Koronawirus w Hong Kongu. Banki apelują do pracowników: Pracujcie z domu

Koronawirus został zauważony w Chinach w ostatnich dniach grudnia (fot. flickr.com/CC BY 2.0)

Zatrudnieni w bankach w Hong Kongu otrzymali sugestię, by w miarę możliwości pracowali z domu. Dotyczy to zwłaszcza osób, które wróciły z kontynentalnych Chin. Takie kroki banków odnoszą się do epidemii koronawirusa.