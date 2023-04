Ludzie będą się rozglądać za inną pracą. Ten benefit może ich zatrzymać

- Pojawiły się benefity w tym obszarze. Do tej pory wydawało nam się, że jest to strefa intymna pracownika. Tymczasem przestrzeń ta jest niezwykle istotna dla nas jako pracodawców. Jeśli mówimy o rotacji i utrzymaniu w firmie pracowników, to owszem - element finansowy jest bardzo istotny. To kwestia zabezpieczenia potrzeb nie tylko wynikających z kosztów życia, na które element inflacyjny bardzo wpłynął, ale też wynikających z wysokich stóp procentowych. Ten element również wpłynął na kondycję finansową pracowników - dodaje.

- Zaczęliśmy mówić o tym w erze covidowej. Jeśli można powiedzieć, że pandemia przyniosła cos dobrego, to właśnie to – podniesienie rangi dyskusji na temat kondycji psychicznej pracownika, a także większą troskę o stan zdrowia zatrudnionych – mówi Anna Mistewicz.

Anna Mistewicz zwraca też uwagę na fakt, że benefity wpływają na to, czy ludzie będą rozglądać się za inną pracą. Warto więc pochylić się nad tym tematem.

- Nie zapominajmy o kulturze organizacyjnej, która daje psychologiczne bezpieczeństwo w organizacji. Wszyscy pamiętamy badanie Google’a, które ma kilka lat, ale pokazuje, jak duży wpływ na sukces firmy ma kondycja psychiczna pracowników. To zagadnienie wpadło do agendy działów personalnych – dodaje Anna Mistewicz.

Ze wsparcia psychologicznego mogą korzystać pracownicy Budimeksu.

- Budimex uruchomił nowy benefit - dodatkowe wsparcie psychologiczne. Cieszy się ono bardzo dużym zainteresowaniem - tak dużym że musieliśmy zwiększyć liczbę godzin które przeznaczamy na tego typu wsparcie – mówi Anna Karyś-Sosińska, członek zarządu i dyrektor pionu zarządzania zasobami ludzkimi w Budimeksie.

Dział relacji z pracownikiem. Tak Kaufland wspiera zatrudnionych

Również Kaufland zadbał o zdrowie psychologiczne pracowników.

- My jako firma z handlu detalicznego wyprzedziliśmy trendy. Powołaliśmy do życia dział relacji z pracownikiem. Tworzy go 7 osób, które cały czas są w drodze - pokonują tysiące kilometrów, rozmawiają z naszymi pracownikami w marketach, centrach logistycznych, a nawet centrali. Ich rola była początkowo umniejszana – przyjeżdżała osoba z zewnątrz i zadawała pytania. Udało nam się przekonać pracowników do tych osób bardzo ciężką pracą, ale ostatecznie zdobyli zaufanie. Pracownicy przekonali się, że ci ludzie ich słuchają i przekazują dalej informacje do zarządu, niezależnie od tego czy dotyczy to kwestii związanych prozaicznymi sprawami takimi jak niedobra jakość koszulki czy butów, czy też kwestii związanych ze wsparciem psychologicznym – mówi Katarzyna Łosińska-Burdzy, dyrektor pionu rekrutacji i marketingu personalnego w Kauflandzie.

*Tekst powstał podczas debaty „Rynek pracy po nowemu”, która odbyła się w ramach Europejskiego Kongresu Gospodarczego.

