Lekarze zaniepokojeni poziomem kształcenia w Polsce. Chcą kontroli NIK

"Z niepokojem obserwujemy trudną sytuację, związaną ze szkolnictwem medycznym w Polsce" - napisali do NIK lekarze z Okręgowej Rady Lekarskiej w Szczecinie. W piśmie zaznaczają, że chcieliby kontroli wydatków państwa w tym zakresie.

Okręgowa Rada Lekarska w Szczecinie, jeden z największych samorządów lekarskich w Polsce, wystąpiła do Najwyższej Izby Kontroli, wnosząc o "zbadanie adekwatności wydatkowania środków publicznych w odniesieniu do kształcenia studentów na kierunku lekarskim w Polsce".

Tendencja uruchamiania coraz większej liczby kierunków lekarskich, w tym na uczelniach niemedycznych, budzi od kilu miesięcy wątpliwości samorządu lekarskiego w Polsce. Naczelna Rada Lekarska martwi się o poziom nauczania przyszłej kadry na uczelniach niemedycznych.

- Z niepokojem obserwujemy trudną sytuację, związaną ze szkolnictwem medycznym w Polsce. Powinniśmy aktywnie działać by zachęcać młodych ludzi do studiowania medycyny, ale jednocześnie dbać o wysoki poziom akademicki,co przekłada się w finalnym rezultacie na dobro pacjentów - brzmi pismo skierowane do szefa NIK Mariana Banasia.