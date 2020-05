Międzynarodowy Dzień Pielęgniarki i Położnej. "Wsparcie pielęgniarek jest jeszcze ważniejsze"

Czy pielęgniarki i połozne wciąż mają powód do świętowania? Zofia Małas, prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych przekonuje, że wciąż mają powód do świętowania - dopóki będzie trwał uśmiech pacjenta i dopóki będzie istniała nadzieja na to, że choremu człowiekowi są w stanie pomóc.

Braki kadrowe

W czasie pandemii pielęgniarki i położne odgrywają w szpitalach bardzo ważną rolę. Pracy jest sporo, a ludzi brakuje. Polska nadal ma jeden z najniższych w UE wskaźników liczby pielęgniarek w stosunku do liczby mieszkańców. Z danych Urzędu Statystycznego w Poznaniu wynika, że w 2018 r. na 10 tys. ludzi przypada 76,9 pielęgniarek.

Obecnie w Polsce mamy 250 tys. pielęgniarek i położnych. Analizy Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych wskazują, że do 2033 roku prawa emerytalne nabędzie 141 tys. pielęgniarek i położnych, ponad połowa wszystkich osób obecnie wykonujących te zawody. Średnia wieku personelu pielęgniarskiego w Polsce wynosi 52 lata.

- Już przed pandemią koronawirusa obserwowaliśmy znaczne przeciążenie wśród przedstawicieli tej grupy zawodowej. Teraz jeszcze ważniejsze jest wsparcie pielęgniarek, walczących z COVID-19, ale także wdrożenie rozwiązań, mających na celu zapewnienie im równowagi pomiędzy życiem zawodowym i prywatnym w przyszłości - mówi dla RynekZdrowia.pl Reinier Schlatmann, prezes Philips w krajach Europy Środkowo-Wschodniej.

- Dzięki pandemii będziemy mogli wyciągnąć bardzo cenną lekcję i lepiej przygotować się na kolejny kryzys. Zbyt często myślimy o opiece zdrowotnej, jak o instytucji. A przecież bohaterami na pierwszej linii frontu walki są matki i ojcowie, synowie i córki, siostry, bracia, przyjaciele i sąsiedzi. Poświęcają swoje zdrowie i możliwość przebywania w domu z najbliższymi, aby zrobić wszystko, co możliwe dla dobra swoich pacjentów - dodaje.

Wsparcie dla personelu medycznego

Część firm zdecydowało się na wsparcie personelu medycznego w czasie pandemii. Przykładowo spółka Maspex zadeklarowała wsparcie finansowe dla szpitala w Wadowicach na zakup środków ochrony indywidualnej dla personelu medycznego. Przekaże ponadto produkty spożywcze dla pracowników i pacjentów. We wsparcie placówek ochrony zdrowia włączyła się także firma Henkel. W Polsce pomoc o łącznej wartości ponad 70 tys. zł otrzyma Szpital Rejonowy im. dr Józefa Rostka w Raciborzu, gdzie Henkel posiada swój zakład produkcji detergentów. Szpital raciborski został na czas pandemii koronawirusa przemianowany na jednoimienny szpital zakaźny. Do placówki trafiła już dostawa środków czystości. W poniedziałek szpital otrzyma szampony i żele pod prysznic, a także pasty do zębów dla potrzeb personelu i pacjentów. Firma deklaruje, że podobne działania będą podejmowane wobec szpitali zakaźnych w pobliżu Dzierżoniowa, Wrzącej i Stąporkowa oraz w Warszawie.