Mamy spory problem, a wielu przełożonych udaje, że go nie widzi

- Sięganie po pomoc psychologa czy psychiatry przestaje być tematem tabu. Coraz więcej osób ma świadomość, że pomoc specjalisty jest najlepszym wyjściem z trudnej sytuacji. Istotne jest, aby sięgnąć po nią możliwe najszybciej. Wsparcia u specjalistów szukają zarówno dorośli, jak i dzieci. Jednak wyraźnie zauważamy, że przybywa najmłodszych korzystających z porad psychologów i psychiatrów. O ile w 2022 roku w stosunku do roku poprzedniego liczba konsultacji dla dorosłych wzrosła o blisko 33 proc., to dla dzieci aż o 45 proc. - wyjaśnia Teresa Domańska, dyrektor Biura Ubezpieczeń Zdrowotnych TU Zdrowie.

- Wojna w Ukrainie oraz szybko rosnąca inflacja wzmagają lęk o to, jak będzie wyglądało nasze jutro. Wszystko to odbija się na naszym zdrowiu psychicznym. A jeśli zestawić to z dostępnością lekarzy psychiatrów w ramach publicznej opieki zdrowotnej, rysują nam się bardzo ponure prognozy leczenia depresji w Polsce. Niedofinansowanie świadczeń i mała liczba lekarzy psychiatrów przekłada się na wielomiesięczne, a czasem nawet kilkuletnie kolejki po pomoc w zakresie zdrowia psychicznego. Dlatego pacjenci najczęściej płacą za pomoc psychologów i psychiatrów z własnej kieszeni – dodaje Edyta Jacyna, konsultant medyczny TU Zdrowie.

Potrzeby rosną, problemem jest brak specjalistów na każdym poziomie

Niepokoi także znikoma w stosunku do potrzeb liczba czynnych zawodowo lekarzy psychiatrów. Z Centralnego Rejestru Lekarzy wynika, że obecnie w Polsce liczba psychiatrów zajmujących się dziećmi i młodzieżą ledwo przekracza 500. Tymczasem szacuje się, że w naszym kraju ponad 630 tys. dzieci potrzebuje natychmiastowej specjalistycznej opieki psychologicznej lub psychiatrycznej.

Zatrważające są także dane o samobójstwach. Komenda Główna Policji podaje, że w 2021 roku odnotowano 1496 prób samobójczych wśród dzieci i młodzieży, co w stosunku do 2017 roku stanowi ponad 100% wzrost. Liczba ta wzrosła w 2022 roku do ponad 2 tysięcy prób samobójczych.

Przełożeni nie reagują jak powinni na problemy psychiczne swoich pracowników

Z raportu ADP wynika jednak, że kwestia zdrowia psychicznego wciąż pozostaje obojętna w oczach wielu przełożonych. Prawie co drugi Polak (48,77 proc.) nie czuje się wspierany przez swojego menedżera w kwestii zdrowia psychicznego w pracy. 1/3 ankietowanych (30,33 proc.) twierdzi także, że jego pracodawca nie zrobił nic, by zadbać o jego równowagę psychiczną w czasie pandemii.

- Ludzie lubią być doceniani. Zwykła uprzejmość czy proste podziękowanie za ich codzienną pracę wpływa na większe zadowolenie, a także motywuje do dalszego działania. Pozytywne nastawienie do wykonywanych obowiązków sprawia, że pracownicy mają więcej energii, identyfikują się ze swoim miejscem pracy, częściej także są bardziej lojalni wobec pracodawcy - komentuje Sylwia Wysocka-Sollich, psycholog Mind Health Centrum Zdrowia Psychicznego w Gdańsku.

