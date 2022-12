Najmłodsi Brytyjczycy są zbyt chorzy, by pracować

W Wielkiej Brytanii odnotowano 29-procentowy wzrost liczby osób w wieku 16-24 lat oraz 42-procentowy skok wśród osób w wieku 25-34 lat, które podają przewlekłą chorobę jako przyczynę bierności zawodowej – wynika z danych Office for National Statistics. Zmiany te dotyczą drugiego kwartału 2022 r. wobec analogicznego okresu rok wcześniej.

Problemy ze zdrowiem psychicznym dotyczą łącznie około 600 tys. osób biernych zawodowo we wszystkich grupach wiekowych, co stanowi 10-procentowy wzrost w stosunku do danych sprzed pandemii.

Według danych ONS stres związany z pracą został uznany za najważniejszy czynnik braku aktywności zawodowej wśród osób w wieku 50-54 lat.

Według Resolution Foundation problem jest szczególnie wyraźny wśród mężczyzn. Liczba biernych zawodowo mężczyzn z problemami psychicznymi wzrosła do 37 tys. w 2021 r. To wzrost o 103 procent w stosunku do 2006 r.

Jednak nasilenie tych problemów nie jest tylko efektem pandemii. Louise Murphy, ekonomistka z Resolution Foundation, powiedziała, że ​​stan zdrowia młodszego pokolenia pogarszał się „dramatycznie” w ciągu ostatniej dekady. Od czasu COVID-19 stał się jeszcze bardziej dotkliwy.

