Medycy są potężną siłą. To wymagający elektorat, który chce konkretów

Służba zdrowia to silna i licząca się grupa wyborców. Z danych GUS wynika, że to ponad 600 tys. pracowników, czyli ponad 2 proc. wszystkich uprawnionych do głosowania. Jaki będą mieć wpływ na wynik wyborów? W końcu wraz z bliskimi to ponad milionowa armia wyborców.

Z informacji Państwowej Komisji Wyborczej (PKW) wynika, że w wyznaczonych na 15 października 2023 roku wyborach parlamentarnych prawo do głosowania będzie miało nieco poniżej 29,1 mln osób. Zatem licząca ponad 600 tys. pracowników grupa medyków (dane GUS za 2021 rok) jest całkiem pokaźną, bo stanowiącą ponad 2 proc. wszystkich osób uprawnionych do głosowania.

Jeśli dodamy to tego członków ich rodzin, współpracowników czy innych bliskich, okaże się, że mówimy nawet o ponad milionowej grupie wyborców.

- Patrząc na liczby, to rzeczywiście wyglądają one bardzo imponująco. Samych pielęgniarek i położnych w rejestrze jest ponad 300 tysięcy, do tego pozostali medycy, ich rodziny, współpracownicy, osoby bliskie, tworzy się naprawdę potężna grupa - przyznaje Sebastian Irzykowski, przewodniczący Okręgowej Rady Pielęgniarskiej w Słupsku. - Z naszych badań wynika, że gdyby całe środowisko medyczne było jednolite i skonsolidowane w swoich działaniach, to moglibyśmy uzyskać poparcie na poziomie 6-7 proc. Ale tak się nie stanie, bo mimo, że jesteśmy dużą grupą zawodową, to nie jesteśmy jednomyślni. Nigdy nie udało nam się na taką skalę skonsolidować całego środowiska, by pielęgniarki, lekarze, farmaceuci czy fizjoterapeuci mówili jednym głosem, nawet jeśli walczą o ten sam cel. To jest nasz podstawowy problem.

Jak dodaje, sam startując w ostatnich wyborach do sejmiku województwa pomorskiego, nie oparł swojej kampanii wyłącznie na przekazie skierowanym do medyków.

- Oczywiście postulaty kierowane do środowiska medycznego były tymi głównymi, w końcu to moja specjalność, jednak zależało mi na tym, żeby dotrzeć do jak najszerszego grona odbiorców - dodaje.

W podobnym tonie wypowiada się Michał Bulsa, prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Szczecinie. Podkreśla on, że choć lekarze mają ogromną siłę głosu i stanowią mocne i dość zintegrowane środowisko zjednoczone wokół Naczelnej Izby Lekarskiej, ale i rosnących w siłę Okręgowych Izb Lekarskich, to nie mają oni jednolitych poglądów.

- Niektórzy lekarze są bardziej progresywni, inni konserwatywni – jesteśmy grupą zawodową, mającą jednak świadomość sytuacji w sektorze, który ma wpływ na nasze życie i życie naszych pacjentów. Nie ma lekarza, który uważa, że w tym sektorze jest bardzo dobrze. Jestem przekonany, że lekarze głosując, będą brali pod uwagę pryzmat czasu pandemii, wojny w Ukrainie i tego, jak wygląda obecna sytuacja w wielu placówkach medycznych - komentuje w rozmowie z PulsHR.pl.

W jego opinii mimo różnic potencjał głosu lekarzy jest ogromny, ale jednocześnie to elektorat wymagający. Chce konkretów, nie lubi wodolejstwa i obietnic bez pokrycia.

- Niestety politycy, szczególnie w kampanii wyborczej, włączają tryb „helicopter money” i skupiają się na obietnicach i rozsypywaniu pieniędzy na prawo i lewo. Wówczas mówi się dużo i miło o ochronie zdrowia, a potem szybko okazuje się, że „nie da się” i kończy się na deklaracjach. Nie chcę już przywoływać licytacji o tym, ile pieniędzy poszczególne partie chcą przekazywać z PKB na ochronę zdrowia - dodaje Michał Bulsa.

Prof. Jarosław Fedorowski, prezes Polskiej Federacji Szpitali, który sam jest lekarzem kardiologiem, przyznaje, że środowisko medyczne jest mocno skoncentrowane na tym, by cały system ochrony zdrowia i zdrowie obywateli były traktowane przez państwo jako priorytet.

