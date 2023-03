Małe firmy mają wielki problem z L4. Wszystko przez przepisy

Ubiegły rok należał do rekordowych pod względem liczby pobieranych zwolnień chorobowych (L4) w Polsce. Problem dotyczy nie tylko dużych zakładów produkcyjnych, ale ma także destrukcyjny wpływ na małe przedsiębiorstwa, zatrudniające do 20 pracowników.

Z danych ZUS wynika, że w 2022 roku zarejestrowano w całym kraju aż 27 mln zaświadczeń lekarskich o czasowej niezdolności do pracy. Zdaniem prezesa Conperio Mikołaja Zająca zwolnienia lekarskie są szczególnie odczuwalne w małych firmach zatrudniających do 20 pracowników.

Tylko ZUS może kontrolować, czy pracownicy małych firm korzystają we właściwy sposób ze zwolnień lekarskich. Foto: Rex Pickar/Unsplash

– Często dzwonią do nas właściciele małych przedsiębiorstw. Są bezsilni i pozostawieni sami sobie. Mają realne podstawy do tego, by sądzić, że część zwolnień pobieranych przez ich podwładnych wykorzystywana jest w sposób niewłaściwy np. do wykonywania w tym czasie innej pracy zarobkowej. Nie mogą nawet skontrolować tych pracowników, ponieważ odpowiada za to ZUS – wyjaśnia Mikołaj Zając.

Wszystko za sprawą przepisów. W przedsiębiorstwach zatrudniających nie więcej niż 20 ubezpieczonych kontrolę przeprowadza Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Wynika to z faktu, że zgodnie z zapisami ustawy o zasiłkach w rzeczonych firmach, to państwowa jednostka ma obowiązek wypłacania zasiłków chorobowych. W przedsiębiorstwach, w których do ubezpieczenia zostało zgłoszonych powyżej 20 ubezpieczonych, prawo do kontroli zwolnień lekarskich (zarówno do kontroli formalnej, jak i kontroli prawidłowości wykorzystania zwolnienia) mają pracodawcy, ponieważ to oni wypłacają zasiłki chorobowe.

Liczba kontroli dotyczy niewielkiego odsetka wszystkich zwolnień

Tymczasem kontrole przeprowadzane przez państwową jednostkę to zaledwie kropla w morzu potrzeb. Według danych udostępnionych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, w 2022 roku liczba przeprowadzonych kontroli wykorzystania zwolnień lekarskich wyniosła 429,9 tys., co stanowi zaledwie 1,5 proc. wszystkich „L4”.

- Sytuacji z pewnością nie poprawiają popularne teleporady i możliwość pobrania L4 przez internet, w 5 minut bez wychodzenia z domu. Firmy świadczące pseudousługi medyczne w kraju, bo tak trzeba to nazwać, zrezygnowały już nawet z konsultacji telefonicznych. Zwolnienie chorobowe możemy kupić online, podobnie jak żywność, środki higieny czy ubrania. Wystarczy wejść na odpowiednią stronę www, dodać „L4” do koszyka, wypełnić formularz i wykonać przelew. Być może to już najwyższy czas, by pochylić się nad tym procederem oraz obowiązującymi w kraju przepisami? – dodaje ekspert rynku pracy.

