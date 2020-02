Nad Wisłą rośnie outsourcing BHP

Konieczność ponoszenia wysokich kosztów związanych z zapewnieniem indywidualnej ochrony pracowników powoduje, że pracodawcy traktują przepisy BHP nazbyt liberalnie. Takie chodzenie na skróty zmniejsza bezpieczeństwo pracy. Aby poprawić sytuację, pracodawcy szukają oszczędności i optymalizacji działań. Jednym z oferowanych im rozwiązań jest outsourcing BHP. Liczba przedsiębiorstw korzystających z outsourcingu podwaja się z roku na rok.

- Obsługujemy już ponad 40 firm, a ledwie trzy lata temu były tylko dwie - informuje Janusz Surma, prezes spółki Impel Delivery wchodzącej w skład Grupy Impel. - W każdym roku notujemy stuprocentowe wzrosty. W naszym systemie jest kilkadziesiąt tysięcy pracowników - przybliża.

Coraz więcej pracodawców zdaje sobie sprawę z tego, że nie może oszczędzać na środkach BHP, ponieważ to grozi poważnymi konsekwencjami. Koszty są nieuniknione. Dzięki outsourcingowi można je zmniejszyć. W pierwszym okresie między 10 a 20 proc. - Średniej wielkości firma zatrudniająca około tysiąca pracowników wydaje na BHP w granicach miliona złotych rocznie. W pierwszych dwunastu miesiącach może ona oszczędzić do 150 000 zł - twierdzi specjalista.

Po pierwsze outsourcing pozwala znacząco zmniejszyć liczbę osób zaangażowanych w proces zapewniania środków ochrony BHP w danym zakładzie pracy. Ma to związek np. z uproszczoną księgowością faktur za dostawę kasków, kamizelek, rękawic, butów itp. Wykorzystywane w outsourcingu nowoczesne oprogramowanie generuje fakturę zbiorczą wraz z załącznikiem w dowolnym formacie, który odzwierciedla koszty danej firmy. Można ją w prosty sposób wyeksportować do systemu księgowego w kilka minut.

- Nie ma potrzeby utrzymywania sztabu ludzi, który zastanawia się, jak przypisać stos faktur otrzymanych od kilku dostawców do konkretnych działów - wyjaśnia prezes Surma. - Ponadto do obsługi w pełni zaopatrzonego i dobrze zorganizowanego magazynu wystarczy jedna osoba. Co więcej, jest to pracownik firmy outsourcingowej - dodaje.

Oszczędność to tylko jedna z głównych zalet outsourcingu BHP (fot. pxhere.com/domena publiczna)

Po drugie oszczędności wynikają ze znacznego uszczelnienia procesu wydawania towarów. W systemie komputerowym wszystko jest przejrzyste i dokładnie oznaczone: imię i nazwisko, stanowisko pracy, elementy wyposażenia przysługujące w danym okresie czasu, terminy ich wydania, zwrotów itd. - Dzięki temu odzież robocza jest wydawana właściwym osobom, we właściwym czasie i we właściwej ilości. Co ważne, pracownik dostaje odzież o odpowiednich atrybutach. Taką, która go ochroni. Wszystko zgodnie z przepisami i w trosce o optymalizację kosztów - zaznacza cytowany już Surma.

Zwykle firmy zatrudniające tysiące pracowników i korzystające z przestarzałych metod mają problem z kontrolowaniem takich rzeczy. Odzież znika z zakładu pracy, jest noszona zbyt długo, wyposażenie ochronne pracowników jest niekompletne. Tymczasem w systemie elektronicznym wszystko jest do sprawdzenia w każdej chwili.

Bezpieczeństwo i prostota

Oszczędność to tylko jedna z głównych zalet outsourcingu BHP. Wśród najważniejszych jest też bezpieczeństwo prawne, które jest zapewniane przez elektroniczne katalogowanie podpisanych oświadczeń, kart produktów i innych dokumentów.

Mocną stroną jest również prostota systemu outsourcingu, który wykorzystuje specjalistyczne oprogramowanie Pro-Serv. Jego częścią jest katalog produktów (stworzony według wymogów danej firmy i dostosowany do warunków pracy) w formie sklepu internetowego. Dzięki oprogramowaniu precyzyjnie wiadomo, że pracownikowi Kowalskiemu przysługują jedne buty na rok, jedna kurtka na dwa lata i gogle do zużycia, a Nowakowi należy się co innego. W systemie widać kiedy, co i komu należy zamówić. Są w nim wszyscy pracownicy: od prezesa po ostatniego pracownika liniowego.

System Pro-Serv stale się rozwija. Ostatnią nowością jest możliwość uwzględniania przyszłych wydatków na sprzęt BHP w budżecie firmy.

Outsourcing BHP to rozwiązanie dla każdej firmy, niezależnie od jej wielkości. Największe korzyści odczuwają przedsiębiorstwa przemysłowe zatrudniające ponad tysiąc osób i takie, które mają rozproszone struktury np. w postaci oddziałów w całej Polsce. - Tam, gdzie skala działalności jest największa, są największe oszczędności - przyznaje Janusz Surma.

Im więcej różnych zagrożeń wynikających w pracy w danym środowisku, tym więcej firma wydaje na środki ochrony indywidualnej pracowników. Rynek, zmęczony konkurencją cenową dostawców, poprosił o inne rozwiązanie: usługę przynoszącą wymierne oszczędności oraz pomagającą opanować skomplikowany proces zarządzania odzieżą i sprzętem ochronnym.