- Przedstawiciele całego środowiska, samorządów lekarskich od lat o to zabiegają. Zgodnie przyznają, aby na opiekę zdrowia przestali patrzeć jak na coś, do czego cały czas trzeba dokładać pieniędzy, a zaczęli patrzeć na to, jak na inwestycję w nasze zdrowie, na inwestycję w pacjentów i nas samych, przedstawicieli tego środowiska - mówi prof. Jarosław Fedorowski. - Jednak diabeł tkwi w szczegółach i problem z naszym środowiskiem polega na tym, że do tej pory nie udaje się nam wypracować takiego systemu, który nie będzie walczył o pieniądze, a o wyniki efektów naszej pracy. To przyniosłoby ogromną wartość zarówno dla pacjentów, którzy korzystają z tego systemu, jak i dla medyków, którzy go tworzą - dodaje nasz rozmówca.

Medycy nie tylko głosują, równie chętnie startują w wyborach

Okazuje się, że medycy mają też mocną reprezentację na listach wyborczych. Z danych Państwowej Komisji Wyborczej wynika, iż do Sejmu wystartuje ponad 6500 kandydatów i ponad 360 do Senatu. A jak wyliczył portal branżowy RynekZrowia.pl, na listach wyborczych znalazło się 135 lekarzy, 70 pielęgniarek i położnych, 25 fizjoterapeutów oraz kilkunastu farmaceutów, ratownicy medyczni, diagności laboratoryjni, opiekunowie medyczni czy dyrektorzy szpitali oraz menadżerowie ochrony zdrowia.

Na listach wyborczych do Sejmu znajdziemy m.in. wracającego z Parlamentu Europejskiego, byłego ministra zdrowia Bartosza Arłukowicza (KO), który z wykształcenia jest lekarzem pediatrą. O reelekcję powalczą m.in. Czesław Hoc (PiS), z zawodu lekarz. Lekarzami ponownie startującymi w wyborach są również Rajmund Miller (KO) czy Bolesław Piecha (PiS). Ponownie na listach wyborczych znajdziemy obecną minister zdrowia Katarzynę Sójkę, która z wykształcenia jest lekarzem, specjalistą chorób wewnętrznych.

Przedstawicieli środowiska medycznego nie brakuje również na listach do Senatu. Ponownie kandyduje m.in. dotychczasowy marszałek Senatu Tomasz Grodzki (KO), który z wykształcenia jest lekarzem chirurgiem, były marszałek Stanisław Karczewski (PiS), który również jest lekarzem czy przewodnicząca senackiej Komisji Zdrowia, z zawodu lekarka, Beata Małecka-Libera (KO).

Poza doświadczonymi medykami-parlamentarzystami znajdziemy również wiele osób, które reprezentują sektor ochrony zdrowia, a w polityce stawiają pierwsze kroki. W Rybniku komitet Bezpartyjnych Samorządowców reprezentować będzie Hanna Bizoń, która jest z zawodu opiekunem medycznym. W Kajetanówce na liście Trzeciej Drogi znalazł się ratownik medyczny Marek Małysa. W Laszkach komitet wyborczy Konfederacji swoim nazwiskiem wsparła sanitariuszka szpitalna Andżelika Szozda. Z kolei w Słupsku z list Nowej Lewicy startuje technik analityki medycznej Emanuela Bartoszkiewicz.

Sebastian Irzykowski zwraca uwagę, że choć pielęgniarki i położne czy przedstawiciele innych zawodów medycznych chętnie są zapraszani przez komitety na listy wyborcze, to jednak otrzymują tak odległe miejsca, że w praktyce dostanie się do Sejmu czy Senatu jest niemal niemożliwe.

- Choć nasza grupa jest różnorodna, to w momencie, kiedy jej przedstawiciele zdecydują się zawalczyć o miejsce w Sejmie czy Senacie, powinniśmy dbać o to, żeby mieli wsparcie organizacji branżowych, żeby zajmowali takie pozycje na listach, które dadzą im realną szansę na zdobycie mandatu i reprezentowanie nas w polityce - podsumowuje.

Liczba uprawnionych do głosowania w ostatnich wyborach parlamentarnych w 2019 roku była większa niż teraz. Wyniosła ponad 30,2 mln osób. Ostatecznie zagłosowało wtedy nieco ponad 18,7 mln osób. Oddano też ponad 207 tysięcy nieważnych głosów. Jak będzie teraz, przekonamy się już 15 października.

