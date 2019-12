Nadwaga i choroby wśród pracowników. Benefity mogą pomóc

Według badań ponad 82 proc. Polaków nie spełnia kryteriów WHO co do aktywności fizycznej.

Polski Instytut Ekonomiczny w raporcie „Polski rynek sportu” wylicza, że regularnie sport uprawia 28 proc. Polaków.

Koszty braku aktywności fizycznej Polaków szacuje się na 7 mld zł rocznie.

– Pakiety aktywnościowe, sportowe i kulturalne mają wpływ na to, jak funkcjonujemy. Według badań ponad 82 proc. Polaków nie spełnia kryteriów WHO co do aktywności fizycznej. To oznacza, że mamy dużo do zrobienia. Jako pracodawcy powinniśmy zadbać o to, żeby w naszej ofercie dla pracowników znalazły się aktywności sportowe, które będą wpływały na poprawę ich kondycji – podkreśla w rozmowie z agencją Newseria Biznes Artur Białkowski, dyrektor zarządzający ds. usług biznesowych w Medicover Polska.

Z raportu Instytutu Kontekstów Pracy „Benefity pozapłacowe: wyjdź poza standard” wynika, że zwykle firmy oferują zatrudnionym średnio ponad pięć świadczeń, a te największe już około siedmiu. Dodatkowe benefity otrzymuje niemal 90 proc. pracowników. Do najpopularniejszych należą prywatna opieka medyczna oraz karnety sportowe i dofinansowanie aktywności fizycznej.

– Jeśli dobrze wdrożymy pakiety benefitowe dla naszych pracowników, na pewno odniesiemy efekt w postaci zmniejszenia absencji pracowniczej. To zdecydowanie poprawia efektywność zakładu pracy – mówi Artur Białkowski.

Raport „Praca. Zdrowie. Ekonomia. Perspektywa 2013–2017” przygotowany przez Medicover Polska pokazuje z kolei, że co drugi pracownik biurowy ma nieprawidłowe BMI, a co piąty zmaga się z podwyższonym cholesterolem. Benefity pozapłacowe pomagają to zmienić.

– Byliśmy bardzo ciekawi, jak wygląda aktywność użytkowników OK System, którzy rozpoczęli swoją aktywność w styczniu. Okazało się, że w 2013 roku po dziewięciu miesiącach aktywnych nadal było tylko 30 proc. osób, po trzech miesiącach 50 proc. przestawało uczęszczać. Natomiast w roku 2019 po 9 miesiącach nadal jest aktywnych prawie 50 proc. użytkowników. To pokazuje, że mniej jest słomianego zapału, większa za to wytrwałość do ćwiczeń – ocenia Aleksandra Tokarewicz, prezes zarządu OK System Polska. Jak podaje CBOS (badanie „Jak zdrowo odżywiają się Polacy”), większość osób zdaje sobie sprawę z korzyści, jakie wynikają z aktywności fizycznej. Prawie połowa społeczeństwa uznaje, że do poprawy zdrowia przyczynia się przede wszystkim sport (48 proc.) i zdrowe odżywianie (47 proc.). Często brakuje jednak motywacji do ćwiczeń. – Ważne jest to, w jakim miejscu realizujemy trening. Pojawiło się wiele takich miejsc, w których oprócz sprzętu mamy dostęp do bardzo bogatej oferty diagnostycznej, lecz również dietetycznej – ocenia Piotr Szczepanek, dyrektor marketingu Calypso Fitness. Regularne pomiary dają możliwość kontrolowania, w jaki sposób zmierzamy do celu, który sobie wyznaczamy w treningu. Do tego na każdym kroku, kiedy tracimy motywację, możemy zasięgnąć rady trenerów bądź instruktorów. Jak podkreślają eksperci, pracodawcy zdają sobie sprawę, jak ważna jest aktywność fizyczna pracowników. Promują ją nie tylko poprzez benefity, lecz także różne inicjatywy organizowane w firmach. – Jesteśmy przez firmy zapraszani na różne eventy, takie jak dni zdrowia, dni sportu czy active days. To dla nas okazja, żeby zaprosić kluby fitness, spotkać się z pracownikami, zrobić analizy składu ciała, zaprosić na trening wprowadzający czy przygotować plan treningowy. Takich eventów jeszcze kilka lat temu robiliśmy kilka, kilkanaście w roku. W tej chwili to jest kilka, kilkanaście imprez w miesiącu – mówi Aleksandra Tokarewicz.