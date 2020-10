Ministerstwo Zdrowia odpowiada lekarzom: analizujemy każdą propozycję

Ministerstwo Zdrowia analizuje każdą propozycję, która ma na celu przeciwdziałaniu sytuacjom związanym z rozprzestrzenianiem się COVID-19 - tak na list otwarty dra Tadeusza Urbana, prezesa Śląskiej Izby Lekarskiej odpowiedział resort zdrowia.

Autor:KDS

• 29 paź 2020 11:30





MZ odpowiedziało na list otwarty dra Urbana. (Fot. shutterstock)

REKLAMA

W połowie października SIL w liście otwartym do ministra zdrowia zaapelowała o skierowanie do pracy lekarzy, którzy skończyli studia, ale nie zdali jeszcze egzaminu lekarskiego oraz zmianę trybu przyjęć planowanych.

Zaproponowane przez nich rozwiązanie miałoby poprawić trudną sytuację braków kadrowych w placówkach medycznych. Ta była ciężka już przed pandemią, zaś koronawirus dodatkowo zmniejszył liczbę pracowników - wielu z nich przebywa np. na kwarantannie.

Jak wskazuje Małgorzata Zadorożna, dyrektor Departamentu Rozwoju Kadr Medycznych w Ministerstwie Zdrowia, która odpowiedziała na list SIL, obecnie w parlamencie czekają na przyjęcie przepisy wprowadzające szereg rozwiązań mających zabezpieczyć odpowiednią liczbę medyków.

Przedstawicielka resortu zdrowia poinformowała, że obecnie w Parlamencie RP procedowane są przepisy, których celem jest wprowadzenie szeregu zmian w związku z przeciwdziałaniem sytuacjom kryzysowym związanym z wystąpieniem COVID-19, w tym dotyczące kwestii zaangażowania m.in. lekarzy stażystów do walki z pandemią.

- W projekcie ustawy zaproponowano m.in., aby w stanie zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii wojewoda mógł skierować do pracy, przy zwalczaniu epidemii, na podstawie art. 47 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, również lekarzy, którzy ukończyli staż podyplomowy i nie uzyskali prawa wykonywania zawodu lekarza z powodu niezłożenia z wynikiem pozytywnym LEK albo LDEK. Takie osoby byłyby wówczas uznawane za lekarzy w trakcie stażu podyplomowego - wyjaśnia Zadorożna.

Więcej o rozwiązaniach, jakie znalazły się w nowej specustawie covidowej przeczytasz TUTAJ.

Z kolei w przypadku zmiany trybu przyjęć planowych, przyznaje, że jest to istotna kwestia. Urban zaproponował, by pacjent, po założeniu dokumentacji medycznej i pobraniu wymazu w kierunku SARS-CoV-2 mógł w trybie przepustki oczekiwać w domu na potwierdzenie ujemnego wyniku, po czym wracałby niezwłocznie do oddziału szpitalnego.

- Zapewniam, że Ministerstwo Zdrowia analizuje każdą propozycję, która ma na celu przeciwdziałaniu sytuacjom związanym z rozprzestrzenianiem się COVID-19 - podkreśliła dyrektor Departamentu Rozwoju Kadr Medycznych w Ministerstwie Zdrowia.

SIL zapowiedziała, że ustosunkuje się do odpowiedzi resortu.

Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin.