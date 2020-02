Kwadratura koła podyplomowego kształcenia lekarzy dentystów

Algorytm dzielenia pieniędzy na kształcenie podyplomowe lekarzy i lekarzy dentystów powinien być sprawiedliwy, a to oznacza chociażby zgodny z proporcją, w jakiej każdego roku przybywa absolwentów stomatologii i pozostałych dziedzin medycyny. W zależności od roku może to być jak jeden do sześciu, siedmiu bądź ośmiu, tak czy inaczej oznacza to co najmniej kilkanaście procent. Tymczasem z rezydentur, sygnowanych przez Ministerstwo Zdrowia, lekarze dentyści korzystają co najwyżej w 3 – 5 proc.

Zgoda, nie każdy lekarz dentysta musi podwyższać umiejętności w formie typowej specjalizacji, ale na pewno każdy ma potrzebę kształcenia się, ba taki wymóg nakłada na nas system opieki zdrowotnej. Ministerstwo Zdrowia nie może utożsamiać rezydentur z niepisanym wymogiem ustawicznego dyżurowania w publicznych placówkach opieki medycznej realizujących kontrakt z NFZ. Nie taki jest ustawowy cel podwyższania kwalifikacji przez lekarzy i lekarzy dentystów.

