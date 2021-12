Na ustawę regulującą ich zawód czekali 15 lat. Prace na ostatniej prostej

Opiekunowie medyczni na ustawę regulującą ich zawód czekali 15 lat. Projekt ustawy został pozytywnie zaopiniowany przez RCA i skierowany pod obrady Zespołu do spraw Programowania Prac Rządu. - Przez lata nic się nie działo w tym zakresie, cieszę się, że w końcu prace nabrały przyspieszenia - podkreśla Bartosz Mikołajczyk z Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Opiekunów Medycznych.





15 gru 2021





- Wnioskując z odpowiedzi MZ, prace są już na finiszu i to jest bardzo dobra wiadomość - mówi Bartosz Mikołajczyk z Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Opiekunów Medycznych. (Fot. Shutterstock)

Jarosław Rybarczyk z biura komunikacji Ministerstwa Zdrowia przypomina, że "celem projektu ustawy o niektórych zawodach medycznych jest uregulowanie warunków i zasad wykonywania zawodów medycznych, które aktualnie nie są objęte regulacjami ustawowymi, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień dotyczących doskonalenia zawodowego osób wykonujących zawód medyczny oraz odpowiedzialności zawodowej tych osób".

Przypomina również, że w dniu 29 września br. przekazano do Przewodniczącego Zespołu do spraw Programowania Prac Rządu zgłoszenie do Wykazu Prac Legislacyjnych i Programowych Rady Ministrów ww. ustawy. Dodaje, że Rządowe Centrum Analiz (RCA) zgłosiło uwagi do projektu.

"Projekt ustawy został pozytywnie zaopiniowany przez RCA i skierowany pod obrady Zespołu do spraw Programowania Prac Rządu. Zgodnie z procedurą legislacyjną po uzyskaniu wpisu do Wykazu Prac Legislacyjnych i Programowych Rady Ministrów projekt ustawy zostanie przekazany do uzgodnień, opiniowania i konsultacji publicznych" - poinformowało MZ. Kiedy do tego dojdzie? Tego jednak nie precyzuje.

- Wnioskując z odpowiedzi MZ, prace są już na finiszu i to jest bardzo dobra wiadomość - mówi Bartosz Mikołajczyk z Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Opiekunów Medycznych. Dodaje, że opiekunowie na ustawę czekają od prawie 15 lat.

- Przez lata nic się nie działo w tym zakresie, cieszę się, że w końcu prace nabrały przyspieszenia - podkreśla.

