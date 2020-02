Niekończąca się opowieść ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty

Wniesiony do Sejmu projekt ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty, opublikowany 9 stycznia 2020 r. na stronie Rządowego Centrum Legislacji, choć nie zawiera zmiany liczby specjalizacji, nadal daje ministrowi zdrowia delegację do wprowadzenia takich rozwiązań w przyszłości.

Do projektu ustawy załączono również projekt rozporządzenia w sprawie umiejętności zawodowych. Nie ma tam co prawda wymienionych umiejętności, ale ministerstwo zaznacza w uzasadnieniu, że istnieje potrzeba wprowadzenia takiego wykazu, bo "brak jest zarówno katalogu umiejętności zawodowych, jak i określenia kwalifikacji lekarzy, którzy mogą przystąpić do certyfikacji tych umiejętności".

Odpowiadając na pytania podczas niedawnego (w styczniu) posiedzenia Sejmowej Komisji Zdrowia minister zdrowia Łukasz Szumowski zaznaczył, że projekt zmieniający ustawę o zawodach lekarza i lekarza dentysty wskazuje problemy wymagające rozwiązania "w tym liczbę specjalizacji, która będzie ze środowiskiem dyskutowana". - Mam nadzieję, że liczba specjalizacji spadnie - mówił. I przypomniał, że w wielu krajach specjalizacji lekarskich jest wyraźnie mniej. - W krajach unijnych jest to około 50-60 specjalizacji - powiedział.

