Nietypowy wzrost liczby "chorobowych". Co się stało w listopadzie i w grudniu?

Dane Conperio obejmują okres od 22 listopada 2022 roku (pierwszy mecz reprezentacji Polski z Meksykiem) do 18 grudnia 2022 roku (finałowy mecz Argentyna - Francja). Pod lupę wzięte zostały duże zakłady produkcyjne, zatrudniające od 500 do ponad 1500 pracowników, na terenie całego kraju.

W firmach, w których absencja kształtuje się w ciągu roku średnio na poziomie poniżej 10 proc., w tym czasie bardzo często osiągała dwucyfrowe wskaźniki. W niektórych zakładach pracy wskaźnik ten wzrósł nawet o 12 proc. Kontrolerzy szczególne wzrosty odnotowali wśród pracowników dużych przedsiębiorstw produkcyjnych, w których mężczyźni stanowią około 68 proc. załogi.

- Szacujemy, że to właśnie mundial w Katarze przyczynił się do wzrostów absencji chorobowej wśród pracowników, tym bardziej że był to okres przed szczytem sezonowych zachorowań na grypę. Po raz pierwszy w historii największa piłkarska impreza na świecie odbyła się późną jesienią. Część spotkań rozgrywanych było w godzinach porannych oraz wczesnopopołudniowych. Dla spragnionych emocji kibiców w wielu przypadkach pobranie fikcyjnego „L4” mogło być jedyną szansą, by bez przeszkód oglądać mecze i kibicować swoim ulubionym drużynom. Nie bez znaczenia pozostaje z pewnością fakt, że udział w imprezie czterolecia wzięła również reprezentacja Polski – mówi Mikołaj Zając, prezes Conperio.