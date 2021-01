Linie lotnicze Emirates rozpoczęły program szczepień dla pracowników

Grupa Emirates rozpoczęła program szczepień przeciwko wirusowi COVID-19 dla kluczowych pracowników ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich.

Najpierw szczepionkę otrzyma personel lotniczy pierwszej linii, w tym załoga pokładowa i kabinowa oraz inni pracownicy operacyjni (Fot. mat. pras.)

Jak informuje grupa Emirates, w pierwszej kolejności szczepionkę otrzyma personel lotniczy pierwszej linii, w tym załoga pokładowa i kabinowa oraz inni pracownicy operacyjni.

Emirates, wraz z firmą dnata (Dubai National Air Travel Agency), to jedne z pierwszych firm transportowych i lotniczych na świecie, które zaoferowały swoim pracownikom możliwość zaszczepienia się przeciwko wirusowi COVID-19.

W ramach programu, Grupa Emirates zapewnia swoim pracownikom dostęp do szczepionek firm Pfizer-BioNTech i Sinopharm. Obie szczepionki zostały zatwierdzone przez władze Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Aby ułatwić i przyspieszyć proces, szczepienia prowadzone są w różnych lokalizacjach firmy w całym kraju przez 12 godzin dziennie, 7 dni w tygodni.

Alternatywnie pracownicy grupy Emirates, podobnie jak wszyscy obywatele i mieszkańcy ZEA, mogą zdecydować się na szczepienie w wyznaczonych przez rząd centrach medycznych i klinikach.

Szczepienia w Polsce

27 grudnia ruszyły szczepienia przeciw COVID-19 w całej Polsce. Rozpoczęto od szczepienia pracowników ochrony zdrowia, DPS, MOPS oraz personelu pomocniczego i administracyjnego placówek medycznych. Z kolei powszechna rejestracja na szczepienia zacznie się 15 stycznia, a cały proces będzie podzielony na etapy. Najpierw szczepionkę otrzymają seniorzy (60+), pensjonariusze DPS, ZOL i innych miejsc pielęgnacyjno-opiekuńczych, a także służby mundurowe i nauczyciele. W kolejnych etapach zostaną zaszczepieni pozostali chętni.

Narodowy Program Szczepień przeciw COVID-19 zakłada możliwość zorganizowania mobilnych punktów szczepień, m.in. w siedzibie przedsiębiorstwa. Przedsiębiorcy zainteresowani tym rozwiązaniem jedyne co muszą zrobić, to zgłosić się do podmiotu oferującego takie świadczenie i podać liczbę osób, która chce się w ten sposób zaszczepić.

Nowa forma walki z koronawirusem wśród pracowników wywołała spore zamieszanie. Zastanawiają się, czy pracodawca będzie mógł ich zwolnić, jeśli nie zdecydują się zaszczepić. Co mówi prawo? O szczegółach przeczytasz tutaj.

