podwyższono także wiek mężczyzn wykonujących zawody medyczne, który podlegają skierowaniu do pracy - z 60 do 65 lat.

Na ratunek obcokrajowcy

Ponadto w celu zapewnienia dodatkowej kadry medycznej w czasie stanu epidemii zaproponowano przepisy, które umożliwiają w trybie uproszczonym zatrudnianie w polskim systemie opieki zdrowotnej lekarzy specjalistów, którzy uzyskali kwalifikacje zawodowe poza Unią Europejską, po spełnieniu określonych w ustawie wymogów.

Premia dla bohatera

W pakiecie ustaw, które znalazły się w nowej specustawie covidowej znalazł się także projekt, dotyczący przyznania dodatkowego wynagrodzenia w kwocie 1500 zł osobom, które wykonują zawód medyczny, mają bezpośredni kontakt z pacjentami zakażonymi lub podejrzanymi o zakażenie wirusem SARS-CoV-2.

Dodatki do wynagrodzenia autorstwa posłów PSL - nazywane również premią dla bohatera - mają być finansowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia ze środków pochodzących z budżetu państwa, w części której dysponentem jest minister zdrowia.

Według projektu wypłata następować będzie na podstawie rachunków i sprawozdań o liczbie uprawnionych pracowników, które składać będą podmioty lecznicze. Dodatkowo na drodze rozporządzenia minister zdrowia określi sposób i tryb finansowania dodatków do wynagrodzenia.