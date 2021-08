Lekarz dostał ochronę policyjną. Za promowanie szczepień, grożono mu śmiercią

Łódzki lekarz Tomasz Karauda, który namawia Polaków do szczepienia się przeciwko COVID-19, otrzymał ochronę policyjną. Mężczyźnie grożono śmiercią.

• 23 sie 2021 13:15





Za przestępstwo groźby nienawiści prawo przewiduje do pięciu lat pozbawienia wolności. (fot. Facebook/Tomasz Karauda)

O tym jak duża jest niechęć do szczepienia się przeciwko COVID-19 przekonał się m.in. dr Tomasz Karauda, który często występuje w mediach i zachęca Polaków do szczepień przeciw wirusowi. Jego sprawę opisał TVN24. Początkowo lekarz z Łodzi nie reagował na obelgi, ale gdy grożono jemu i jego rodzinie śmiercią, zdecydował się zawiadomić prokuraturę. Na początku sierpnia został przesłuchany w tej sprawie.

- Mamy, jako lekarze, moralny obowiązek zachęcania do szczepień. To zawiadomienie to jasny sygnał, że ataki w stronę medyków nie pozostaną bez konsekwencji – opowiadał Tomasz Karauda przed kamerami TVN24 po wyjściu z gmachu prokuratury.

Po przesłuchaniu prokuratura zdecydowała się wszcząć śledztwo.

- Pokrzywdzony powiedział, że obawia się spełnienia gróźb. Przyjęliśmy, że te obawy mają uzasadnienie, dlatego postanowiliśmy wszcząć śledztwo. Gromadzimy materiał dowodowy. Chcemy ustalić autorów poszczególnych wpisów grożących lekarzowi - przekazał TVN24 rzecznik łódzkiej prokuratury okręgowej Krzysztof Kopania.

Lekarz otrzymał policyjną ochronę, a pomoc prawną zaproponowała Okręgowa Izba Lekarska, która namawia do kontaktu inne osoby narażone na hejt w związku z propagowaniem szczepień.

Za przestępstwo groźby nienawiści prawo przewiduje do pięciu lat pozbawienia wolności.

