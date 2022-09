Lekarze rodzinni podpiszą aneksy z NFZ. Pacjenci mogą odetchnąć

Lekarze rodzinni podpiszą anesky do imów z NFZ (Fot. Adobestock)

Lekarze rodzinni podpiszą anesky do imów z NFZ (Fot. Adobestock)

Trwający od ponad dwóch miesięcy spór dotyczący niepodpisania aneksów do umów z NFZ przez jedną trzecią poradni podstawowej opieki zdrowotnej znalazł swój szczęśliwy finał. 15 września lekarze rodzinni z Porozumienia Zielonogórskiego podjęli decyzję o podpisaniu aneksów.

Przypomnijmy, że aż 1/3 wszystkich poradni POZ nie wyraziła zgody na przesłane przez NFZ warunki zawarte w aneksach do umów, a punktem spornym okazał się jednostronnie zmieniony termin wypowiedzenia. Lekarze odsyłali aneksy z przekreślonym, narzuconym 90-dniowym terminem wypowiedzenia, wpisując w to miejsce dotychczas funkcjonujące 45 dni.

NFZ nie przyjął takiej formy, w wyniku czego placówkom wstrzymano wypłaty środków na ustawowo zagwarantowane i niewymagające aneksów podwyżki.

Obydwie strony zdecydowały jednak o podjęciu rozmów, czego zwieńczeniem było spotkanie przedstawicieli Federacji Porozumienie Zielonogórskie z prezesem Narodowego Funduszu Zdrowia.

- Federacja PZ reprezentuje jedną trzecią wszystkich placówek POZ z całej Polski, leczymy 12 milionów Polaków. Ta trudna sytuacja musiała wreszcie dobiec końca, ponieważ dalsze wstrzymanie wypłat groziło zamykaniem placówek, co przy obecnych brakach kadrowych, zwłaszcza na terenie obszarów wiejskich, mogłoby być trudne do odbudowania. Dobrze, że wspólnie znaleźliśmy wyjście z tej sytuacji - mówi Jacek Krajewski, Prezes Federacji Porozumienie Zielonogórskie.

Przedstawiciele placówek POZ zgodzili się na 90-dniowy termin wypowiedzenia umów, jednak oddziały wojewódzkie NFZ będą miały możliwość indywidualnego skrócenia okresu wypowiedzenia na mocy wytycznych, które otrzymają od prezesa Funduszu.

Płatnik zobowiązał się również do niezwłocznego wypłacenia zaległych świadczeń według stawkach wynikających z zarządzenia prezes NFZ nr 96/2022/DSOZ, po podpisaniu przez placówki stosownych aneksów.

- Istotnym efektem spotkania jest zobowiązanie prezesa NFZ do przedstawiania z wyprzedzeniem zmian zarządzeń w zakresie warunków zawierania i realizacji umów do opiniowania tak, aby sytuacja, która właśnie miała miejsce, nigdy więcej się nie powtórzyła a tym samym nie doszło do zachwiania bezpieczeństwa zdrowotnego Polaków - informuje Porozumienie Zielonogórskie.

