Mieli wycofać wypowiedzenia i wrócić do pracy. Tak się nie stało

Część ratowników medycznych Meditransu podczas jesiennego protestu złożyła wypowiedzenie. Jak twierdzą, podczas negocjacji zapewniono ich, że będą mogli wrócić do pracy. Tymczasem wykreślono ich z grafiku.

Autor: jk

• 18 lis 2021 16:18





Spor w Meditransu dotyczyły wysokości zaproponowanej ratownikom stawki za godzinę pracy. (fot. meowKa / Shutterstock.com)

Ratownicy medyczni Meditransu na początku października prowadzili protest. Część osób brała w tym czasie urlopy lub szła na zwolnienia lekarskie, inni złożyli wypowiedzenia. Konflikt dotyczył m.in. zaproponowanej pracownikom wysokości stawki, za jaką mają pracować. Ratownicy podawali wówczas, że dyrektor Meditransu Karol Bielski zaproponował im za godzinę stawkę niższą niż wynikająca z porozumienia, czyli 40 zł z wliczonym dodatkiem wyjazdowym. W innych stacjach - jak akcentują - po przyznanym dodatku stawka godzinowa jest bliska 60 zł.

Jak informuje tvnwarszawa.pl, po zakończeniu jesiennych negocjacji sześcioro ratowników, którzy pierwotnie zrezygnowali z pracy, zmieniło zdanie - chcieli wycofać wypowiedzenia.

- W trakcie negocjacji dyrektor Meditransu wielokrotnie powtórzył to, że nie będzie żadnych represji wobec osób, które brały udział w działaniach protestacyjnych. Osobiście zapytałem go o to, czy - jeżeli złożę wolę wycofania wypowiedzenia - to zostanie ono przyjęte i wrócę na swoją macierzystą stację, gdzie miałem już ułożone dyżury w listopadowym grafiku - mówi tvnwarszawa.pl ratownik medyczny Michał Gościński, który pracował dotychczas na stacji wyczekiwania na Wrzecionie.

Okazało się jednak, że został on wykreślony z grafika. Dowiedział się o tym od osób, które się nim zajmują. Nie było żadnego oficjalnego komunikatu od firmy. W podobnej sytuacji jest więcej osób.

- Powiedzieliśmy, że chcemy wrócić do pracy, zgodnie z deklaracją dyrektora. Wiemy, jak ciężka jest sytuacja i jak każda osoba jest potrzebna dla dobra pacjentów. Pan dyrektor otwarcie zaprzeczył temu, że powiedział, że będziemy przywracani do pracy. Twierdził, że powiedział wyłącznie, że każdy przypadek będzie indywidualnie traktowany - mówi Gościński.

O przywrócenie do pracy walczył także Szymon Kwiatkowski. - Moje wypowiedzenie miało wejść w życie 29 października i jest tu pewien paradoks, bo 29, 30 i 31 października pełniłem dyżury. Nie zostały skreślone z grafiku, natomiast tak się stało z dyżurami w listopadzie - opowiada w rozmowie z tvnwarszawa.pl.

Rzecznik Meditransu Piotr Owczarski w rozmowie z tvnwarszawa.pl podkreśla, że podczas jesiennych negocjacji kwestia rozwiązywania i nawiązywania umów była pozostawiona "indywidualnym ustaleniom dwustronnym".

- Nie wszyscy pracownicy, którym zależało na kontynuowaniu pracy zgłaszali się na spotkanie z dyrektorem w celu wyjaśnienia powodów złożenia wypowiedzeń i możliwości przedstawienia powodów, a także warunków na jakich mogliby się zdecydować na kontynuowanie współpracy z jednostką - ocenia Owczarski. Zaprzecza też sugestiom, by kogokolwiek spotkały konsekwencje za protestowanie.

