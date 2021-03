Lekarze nie chcą ograniczania teleporad. Jest nowe rozporządzenie

Minister zdrowia Adam Niedzielski zapowiedział podpisanie rozporządzenia ograniczającego zakres świadczonych przez lekarzy teleporad. - To już jest czas, żeby przywracać normalne leczenie, teleporada powinna być jedną z metod kontaktu z lekarzem, ale nie dominującą – podkreślił. Rozporządzenie ma wejść w życie w połowie marca. Protestują środowiska lekarskie.

Kalina Olejniczak, Puls HR: Porozumienie Pracodawców Ochrony Zdrowia złożyło liczne uwagi do projektu rozporządzenia. Nie chcą Państwo przyjmować pacjentów?

Dr Bożena Janicka, prezes Porozumienia Pracodawców Ochrony Zdrowia: Przede wszystkim nie zgadzamy się ze słowami ministra Niedzielskiego, że lekarze są już bezpieczni, bo zaszczepieni. To nieprawda. W mojej najbliższej okolicy jest poradnia, której pracownicy z grupy 0 wciąż czekają na szczepienia. Po drugie, chodzi tu o pacjentów, a nie lekarzy. Ograniczenia, czyli np. rozdział czasowy między wizytami wynika z tego, że nie chcemy, by pacjenci siedzieli w poczekalniach w dużych skupiskach, by byli umówieni na konkretne godziny. Sprawy administracyjne, receptowe, kontynuacje leczenia, skierowania są załatwiane przez telefon, żeby ograniczyć kontakt ludzi i przenoszenie się wirusa.

Pacjenci nie są przecież zabezpieczeni. W mojej poradni wciąż trwają szczepienia z grup 80 plus i 70 plus. Owszem, od wczoraj są nowe wytyczne, mamy już szczepić osoby w wieku 69 lat. Ale problem jest jeden: ograniczona liczba szczepionek. Dlatego teleporada jest bardzo dobrym rozwiązaniem w tym czasie.

Minister zdrowia uważa, że teleporady stały się dominującą formą kontaktu z lekarzami. Czy tak jest w istocie?

Oczywiście teleporada jest przygotowaniem do wizyty osobistej, jeżeli taka jest potrzebna. Absolutnie jest to jeden z rodzajów udzielanych świadczeń, ale nie wyłączny!

Pacjenci przekazują informacje przez telefon, a osoba, która zbiera wywiad, decyduje, czy wystarczy wypisanie recepty, zaświadczenia do ZUS lub skierowania do poradni sportowej dla dziecka - to możemy załatwić zdalnie. Jeśli następuje proces chorobowy, to sprawę przejmuje lekarz i decyduje dalszym postępowaniu, w tym o wizycie w poradni.

To na nas spoczywa odpowiedzialność za rozdzielenie pacjentów chorych i zdrowych. Biorąc pod uwagę warunki rozprzestrzenia się wirusa, musimy rozdzielić w czasie przyjęcia na szczepienia, potem przyjmowanie pacjentów chorych, potem przeprowadzamy dezynfekcję. Chodzi o to, by małe dzieci czy zdrowi seniorzy nie przebywali w tym samym pomieszczeniu z osobami chorymi, np. podejrzanymi o COVID-19.

Teleporady były, są i będą. Choć były od zawsze, to usankcjonowane zostały od 2019 roku, a w tej chwili są doprecyzowane. Dziś nie widzę możliwości rezygnacji z teleporad. Mnóstwo rzeczy możemy dzięki nim załatwić zdalnie dla naszych pacjentów i ich rodzin .

Ministerstwo powołuje się na głosy pacjentów, którzy narzekają na ograniczony dostęp do lekarzy.

Ale to wyłączenie z teleporad pewnych grup pacjentów byłoby ograniczeniem dostępności leczenia! Tak uważają też organizacje reprezentujące pacjentów. Wszystko to będzie się wiązać z dużymi kolejkami. Jeżeli ja jako lekarz mam przestać odbierać telefony, a tylko umawiać pacjentów na wizyty osobiste, to biorąc pod uwagę epidemię, czyli np. rozdział czasowy, jaki musi być między pacjentami, będą oni czekać na wizytę tydzień lub dwa.

Ministerstwo powołuje się na głosy pacjentów, którzy uważają, że mają ograniczony dostęp do lekarzy. Faktycznie, niektórzy prą do tego, by siedzieć w poczekalniach, ale często wynika to ze zmęczenia samotnością u osób starszych. Sama obserwowałam, jak trudno im zachować odstępy w oczekiwaniu na szczepienia, oni łakną spotkania. Ale spotykam się też z bardzo pozytywnymi reakcjami pacjentów: chwalą to,że bez przychodzenia do przychodni można zamówić leki dla starszych rodziców, pieluchomajtki, umówić skierowanie na kontrolne badania, zaświadczeń.

Apelowałam do ministra o przeanalizowanie sytuację, tak aby nie był to kolejny martwy zapis prawny, bo życie będzie się toczyło swoimi torami. Cały czas mamy epidemię - 200, 300 zgonów dziennie!

Do rozporządzenia składaliśmy też wiele innych uwag, m.in. dotyczących roczników. Nie rozumiem, dlaczego nie będzie można udzielać teleporad dotyczących dzieci do 6. roku życia dziecka. Jako pediatra i lekarz rodzinny pytam, z czego to wynika. Dlaczego nie 4., 5., a może 10. rok życia?

Kiedy i czy w ogóle nadejdzie czas na tego typu rozporządzenie?

Od kilku lat doświadczamy tendencji do totalnego doregulowywania wszystkich przepisów. Może minister będzie chciał też określić, ile razy mamy przykładać słuchawkę chorym pacjentom? To decyzja lekarza, jak przyjmuje pacjenta i naszym zdaniem powinna tu zostać alternatywa.

Na pytanie, kiedy wrócimy do normalności odpowiem, że do normalności sprzed COVID-19 nie wrócimy nigdy. Poluzowanie będzie możliwe, jednak dopiero, gdy osiągniemy wyszczepienie populacyjne, czyli minimum 60 procent całej populacji, szczególnie osób starszych, obciążonych chorobami. Kolejną grupą powinny być duże zakłady i skupiska ludzi. Proces wyszczepiania na razie idzie za wolno, żeby cokolwiek luzować.

Jedyna rzecz, która mnie cieszy w tym wszystkim to widoczna chęć zaszczepienia. Ja do szczepień przeciwko grypie czy pneumokokom muszę przekonywać i namawiać od lat. Natomiast w przypadku szczepionki przeciw COVID-19 jest bardzo duże zainteresowanie, co świadczy o odpowiedzialności ludzi za swoje i cudze zdrowie.

Rozumiem, że są patologie. I pewnie zdarzają się poradnie, gdzie drzwi są zamknięte na pięć spustów. Ale wtedy potrzebne są interwencje: decyzje, wyjaśnienia albo zmiana placówki, bo to pacjent wybiera i w każdej chwili może zmienić lekarza leczącego POZ. 99 procent podmiotów pracuje normalnie i przyjmuje pacjentów, gdy jest to konieczne i jest potrzeba zdrowotna.