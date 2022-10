Można stracić pieniądze na zwolnieniu lekarskim. Pracownik musi pamiętać o tym obowiązku

jk

Z początkiem września ZUS złagodził swoje wytyczne w poradniku, w myśl których nieobecność w domu podczas kontroli nie musi być jednoznaczna z kłopotami oraz utratą świadczeń. Jak jednak przekonują eksperci, pracownik w dalszym ciągu ma obowiązek zadbać o właściwy adres na druku zwolnienia chorobowego. Mikołaj Zając, prezes Conperio, apeluje do pracowników, aby nie usypiali swojej czujności i dbali o właściwy adres na drukach (Fot. Shutterstock)

W poradniku ZUS czytamy, że jeśli kontrola pracownika przebywającego na L4 była przeprowadzona w miejscu zamieszkania lub pobytu ubezpieczonego i osoby kontrolujące go nie zastały, należy ją w miarę możliwości ponowić. Dodatkowo trzeba zwrócić się do pracownika, by wyjaśnił przyczyny tej nieobecności.

Mikołaj Zając, prezes polskiej firmy doradczej specjalizującej się w problematyce absencji chorobowych Conperio, apeluje do pracowników, aby nie usypiali swojej czujności i dbali o właściwy adres na drukach.

Z punktu widzenia prawa w dalszym ciągu błędny adres stanowi błąd formalny, a nieobecność może skutkować odebraniem świadczeń.

- Druk zwolnienia lekarskiego to dokument formalny. W myśl przepisów ustanowionych w 1999 roku do obowiązków płatnika składek należy kontrola formalna zaświadczeń lekarskich stanowiących podstawę zwolnienia od pracy. Na mocy postanowień z 2019 roku, o obowiązku podawania właściwego adresu zamieszkania na drukach „L4”, realizowany w praktyce jest właśnie zapis sprzed ponad dwóch dekad - wyjaśnia Mikołaj Zając.

- Przypominam, że wskazanie prawidłowego adresu pobytu w okresie orzeczonej niezdolności do pracy jest kluczowe do uniknięcia konsekwencji wynikających z tytułu nieprawidłowego wykorzystywania zwolnienia lekarskiego. Jeżeli pracownik błędnie poda adres, co w konsekwencji skutkować będzie nieobecnością, to powinien złożyć niezwłoczne wyjaśnienia pracodawcy. Pracodawca do tego czasu może zawiesić wypłatę świadczeń. Kontrolerzy z kolei, każdorazowo zgłoszą do ZUS popełnienie błędu formalnego, do którego państwowa jednostka będzie musiała się ustosunkować - dodaje prezes Conperio

