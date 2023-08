"Marnotrawienie publicznych pieniędzy". Dlaczego uczelnie wciąż kształcą tak dużo położnych?

W Polsce rodzi się coraz mniej dzieci. W związku z tym minister zdrowia Adam Niedzielski zapowiedział, że oddziały położnicze i pediatryczne będą dostosowywały się swoją wielkością do zapotrzebowania. Innymi słowy kolejne oddziały ginekologiczno-położnicze będą znikać. Co z położnymi, które stracą pracę?

Minister zdrowia wskazał jednak, że spadająca dzietność to nie jedyny powód do korekty liczby oddziałów położniczych – stwierdził także, że kobiety, mając możliwość wyboru, gdzie chcą rodzić, często decydują się na ośrodki, które mają wysoki stopień referencji. To sprawia, że kiedy w jednym szpitalu pacjentek jest mnóstwo, inne świecą pustkami.

- To nie jest po prostu zachowanie racjonalne. Dlatego my, mówię tu o Ministerstwie Zdrowia i o Narodowym Funduszu Zdrowia, namawiamy starostów do tego, by wspólnie podejmować decyzje. To nie są wydzielone wyspy, myślę o powiatach i szpitalach powiatowych, to jest sytuacja, w której konieczna jest koordynacja i współpraca - powiedział Adam Niedzielski.

Co czeka pracowników oddziałów, które zostaną zamknięte?

Zgodnie z przepisami pracownicy zamkniętych oddziałów nie będą mogli świadczyć pracy niezgodnej z kwalifikacjami – w efekcie, nawet jeśli zostaną przekierowani do innych placówek, nie będą mogli się nich zajmować czymś innym.

- Średnia wieku w zawodzie położnej to ponad 51 lat, a więc część nabędzie prawa emerytalne, ale duża grupa stanie przed widmem braku pracy. Jest możliwość przekierowania na inny oddział, ale to nie spowoduje możliwości podejmowania pracy niezgodnej z kwalifikacjami, czyli nadal położna będzie mogła udzielać świadczeń tylko w ramach kompetencji zgodnie z ustawą o zawodzie pielęgniarki i położnej – mówi Dorota Ronek z OZZPIP.

Czy w związku z tym istnieje możliwość przekwalifikowania dla położnych, które według raportu Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych (NRPIP) z 2022 r. w ponad jednej trzeciej mieszczą się w przedziale wiekowym 51-60 lat (według danych NRPIP 34,9 proc., 10 118 położnych)?

Jak mówi wiceprzewodnicząca Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych (OZZPIP) Dorota Ronek, nie ma takiej możliwości bez podjęcia przez położne kolejnego kierunku studiów czy innej formy kształcenia zgodnie z nowym ewentualnym zawodem, zgodnie z ustawą o zawodzie pielęgniarki i położnej.

Według wspomnianej ustawy wykonywanie zawodu położnej polega na udzielaniu świadczeń zdrowotnych, w szczególności na:

- rozpoznawaniu ciąży, sprawowaniu opieki nad kobietą w przebiegu ciąży fizjologicznej, a także prowadzeniu w określonym zakresie badań niezbędnych w monitorowaniu ciąży fizjologicznej;

- kierowaniu na badania;

- prowadzeniu porodu fizjologicznego oraz monitorowaniu płodu z wykorzystaniem aparatury medycznej;

- przyjmowaniu porodów naturalnych;

- podejmowaniu koniecznych działań w sytuacjach nagłych;

- sprawowaniu opieki nad matką i noworodkiem oraz monitorowaniu przebiegu okresu poporodowego;

- badaniu noworodków i opiece nad nimi;

- realizacji zleceń lekarskich w procesie diagnostyki, leczenia i rehabilitacji;

- samodzielnym udzielaniu w określonym zakresie świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych;

Ponadto za wykonywanie zawodu położnej uważa się również:

- nauczanie zawodu położnej lub pielęgniarki;

- prowadzenie prac naukowo-badawczych w zakresie wykonywania zawodu położnej;

- kierowanie i zarządzanie zespołami pielęgniarek lub położnych;

- zatrudnienie w podmiocie leczniczym na stanowiskach administracyjnych.

- To pokazuje, że wysokie kompetencje położnej pozwalają jej tylko na opiekę nad kobietą i noworodkiem. Aktualnie OZZPIP prowadzi rozmowy z Ministerstwem Zdrowia na temat uruchomienia tzw. studiów pomostowych dla położnych, aby mogły one uzupełnić kształcenie i tym samym uzyskać drugi zawód, czyli zawód pielęgniarki – mówi Ronek.

Marnotrawstwo publicznych środków na kształcenie o niepewnej przyszłości

Obecna sytuacja demograficzna i zapowiedzi ministra zdrowia nie brzmią jak zachęta do studiowania położnictwa. To jednak nie przeszkadza uczelniom pozyskiwać studentów.

- Faktycznie przyszłość w tym zawodzie jest bardzo niepewna z uwagi na kurczące się zapotrzebowanie na rynku pracy. Tym bardziej dziwi nas, że uczelnie nadal prowadzą rekrutacje na ten kierunek w tak dużym zakresie. Jest to marnotrawienie publicznych środków przeznaczanych na kształcenie, które daje tak niepewną przyszłość – ocenia wiceprzewodnicząca OZZPIP.

Minister Niedzielski przekazał też niedawno informację, że średnie zarobki pielęgniarek podwoiły się. Jak jednak mówi Dorota Ronek, nie sprawia to, że wszyscy absolwenci wybierają pracę w publicznej ochronie zdrowia.

- Decyduje się na to tylko ok. 60 proc. absolwentów pielęgniarstwa czy położnictwa. Szczególnie osoby młode szukają pracy lżejszej niż ta w szpitalu. Zawód położnej to bardzo piękny i trudny zawód i cały czas mamy nadzieję, że będą w Polsce warunki do jego rozwoju.

Szacowane przez Ministerstwo Zdrowia minimalne zarobki pielęgniarek i położnych od 1 lipca 2023 r. wyniosą:

- magister pielęgniarstwa (położna) - 8186,53 zł brutto (o 881,87 zł więcej);

- pielęgniarka, położna z wymaganym wykształceniem magisterskim bez specjalizacji; pielęgniarka, położna z wymaganym wyższym wykształceniem (studia pierwszego stopnia) i specjalizacją; pielęgniarka, położna z wymaganym średnim wykształceniem i specjalizacją - 6473,07 zł brutto (wzrost o 697,29 zł);

- pielęgniarka, położna z wymaganym wyższym wykształceniem na poziomie studiów I stopnia; pielęgniarka albo położna z wymaganym średnim wykształceniem bez specjalizacji - 5965,38 zł brutto (podwyżka o 642,60 zł).

