Lekarze z Ukrainy i Białorusi sprawdzili się. Dyrektorzy chętnie zatrudnią następnych

W Polsce znajdują już pracę pierwsi lekarze z zagranicy zatrudniani w oparciu o tzw. szybką ścieżkę. Nie muszą nostryfikować dyplomu. Dotąd okręgowe izby lekarskie w oparciu o ten tryb wydały prawo wykonywania zawodu lekarza 183 obcokrajowcom.

Autor: RynekZdrowia.pl/KDS

• 22 sie 2021 13:20





Jak dotąd jednak tylko w 15 przypadkach okręgowe izby lekarskie odmówiły prawa wykonywania zawodu lekarzom obcokrajowcom. (Fot. Shutterstock)

Możliwość zatrudniania lekarzy w oparciu o tryb uproszczony została wprowadzona w związku z dramatycznym brakiem kadr medycznych, pogłębionym dodatkowo przez epidemię COVID-19. Lekarze z państw spoza Unii Europejskiej by pracować w szpitalu nie muszą, tak jak dotąd, nostryfikować dyplomu. Mają to zrobić w ciągu 5 lat, jeśli nadal chcą pracować w Polsce. Przez ten czas mają prawo do pracy tylko w jednym miejscu, w oparciu o zgodę dyrektora szpitala. Wymagane jest od nich uzyskanie pozwolenia na wykonywanie zawodu lekarza wydane przez ministra zdrowia i decyzji o prawie wykonywania zawodu wydanej w trybie szczególnym przez okręgową izbę lekarską.

Jak podaje Rafał Hołubicki, rzecznik prasowy NIL, do okręgowych izb lekarskich (OIL) wpłynęły 322 wnioski o wydanie prawa wykonywania zawodu, 183 zostały rozpatrzone pozytywnie, 15 negatywnie, a pozostałe są w trakcie procedowania (stan na 17 sierpnia 2021 r.).

Jak dotąd jednak tylko w 15 przypadkach okręgowe izby lekarskie odmówiły prawa wykonywania zawodu lekarzom obcokrajowcom. - To były przypadki, gdy lekarze wzywani do uzupełnienia dokumentów nie byli w stanie tego zrobić, bądź ich znajomość języka polskiego nie była wystarczająca, by byli w stanie sami wypełnić wniosek - mówi prezes NRL.

