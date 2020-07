Kształcenie medyków reliktem przeszłości

W środę (1 lipca) odbyła się kolejna ze zdalnych sesji zorganizowanych w ramach V Kongresu Wyzwań Zdrowotnych, który organizowany jest online.

Uczestnicy panelu "System kształcenia kadr medycznych w Polsce" zwracali uwagę, że są dziedziny medycyny, w których sposób i zakres kształcenia wymagają natychmiastowej poprawy.

Wiele mamy do zrobienia, ale nie zgadzam się, że system kształcenia działa źle - przekonywała prof. Józefa Szczurek-Żelazko, wiceminister zdrowia.

- System kształcenia onkologii w Polsce jest kompletnie niewydolny i staroświecki. Na onkologię od lat na uczelniach medycznych przeznacza się za mało czasu i pieniędzy. Widzimy w tym zakresie duże braki. I tak np. mamy obecnie sytuację, że problem raka płuca, który jest głównym zabójcą w naszym kraju, w przypadku wielu specjalizacji na studiach jest przekazywany na poziomie szczątkowym - podkreślał prof. Krzysztof Składowski, konsultant krajowy w dziedzinie radioterapii onkologicznej, dyrektor Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach.

Jak tłumaczy współcześnie nauczając onkologii powinniśmy się skupiać na jej interdyscyplinarności. Powinni brać w nim udział rożni specjaliści z poszczególnych dziedzin onkologii. A tak nie jest. Zwraca też uwagę na braki w szkoleniach specjalistycznych. Programy nie zawierają pełnego spektrum zagadnień związanych z leczeniem tej choroby.

- Obecnie w Polsce w przypadku nauczania o onkologii panuje staroświeckość. W przyszłości nawet przeznaczenie wielkich pieniędzy nie pomoże w poprawie sytuacji w onkologii, jeżeli dzisiaj lekarze wychodzą z uczelni bez przygotowania do leczenia pacjentów z nowotworami. Coraz częściej zdarzają się przypadki, że to pacjent dzięki zdobytej przez siebie wiedzy wymusza na lekarzu nowoczesne postępowanie w danym nowotworze. Lekarz sam nie jest w stanie wpaść na to, że powinien posłać pacjenta do innego lekarza - mówił ekspert.

Na podobny problem w innej dziedzinie - fizjoterapii - zwraca uwagę Zbigniew Wroński, z Krajowej Rady Fizjoterapeutów. Jak podkreślał, również w przypadku specjalizacji fizjoterapii system kształcenia pozostaje reliktem przeszłości, który nie jest dostosowany do obecnych możliwości medycyny.

Także Zofia Małas, prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych odnosząc się do kształcenia pielęgniarek wskazywała, wskazywała, że nie można powrócić do systemu kształcenia pielęgniarek i położnych w liceach. - Od pewnego czasu powraca dyskusja o powrocie do kształcenia pielęgniarek w liceach. To był dobry system na tamte czasy, ale odkąd weszliśmy do Unii sytuacja się zmieniła - wskazywała. Zaznaczała z kolei, że sam system kształcenia jest dobry. Niedawno weszły w życie zmiany w kształceniu przeddyplomowym, które pozwalają nadążyć za duchem czasu. - Natomiast nadal mamy jeden podstawy problem. Nadal brakuje nam jednak kadry i chętnych do tego zawodu. Musimy kształcić więcej. Dlatego potrzebne są zmiany w finansowaniu samego zawodu w celu zwiększenia jego atrakcyjności - podkreśla Małas. Jesteśmy otwarci na zmianę i działamy Wiceminister zdrowia Józefa Szczurek-Żelazko przyznała, że resort zdrowia dostrzega fakt, iż zmiany kształcenia w obszarze onkologii są niezbędne i będą one wprowadzane np. w ramach rozwiązań przyjętych w Narodowej Strategii Onkologicznej, ale także noweli ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty - Oczywiście wiele mamy do zrobienia, ale nie zgadzam się, że system kształcenia działa źle. Jesteśmy w kontakcie ze specjalistami i tam, gdzie jest potrzeba, reagujemy i będziemy wprowadzali potrzebne zmiany. - Wiemy, że specjalizacja z onkologii nie cieszy się wielkim powodzeniem, dlatego została ona uznana za priorytetową - podkreślała. Przypomina też, że już wiele w tym zakresie się zmieniło, choćby w ustawie o zawodzie lekarza i lekarza dentysty. - Wprowadziliśmy bardzo dużo korzystnych zapisów, począwszy od stażu podyplomowego, zmiany jego programu, po to by zoptymalizować wykorzystanie tego czasu, możliwość wcześniejszego składania wniosków na Lekarski Egzamin Końcowy czy Państwowy Egzamin Specjalistyczny, uregulowanie kwestii dyżurów rezydentów, wprowadzenie sześciodniowego płatnego urlopu szkoleniowego czy możliwość drugiej rezydentury bez wnoszenia ponownej opłaty - wymienia rozwiązania wiceminister Szczurek-Żelazko.