Lekarze w Wąbrzeźnie nie chcieli pracować w święta. Prace na oddziale wewnętrznym zawieszono

Lekarze nie chcieli pracować w święta (Fot. archiwum, zdjęcie ilustracyjne)

Jak informuje "Gazeta Pomorska", w Nowym Szpitalu w Wąbrzeźnie do 7 stycznia nie będzie lekarza na oddziale wewnętrznym. Pacjenci już od ok. dwóch tygodni są „odsyłani” do grudziądzkiego szpitala.