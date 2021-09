Lekarz na jednym etacie? To likwidacja 20 proc. oddziałów

Co by było, gdyby lekarze pracowali w jednym miejscu, zamiast w kilku, łatając dziury kadrowe? Z reguły pada odpowiedź, że części pacjentów nie miałby kto leczyć. Tak twierdzą też protestujący w Białym Miasteczku rezydenci. Sprawdźmy to na przykładzie chirurgii ogólnej.









Co by było, gdyby lekarze pracowali w jednym miejscu, zamiast w kilku, łatając dziury kadrowe? (Fot. Pixabay)

W Polsce jest ok. 9 tys. chirurgów ogólnych, w tym 6,1 tys. z drugim stopniem specjalizacji. Co by było, gdyby pracowali tylko na oddziałach, w szpitalnych poradniach chirurgicznych, SOR-ach? Prof. dr hab. Grzegorz Wallner, konsultant krajowy w dziedzinie chirurgii ogólnej, twierdzi, że byłoby to korzystne dla pacjenta.

Gdyby chirurg pracował w jednym miejscu, opieka nad pacjentem byłaby zdecydowanie lepsza. Z merytorycznego punktu widzenia, z punktu widzenia nadzoru specjalistycznego to oczywiste. W wielu jednostkach chirurgii nie ma ciągłości opieki tego samego lekarza, który operował pacjenta. Braki kadrowe chirurgów powodują, że w kolejnych dniach inny lekarz sprawuje opiekę nad pacjentem.

Zdaniem profesora praca w jednym miejscu wcale nie doprowadziłoby do paraliżu w chirurgii. Wręcz przeciwnie, usprawniłoby jej funkcjonowanie.

